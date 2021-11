Escándalo por el VAR en Argentina-Brasil: los árbitros que no expulsaron a Nicolás Otamendi fueron suspendidos

El empate entre la Argentina y Brasil, más allá del pobre espectáculo futbolístico, dejó una enorme polémica por una jugada en la que Nicolás Otamendi debió ser expulsado por la agresión a Rafinha. Sin embargo, tanto el juez principal, Andrés Cunha, como el del VAR, Esteban Ostojich, dejaron pasar la situación sin sanción. Por ese motivo, ambos fueron suspendidos por tiempo indeterminado por la Conmebol.

A los 33 minutos del primer tiempo, Otamendi recuperó una pelota en el área de la Argentina y, cuando salía de la misma, le aplicó un codazo en la cara a Rafinha. Luego, levantó abruptamente del piso al delantero, mientras los jugadores brasileños protestaban.

Más allá del error, lo insólito ocurrió después, durante el chequeo de la acción en el VAR, con varias cámaras, en distintas velocidades. En todas se observa perfectamente el codazo. Pero Ostojich consideró que fue un “uso indebido del brazo con intensidad media”.

Esa “intensidad media”, le provocó un corte en la boca a Rafinha, que debió ser atendido por el sangrado. Pero como el VAR sólo puede intervenir en casos de tarjetas rojas, el asistente no dio recomendaciones al juez y dejó que la jugada siguiera con un saque de arco, ya no solo sin mostrar tarjetas a Otamendi, sino que sin siquiera sancionar la infracción.

Cunha observa el corte en la boca de Raphinha tras el codazo de Otamendi, pero deja seguir el juego JUAN MABROMATA - AFP

El diálogo que se produjo entre Ostojich y su asistente de VAR en la cabina fue el siguiente:

Asistente: -Cuidado con la cara.

Ostojich: -Yo no veo golpe.

Asistente: -Con el antebrazo en la cara.

Ostojich: -Quiero ver la intensidad en velocidad normal. Es con el antebrazo. ¿Cobró falta por lo menos?

Asistente: -No.

Ostojich: -Yo considero que acá el golpe es con el antebrazo en el rostro, con intensidad media; sí, en el rostro. Esto me parece que es falta, de tarjeta amarilla, no lo considero con tarjeta roja, ¿estamos de acuerdo?.

Asistente: -Estamos de acuerdo.

Ostojich: -Andrés, chequeo completo. Uso de brazo indebido al límite.

Andrés Cunha: -OK. Está claro. Saque de arco.

La sanción de la Conmbeol

En un caso tan importante por la relevancia de los seleccionados que se enfrentaban y el grosero error cometido por los árbitros, la Conmebol ni siquiera intentó disimular la situación. En el video que subió en su cuenta oficial de YouTube con los audios del análisis de la jugada, una voz en off alcara: “El VAR debió llamar al árbitro para una revisión de campo por potencial tarjeta roja”.

El informe del brasileño Wilson Luiz Seneme, presidente de la Comisión de Árbitros, trata con dureza a los dos árbitros uruguayos: “Han incurrido en errores graves y manifiestos en el ejercicio de sus funciones en el desarrollo del partido”. Y por lo tanto, decidió: “(...) suspender a los árbitros Andrés Cunha y Esteban Ostojich por tiempo indeterminado en el ejercicio de sus funciones en competiciones organizadas por Conmebol”.

Codazo de Otamendi

La furia de Tité con los árbitros

En la rueda de prensa tras el partido, Tité, entrenador de la selección de Brasil, desató su furia por la jugada de la polémica.

Tite se descargó contra los árbitros del VAR tras el clásico entre la Argentina y Brasil en San Juan JUAN MABROMATA - AFP

“Voy a decir lo que dije en el vestuario sobre el arbitraje. Y lo asumiré. (Andrés) Cunha es un árbitro extraordinario, su calidad técnica y de percepción son altísimas, un aspecto disciplinario muy alto. Pero el arbitraje requiere de un equipo de trabajo. ¿Quién está en el VAR?”, se quejó.