Selección argentina: qué futbolistas están suspendidos y qué pasa con los que juegan el Mundial de Clubes

Detrás de la euforia y todos los sentimientos de placer que deparó la goleada de la selección argentina por 4-1 sobre Brasil el martes en el Monumental, continúa la planificación de lo que resta de las Eliminatorias Sudamericanas. Y allí, de cara a lo que vendrá, aunque el conjunto nacional ya está clasificado para la Copa del Mundo 2026, Lionel Scaloni sabe que necesitará buscar variantes para reemplazar a los futbolistas con los que no podrá contar en la siguiente fecha de la clasificación.

En el partido con la Canarinha, el árbitro colombiano Andrés Rojas le mostró la tarjeta amarilla a Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul y Thiago Almada. Así, el DT ya supo durante los 90 minutos que perdía a tres de los jugadores que arrastraban una amonestación y se quedarían al margen del próximo encuentro en caso de ver otra tarjeta de ese color. Pero, finalmente, no fueron los que creía.

Otamendi y Fernández sí sumaron otra amarilla y, en consecuencia, tendrán que cumplir una jornada de suspensión cuando el seleccionado visite a Chile la primera semana de junio. En cambio, el informe oficial del juez alteró lo que se vio en la cancha y la tarjeta que le habían mostrado a De Paul fue asignada, finalmente, a Leandro Paredes, que había sido el autor de una falta en un ataque brasileño a la media hora del segundo tiempo.

Leandro Paredes y Rodrigo de Paul no podrán sostener el ritual de salir juntos al campo de juego y comer caramelos antes del partido ante Chile

Llamativamente, el VAR no intervino en la jugada a pesar de que protocolarmente estaba habilitado: las reglas de aplicación de la asistencia por video indican que el sistema puede intervenir en casos de confusión de identidad, tanto en amonestaciones como en expulsiones.

Tras el hecho, Rodrigo protestó en repetidas ocasiones durante el partido, pero Rojas parecía no aceptarlo. Finalmente, su presentación ante la Conmebol registró la modificación con la corrección, al notar la confusión, lo que hizo que De Paul no quedara sancionado por acumular dos amonestaciones en las eliminatorias, pero sí Paredes, que llegó a la segunda y tampoco podrá estar ante los chilenos. No se verá, entonces, el ritual de ambos comiendo caramelos en el campo de juego antes del partido.

De este modo, Scaloni no contará con Otamendi, Fernández y Paredes para el duelo con Chile, donde los trasandinos, que marchan en el último lugar de la clasificación, se jugarán gran parte de sus posibilidades de aspirar a pelear por acceder al puesto de repechaje, hoy en poder de Venezuela, que suma cinco puntos más.

Nicolás Otamendi abraza a Alexis Mac Allister y Julián Álvarez, autores de dos de los cuatro goles de Argentina ante Brasil; el número 19 deberá cumplir una fecha de suspensión ante Chile

En esa próxima doble fecha de las eliminatorias, Argentina recibirá a continuación a Colombia, posiblemente el 9 de junio, y allí se abre otro interrogante sobre la decisión que tomará el entrenador con los jugadores pertenecientes a equipos que disputarán el Mundial de Clubes, cuyo inicio está previsto cinco días más tarde. Posiblemente haya que negociar con las dirigencias de esas entidades, que necesitarán tener a sus figuras disponibles para el comienzo del torneo.

En el caso de la selección argentina, por ejemplo, tiene a varios de sus habituales titulares y convocados involucrados en el certamen. De Paul, Julián Álvarez, Nahuel Molina, Ángel Correa y Giuliano Simeone (Atlético de Madrid, que se estrena el 15 de junio ante PSG), Lionel Messi (Inter Miami, que juega el partido inaugural el 14), Nicolás Otamendi (Benfica, que debuta el 16 ante Boca), Enzo Fernández (Chelsea, cuyo primer partido es el 16), Nicolás González (Juventus, que se presenta el 18), Lautaro Martínez (Inter, cuyo debut es el 17) y algunos jugadores de River, como Germán Pezzella, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña, a quienes Marcelo Gallardo pretende tener para el estreno el 17, ante Urawa Reds Diamonds.

Enzo Fernández festejó su gol como Lautaro Martínez ante Brasil; al ser amonestado, el mediocampista no podrá jugar ante Chile, en vísperas del Mundial de Clubes que disputará con Chelsea

Si todos ellos faltaran en la lista de Scaloni, Argentina jugaría frente a Chile y Colombia con un plantel con un recambio inédito. De hecho, del equipo que comenzó jugando con Brasil sólo estarían Dibu Martínez, Cuti Romero, Tagliafico, Mac Allister y Almada. En ese sentido, el técnico fue muy claro en la conferencia de prensa al indicar que utilizará estas últimas cuatro jornadas de eliminatorias para darles rodaje a jugadores con menor cantidad de minutos, algo que involucraría a experimentados como Gerónimo Rulli, Juan Foyth, Pezzella y Correa, pero también a los más pibes como Nicolás Paz, Giuliano Simeone, Alejandro Garnacho, Matías Soulé, Máximo Perrone, Santiago Castro o Benjamín Domínguez, por citar algunos ejemplos. Incluso, los buenos proyectos de la Sub 20, que realizaron un gran Sudamericano en Venezuela y disputarán el Mundial de la categoría en septiembre de este año.

Sin embargo, hay una ventana abierta a que el DT pueda disponer de todos -salvo Otamendi, Fernández y Paredes ante Chile, por supuesto- si se cumple rigurosamente con el artículo 22.5 del reglamento del Mundial de Clubes, que indica que “durante la competición (del 14 de junio al 13 de julio) no es obligatorio que los participantes cedan a sus jugadores a los seleccionados, pero sigue en vigor la obligación de los clubes a ceder a sus jugadores en el periodo internacional del 2 al 10 de junio”, los días determinados para eliminatorias, amistosos y torneos continentales.

En ese caso, los citados se reintegrarán a sus clubes tras jugar con los seleccionados y llegarán a Estados Unidos cerca del inicio del torneo, lo que implica para algunos equipos la incertidumbre respecto del estado físico de sus figuras y de los últimos detalles de preparación sin ellos.

