Ricardo Caruso Lombardi volvió con todo: furia, amonestación y declaraciones explosivas tras su debut como DT de Miramar Misiones

Un estreno cargado de tensión. Con protestas, con declaraciones controvertidas y con Ricardo Caruso Lombardi en el centro de la escena. El entrenador de Miramar Misiones no se guardó nada en su estreno al frente del equipo uruguayo tras la caída 2-1 ante Nacional, en el Franzini. El DT le apuntó directo al equipo arbitral y fiel a su estilo lanzó frases contundentes: “ Nos cocinaron a fuego lento ”.

La explosión de Caruso Lombardi llegó por una acción puntual, ya que Miramar Misiones llegó a ponerse al frente por 2-1, con un gol de Alexander Machado, pero la conquista fue anulada a instancias del VAR, algo que sacó de eje al entrenador argentino y por esas protestas se ganó la tarjeta amarilla.

Después del encuentro, Caruso no tuvo freno en sus declaraciones y señaló directamente hacia Hernán Heras, el juez del encuentro, y a todo el staff arbitral: “ No lo quiso cobrar, no es que hubo una equivocación, no la quisieron cobrar . Recién lo vi al gol anulado y está por lo menos 30 centímetros habilitado. Se ve clarito, salvo que hagan las líneas como hacen en Argentina con las curvas para no hacerlas derecha ”.

Y continuó: “Ni la jueza de línea supo decirme nada. ¿Cómo pueden cobrar un offside así? Más allá de que sea Nacional ¿Por qué si le toca perder a un grande lastiman a un equipo chico? Hicimos un partido bárbaro, con coraje sacrificio jugadas de gol, hay dos de ellas que el referí las cortó. En la última, que se la roban a Polenta, inventa una falta para que no le hagamos el empate ”.

Lejos de detenerse y ser más cauteloso en sus declaraciones Ricardo Caruso Lombardi redobló la apuesta y sus protestas fueron cada vez más en caliente frente a la tarea de los árbitros: “ Nosotros venimos a laburar no venimos a joder. No pueden lastimar así al vestuario, ahora tengo a todos los pibes muertos, que además viendo las imágenes observan que no es fuera de lugar. Yo sé que el VAR es trucho ”.

El descargo del entrenador argentino fue hacia todos lados, incluso, hasta infirió que los arbitrajes benefician a Nacional y a los equipo grandes del fútbol uruguayo: “Sino estos partidos no los pongan en el calendario, no juguemos. Que actúen los equipos grandes y nosotros miramos de afuera. Para que vamos a perder tiempo, hacerle gastar guita al club. No podemos bajar la cabeza y dejar que nos hagan lo que quieran porque jugamos con Nacional. Me importa un pomo que juguemos contra Nacional, podemos jugar contra el Manchester igual, no me interesa, respeta a mi equipo. Me anularon un gol que fue una risa, no se puede hacer eso ”.

Sin detenerse, Caruso volvió a apuntar contra los árbitros del partido: “Te voy a decir algo más, dio seis minutos de descuento, cuando sólo en esa acción estuvo parado cinco. Y de esos seis le faltó jugar uno. ¿Tenía miedo que lo empatemos?. Esas cosas no he hacen. Si los hinchas se dan cuentan que no es fuera de lugar, el del VAR que está sentado, fumándose un faso con un whisky, ¿no se da cuenta? ”.

Y finalizó: “Mis pibes se mataron para jugar hoy, merecían un triunfo, pero no nos respetaron. Estoy muy angustiado, estoy podrido de los jueces, de los dirigentes y de estos robos. ¿Cómo hago yo ahora para levantar a los pibes? No hay derecho, me duele ver a mis jugadores así. Ya está, estoy re caliente, pero no me voy a callar porque digo la verdad ”. Y como es imposible hacer callar a Caruso, cerró con una frase más de su repetorio: “El del VAR no sé como se llama [Christian Ferreyra], pero ya me dijeron algunas cosas. Nos cocinaron a fuego lento, una pena porque con el partido que hizo este equipo merecía mucho mas ”.

