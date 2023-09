escuchar

El director técnico Ricardo Caruso Lombardi pasó por los estudios de El Observador radio (AM 107.9) para dialogar con Luis Majul y su equipo periodístico. Con sus tradicionales anécdotas de los equipos donde dirigió, se refirió a los manejos del fútbol actual con Claudio “Chiqui” Tapia a la cabeza y la negativa rotunda que recibe para volver a realizar su pasión dentro de una cancha.

Tras su último trabajo como manager del Deportivo Español, un club que milita en la Primera C del fútbol argentino, Caruso Lombardi decidió alejar su relato del fútbol para adentrarse en la situación del país, donde fue muy crítico por los excesivos precios que se manejan hoy en día. “Me gusta hablar de todo. Mirá que yo hago las compras; compro la carne, la manteca, voy al supermercado, todo”, detalló antes de argumentar su ira por la inflación que impera en el país.

“Qué carito está todo, ¿no?”, acotó Majul, quien recibió una respuesta afirmativa del exentrenador de Racing, Newell’s, entre otros: “El país es un desastre. Un espanto. Tengo 61 años y todavía no me puedo acostumbrar a ir a una estación de servicio y pagar una luca y media un café con medialuna. Hace poco fui a La Trinidad a atenderme y me compré ese bizcocho de chocolate con limón más un café y me salió $1600. ‘Escuchame te equivocaste’, le dije al cajero”, manifestó.

La queja de Ricardo Caruso Lombardi ante la elevada suba de precios

Estupefacto por el aumento de precios, Caruso, en tono cómico, también explicó cómo es el momento donde se cruza con otras personas en un supermercado y ellos, atónitos, le consultan qué hace de compras: “Me pasa de ir con el chango en el supermercado y uno me dice: ‘Uh Caruso, ¿qué hacés acá?’. Y le digo ‘¿Qué, no puedo comer?’”, deslizó ante las risas de Majul y el resto de los panelistas.

A días de una nueva elección en el país donde se definirá quién será el presidente durante los próximos cuatro años, Caruso añadió que sabe a quién votará, pero prefirió guardárselo: “Sé a quién voy a votar, pero prefiero no decirlo para no beneficiar o perjudicar a nadie. A veces, la alternativa no es lo que uno piensa”, añadió.

Por último, el entrenador, quien fue internado por un tumor en el cerebro en los últimos meses, siguió la línea de los reclamos por los elevados precios a la hora de llenar el chango del supermercado: “El otro día compré un dulce de leche y un queso crema y me salió dos lucas y media. Les dije que estaban en pedo. Una luca y media el kilo de dulce de leche, es una cosa de locos. Todavía no me puedo acostumbrar y eso que no quiero que me tomen como un llorón porque uno siempre ayuda a la gente, pero, ¿sabés lo que me molesta de los políticos? Veo cinco vicepresidentes hablar y todos hablan de ellos, nunca del otro, ni de lo que le vas a dar a la gente”, cerró Caruso ante la atenta mirada de Majul.