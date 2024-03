Escuchar

Un final con los ánimos alterados en un partido que tuvo de todo, desde lo futbolístico, pasando por una grave lesión, hasta desembocar en un clima agitado, con un expulsado a los 53 minutos del segundo tiempo, en medio de protestas y empujones entre los jugadores de ambos equipos, con foco en el árbitro Jesús Gil Manzano. Así terminó el 2-2 de Real Madrid con Valencia en Mestalla, luego de que el puntero de la liga de España remontara un 0-2.

¿Pudo perder el equipo de Carlo Ancelotti? Sí. Lo habría hecho si el VAR, a los 45 del segundo período, no hubiera rectificado un penal sancionado por una falta inexistente contra Hugo Duro, como quedó demostrado en las imágenes televisivas; el defensor lateral Dani Carvajal no llegó a tocarlo cuando lo cruzó. Un par de minutos después, Valencia estuvo cerca del 3-2 con un remate de Peter en el área que salió apenas por encima del travesaño.

El festejo de Bellingham quedará sin efecto: el árbitro Gil Manzano no convalidará su gol, el del 3-2 que no fue. JOSE JORDAN - AFP

¿Pudo ganar Real Madrid? Sí, también, y ahí está el motivo de las quejas y protestas de los jugadores visitantes contra el referí. La acción que desató la polémica fue la última del partido, cuando se cumplía el último de los ocho minutos adicionados. En el momento que Brahim Díaz envió un centro desde la derecha, Gil Manzano pitó el final con la pelota en el aire, camino a que Jude Bellingham la impactara de cabeza para el 3-2. Era un triunfo heroico, uno más de las clásicas remontadas de Real Madrid. Pero se interpuso una milésima de segundo, muy sujeta a interpretación.

Los jugadores, con Antonio Rüdiger en primer plano, quedan impactados por la lesión que sufrió Mouctar Diakhaby, zaguero de Valencia. Jose Breton - AP

El accionar de Gil Manzano también alimentó la polémica. En un principio se llevó el silbato a la boca para marcar el final, pensando que el ataque de Real Madrid tras un córner se diluía, pero se frenó cuando la pelota llegó a Díaz, que estaba en posición de continuar el avance. Cuando un jugador de Valencia se le acercó para reclamarle el final, el referí pitó el cierre, con la pelota en el aire hacia la posición de Bellingham.

“Esto es vergonzoso”, el posteo de Tchouameni sobre el arbitraje

That’s embarrassing — Tchouameni Aurélien (@atchouameni) March 2, 2024

Al no ser convalidado el gol, los jugadores de Real Madrid estallaron. Todos rodearon al juez y se fue expulsado el inglés Bellingham, máximo goleador del torneo, con 16 tantos. Duro, delantero de Valencia, dio su versión: “Cuando despejamos el córner, Gil Manzano dice que es la última. No sé por qué tarda en pitar si es lo que había dicho. Entiendo al Madrid, pero es que debió terminar tras el despeje del córner. Espera que Brahim tome la pelota y cuando va a centrar, pita”. El DT Carlo Ancelotti tuvo otra visión: “Si pita el final con el despeje, todo bien, pero deja continuar porque teníamos la posesión. Me parece que es un error”.

Fran Guaita, periodista de Carrusel Deportivo ubicado en el campo, en la entrada a los vestidores relató sobre el final: “En el túnel de vestuarios ha habido una bronca grande protagonizada por [Dani] Ceballos, Vinícius y [Antonio] Rüdiger, al que hemos visto salir muy alterado del terreno de juego. [Aurélien] Tchouaméni, de un golpe, ha roto un panel de televisión. Hubo momentos de empujones y mucha tensión, que no sé si Gil Manzano reflejará en el acta”.

El polémico final: pitazo sobre lo que era gol de Bellingham

Diez minutos antes de esta controversia, todos los jugadores quedaron impactados por la lesión que sufrió el zaguero local francés Mouctar Diakhaby cuando su compatriota Tchouameni cayó involuntariamente con todo el peso de su cuerpo sobre la rodilla derecha. Inmediatamente, casi todos los jugadores se llevaron las manos a la cabeza, con muestras de consternación. Veían una grave lesión, que las cámaras de televisión no llegaron a captar en toda su magnitud. Diakhaby fue retirado en una camilla, con una manta que le cubría la pierna lesionada. “Siento mucho lo que ha pasado. Te deseo una pronta recuperación Diakhaby”, escribió Tchouameni en la red social X.

Lo más destacado de Valencia 2 vs. Real Madrid 2

Real Madrid perdía por 2-0 a los 30 minutos del primer tiempo, por los goles de Duro y Roman Yaremchuk. La reacción empezó en el quinto minuto agregado de la etapa inicial, con una arremetida de Vinícius, que volvió a jugar un partido aparte con las tribunas ocupadas por los hinchas de Valencia. Hace unos meses, el brasileño había recibido en ese estadio agravios racistas. Este sábado continuó el ida y vuelta, en el que siempre cuesta precisar el origen de todo, con gestos y provocaciones del brasileño e insultos de los espectadores.

Vinícius marcó el 2-2, en una jugada que fue revisada por el VAR por un posible off-side del brasileño. Todavía quedaban 15 minutos y, si bien el empate no se modificó, lo que vino después pasó de la conmoción por una lesión a la caldera del final.

LA NACION