Escándalo en Boca: los insólitos motivos por los que los cuatro refuerzos no podrán jugar el repechaje de la Sudamericana

Son horas de muchísima tensión en Boca Predio. La confirmación de que el equipo no podrá contar ante Independiente del Valle con los cuatro refuerzos que incorporó en este receso invernal, precisamente para afrontar ese trascendental repechaje que definirá su futuro en la Copa Sudamericana, cayó pésimo. Aunque cueste creerlo, Gary Medel, Tomás Belmonte, Brian Aguirre y Milton Giménez, verán la serie por televisión por un error grave e inadmisible, no compatible con la seriedad profesional que exige un club tan grande.

Según pudo averiguar LA NACION, la responsabilidad de esta tarea recae sobre “los empleados administrativos”. Fueron ellos, que forman parte del grupo de empleados que trabaja a diario en Ezeiza junto al plantel profesional, quienes deberían haber enviado la documentación en tiempo y forma y, según el comunicado oficial (que no fue escrito por los responsables del área de Prensa y Comunicación de la institución), cometieron esa equivocación “por una cuestión de diferencia horaria entre los dos países”.

El Club Atletico Boca Juniors quiere por este medio informar a todos los socios, socias y simpatizantes que en el día de hoy la CONMEBOL ha notificado que los jugadores Gary Medel, Tomas Belmonte, Brian Aguirre y Milton Giménez no han sido habilitados por una cuestión de… pic.twitter.com/Dr6p4azjwy — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) July 16, 2024

Aunque esta explicación también resulta llamativa ya que, en la actualidad, en Paraguay el huso horario es una hora anterior al de la Argentina. Cuando en Argentina son las 11, en el país vecino son las 10. Aunque en ese texto oficial que difundió el club tampoco se hace referencia a que la sede de la Conmebol queda en Paraguay. En este escenario, y para tratar de comprender ese absurdo, lo que pudo haber ocurrido es que alguien haya creído que el horario de los dos países es el mismo y cuando mandó el listado de jugadores con la inscripción de los refuerzos a las oficinas de la Conmebol, en Asunción ya había vencido el plazo.

Precisamente esa fue la explicación que dio Juan Román Riquelme poco después del mediodía, antes de formar parte de la delegación que viajó a Quito: “Hubo un temita con el tema horarios, estábamos tranquilos que podíamos presentar la lista hasta las 7 de la tarde de Asunción que serían a las 8 de la noche nuestras. Mandamos el mail a las 7.43 de la tarde y al final no era así: era a las 7 de la tarde nuestra y 6 de Asunción. Esa es la realidad y nada más que eso. Ahora a pensar en el partido de mañana, con mucha ilusión, tenemos buen plantel y a hacerlo de la mejor manera”.

"HUBO UN TEMITA CON EL TEMA DE LOS HORARIOS"



Juan Román Riquelme explicó el error administrativo de Boca que no le permitió anotar a los refuerzos para la Copa Sudamericana. pic.twitter.com/DOpiLzfhVT — TyC Sports (@TyCSports) July 16, 2024

Además, el presidente de Boca agregó, en relación a los refuerzos que no podrán jugar ante Independiente del Valle: “Seguramente podrán descansar y estar bien para jugar el domingo”.

Según la reglamentación vigente de la Sudamericana, la presentación del “Formulario de Sustitución de Jugadores” para los playoffs (con un máximo de 5 modificaciones) - el Formulario 4 - y del “Formulario de Inscripción Provisional de Jugadores” - el Formulario 5 - vencía el viernes pasado a las 18 de Paraguay (19 de la Argentina). En tanto, la presentación de las documentaciones para la regularización de las inscripciones provisionales de jugadores vencía este lunes a las 14 de Paraguay, es decir las 15 de la Argentina.

