Escándalo: el presidente de PSG intentó entrar en el vestuario del árbitro tras la debacle ante Real Madrid

La UEFA confirmó en la noche del miércoles que dirigentes del Paris Saint Germain intentaron ingresar “por la fuerza” al vestuario de los árbitros, luego del encuentro que el equipo francés perdió con Real Madrid por 3 a 1, resultado que representó la eliminación de PSG de la Champions League en los octavos de final

Según la prensa española, el presidente y dueño del PSG, el qatarí Nasser Al- Khelaifi, generó un incidente al finalizar el partido, al bajar enojado rumbo al vestuario de los árbitros en el estadio Santiago Bernabéu, razón por la que debió intervenir la policía madrileña.

El árbitro neerlandés Danny Makkelie discute con Lionel Messi durante el encuentro entre PSG y Real Madrid JAVIER SORIANO - AFP

Al parecer, el dirigente qatarí no soportó ver cómo volvía a fracasar su equipo en el intento de conquista de la Champions League. Nasser Al-Khelaifi salió rápidamente del palco “para bajar a la zona habilitada para los equipos visitantes, dando gritos e insultos”, según destacaron medios de Madrid.

En el camino hacia los camarines, Al Khelaifi se encontró con el brasileño Leonardo, director deportivo de la entidad parisina, y entre los dos se dirigieron al vestuario del árbitro, el neerlandés Danny Makkiele, con el propósito de reclamarle una presunta infracción de Karim Benzema sobre el arquero Gianluigi Donnarumma, en la maniobra previa al gol del empate parcial de Real Madrid, que resultaría decisivo.

El director deportivo del Paris Saint-Germain, Leonardo Aurelien Meunier - PSG - PSG

Según reportó el diario ‘As’, el directivo estaba “ofuscado y a los gritos” y tanto él como Leonardo “equivocaron el vestuario” e ingresaron dando golpes de puño al camarín de Carlos Megía Dávila, exárbitro y actual delegado de campo de Real Madrid.

La policía española advirtió inmediatamente el cariz de la situación e intentó controlar al presidente del PSG, a quien se alejó “de la zona de vestuarios de árbitros”. Un empleado del club español habría grabado la escena, lo que fue percibido por Al Khelaifi, quien intentó abalanzarse sobre él y le gritó “te voy a matar”, según confió una fuente del club madrileño a diario ‘Marca’.

El entrenador argentino del Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, junto con Nasser Al-Khelaifi y el director deportivo brasileño Leonardo, en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid GABRIEL BOUYS - AFP

No fue la única polémica de la noche, porque también el entrenador de PSG, el argentino Mauricio Pochettino, destacó: “Está claro que es una sensación de mucha injusticia por una falta clara sobre Donnarumma de parte de Benzema”. En la conferencia de prensa, el técnico de PSG se quejó de la presunta infracción en el primer tanto de Real Madrid. Y amplió: ”El estado emocional (del equipo) ha cambiado (tras el gol), no hemos gestionado bien las emociones y hemos estado demasiado expuestos. Los pequeños detalles cuentan, y este detalle (la falta de Benzema) que el VAR no ha visto creo que ha sido determinante en lo que luego pasó”.

“Estábamos más cerca del 2-0 que del 1-1, pero llegó el gol y a partir de ahí nos fuimos un poco del partido y lo acabamos pagando caro. Creo que si la acción de Benzema se hubiera cobrado la falta estaríamos hablando de otra cosa, pero tenemos que irnos con este gran dolor y la decepción de no haber plasmado con goles la superioridad que tuvo el PSG a lo largo de los dos partidos de las eliminatorias”, agregó el rosarino.

El gol de la polémica

Además, el árbitro del partido Makkelie asentó en el acta del encuentro la actitud agresiva que tuvieron los dirigentes del PSG, que se dirigieron a la terna arbitral con amenazas, bloquearon la puerta y llegaron a romper uno de los banderines de los asistentes. “El presidente y el director técnico del PSG mostraron un comportamiento agresivo e intentaron entrar al vestuario de los árbitros. Cuando el árbitro les pidió que se fueran, bloquearon la puerta y el presidente golpeó deliberadamente el banderín de uno de los asistentes, rompiéndolo”.

Según se supo, Leonardo exigió luego que se borren las imágenes del celular del empleado del Real Madrid en la que está grabado el intento de agresión de Al-Khelaifi. La tensión vivida en el túnel de vestuarios fue mayúscula. Luego de esta notificación, el organismo podría anunciar -en un futuro- algún tipo de medida punitiva contra la entidad parisina.