La reglamentación de Conmebol en relación al plazo para presentar la documentación referida a refuerzos y cambios en la lista de buena fe de los equipos que juegan la Copa Sudamericana

Los motivos por los cuales Boca esperó hasta último instante para concretar ese trámite sin dejar ningún margen de error solo pueden explicarlo quienes tomaron esa determinación. Y al respecto no hubo comentarios oficiales ni tampoco off the record. Hay una realidad. Desde que quedó a cargo del Departamento de Fútbol, Juan Román Riquelme tomó la decisión de poner gente de su confianza en todos los espacios del predio vinculados a la Primera División, incluida la parte administrativa. El presidente y su grupo de confianza quedaron muy expuestos con lo que se están dando en estas horas.

El primer afectado es Diego Martínez, que venía trabajando con una idea de equipo para parar este miércoles a las 21.30 en Quito. Solo dos días antes se enteró de esta insólita novedad, que altera todos sus planes y lo obliga a improvisar, ya que Medel, Belmonte y Aguirre iban a ser titulares. Pero, al mismo tiempo, es el que menos responsabilidades tiene. Si Boca logra un resultado positivo en la altura (el estadio de Independiente del Valle, en Quito, se ubica a 2850 metros sobre el nivel del mar) con un mediocampo improvisado, será en gran parte mérito suyo y de sus dirigidos. De lo contrario, los señalados serán los que hicieron muy mal su trabajo, incluida la cúpula dirigencial. En cambio, un marcador adverso en la ida activará un clima caliente para la definición de la llave, prevista para el miércoles 24 en la Bombonera.

Por el error administrativo, Diego Martínez debe volver a planificar su idea de equipo para visitar a Independiente del Valle THIAGO GADELHA - AFP

Yendo un poco más allá, imaginar cuál podría ser la reacción de los hinchas de Boca si el equipo queda eliminado y el error administrativo se traduce en una pérdida de millones de dólares para el club es entrar es una dimensión desconocida. Ocurre que si el Xeneize no avanza a los octavos de final de la Copa Sudamericana dejará de percibir al menos 1.745.000 dólares que reciben los que juegan la próxima instancia, sumado a los ingresos por la transmisión televisiva y los que genere por venta de entradas de su partido como local.

La idea inicial era viajar este martes por la mañana rumbo a Quito, pero esta situación alteró los planes y el avión saldría de Ezeiza después de las 15. Aunque se aguarda el anuncio oficial para saber cuál será la lista de convocados para este vuelo a Ecuador.

Un equipo diezmado

Este error insólito hace que Boca deba afrontar los dos partidos más importantes de este inicio de semestre con 14 ausencias. Además de las bajas administrativas de Medel, Belmonte, Aguirre y Giménez, tampoco iban a ser de la partida los cuatro futbolistas citados por Javier Mascherano para disputar los Juegos Olímpicos en Paris: Cristian Medina, Kevin Zenón, Equi Fernández y Leandro Brey.

Advíncula se lesionó el tendón de Aquiles derecho jugando para Perú en la Copa América, pero quiere jugar ante Independiente del Valle Aníbal Greco

El listado de jugadores no disponibles incluye a Cristian Lema (desgarro en el isquiotibial derecho), Pol Fernández (suspendido por acumulación de amonestaciones), Aaron Anselmino (desgarro en el isquiotibial izquierdo), Marcelo Saracchi (lesión muscular) y Lucas Blondel (rotura de ligamentos). A todos ellos se sumó este martes nada menos que Edinson Cavani. El uruguayo no terminó la práctica de la mañana por una molestia muscular y entre el futbolista y el cuerpo médico resolvieron que no viaje a Quito.

La única alegría es la recuperación de Luis Advíncula. El peruano había sufrido una inflamación en el tendón de Aquiles del pie derecho durante el debut con Chile en la Copa América, pero ya no siente dolor en la zona y quiere estar, consciente de que el equipo lo necesita en una zona donde no hay muchas alternativas.

Así las cosas, los probables 11 titulares de Boca para visitar a Independiente del Valle en la ida del repechaje de la Sudamericana serían: Sergio Romero; Luis Advincula, Lautaro Di Lollo, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Jabes Saralegui, Mauricio Benítez, Milton Delgado, Lucas Janson o Julián Ceballos; Luca Langoni o Lucas Janson y Miguel Merentiel.

Una escena de un entrenamiento de Boca, que vive días complejos Prensa Boca