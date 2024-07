Esequiel Barco, a un paso de convertirse en jugador de Spartak Moscú: los millones que le ingresarían a River

Escuchar

Esequiel Barco está a un paso de continuar su carrera en Spartak, de Moscú. El mediocampista ofensivo de River se iría a Rusia a cambio de 16.000.000 de dólares. En las últimas horas quedaron muy cerca del acuerdo porque la oferta que recibió el club y el contrato que firmaría el futbolista serían “difíciles de rechazar”, según le dijeron a LA NACION.

Cabe recordar que la llegada de Barco, un pedido de Marcelo Gallardo -por entonces entrenador millonario- fue la segunda compra más cara en la historia del club (4,4 millones de dólares por dos años de préstamo a Atlanta United y 7 millones de dólares por el 50% del pase a pagar en cuotas hasta 2027). Esta venta le dejaría a River una ganancia cercana a los 5 millones de dólares con respecto a la inversión que empezó a realizarse a comienzos en 2022.

No bien arrancó, desequilibró con gambetas y le generaban penales. “En la semana Marcelo (por Gallardo) me comentó que me iba a poner de falso 9 detrás de Julián Alvarez, para que juegue más centralizado. Esa posición me gusta, es la que hacía en el Atlanta United. Me siento cómodo ahí. Mis compañeros me dan la confianza suficiente para poder afianzarme en el equipo, que era un equipo que ya estaba armado, que venía con continuidad de trabajo. La verdad es que me voy sintiendo cada vez más cómodo y más suelto en la cancha. Y en eso tienen mucho que ver mis compañeros y el cuerpo técnico”, había dicho luego de un partido con Gimnasia, al mes de arriba a Núñez.

Esequiel Barco en acción durante el partido por Copa Libertadores que disputan Fluminense y River Plate. MAURO PIMENTEL - AFP

Esta transferencia lo agarra a Barco en un momento muy irregular en River, debatiéndose entre las valoraciones de Martín Demichelis como DT y la aprobación de los hinchas para volver a ver las gambetas que lo llevaron a la fama. Tras un 2023 en el que fue protagonista exclusivo con 10 goles y 8 asistencias en 53 partidos; en 2024 se transformó en un futbolista más terrenal, que incluso ya no tenía asegurada la titularidad.

El mejor Barco se vio con Demichelis, pero también tuvo jornadas en el debe. Incluso fue viral el incidente que tuvo con Miguel Borja y Demichelis en Tucumán, en un partido ante Atlético, por no dejarle patear un penal al futbolista designado por el entrenador. ¿Qué pasó esa noche del 14 de febrero de este año, en Tucumán? A los 20 minutos del primer tiempo, River tuvo un penal que ejecutó Barco -encargado habitual junto a Borja- y que atajó José Devecchi, pero se decidió la repetición a través del VAR por invasión de zona los futbolistas locales. En ese momento, el técnico Martín Demichelis decidió que fuera Borja quien se hiciera cargo de la segunda ejecución, pero aunque el Colibrí discutió con Barco por el grito del DT, nuevamente se encargó el ex Independiente y su remate se fue alto por encima del travesaño. Esa situación derivó en un fuerte malestar del entrenador, que lo reemplazó por Franco Mastantuono para el inicio del segundo tiempo y le reprochó la situación en el vestuario. Sin pasar a mayores pese a diferentes versiones que se dispararon, el volante pidió disculpas y acató sin problema el cambio del técnico. Demichelis le dio más oportunidades y el futbolista terminó pidiendo perdón, pero nunca volvió a ser el mismo de cuando resultó clave para el primer título del sucesor de Gallardo, la Liga Profesional 2023.

Barco fue presentado en River el 4 de febrero de 2022 en una conferencia de prensa liderada por Gallardo y en la que también estuvieron como refuerzos Tomás Pochettino, Emanuel Mammana Leandro González Pirez, Juanfer Quintero, Elías Gómez y Andrés Herrera. En total, Barco disputó 127 partidos con la camiseta millonaria, con la que convirtió 16 goles y sumó además 20 asistencias. Transitó por vaivenes emocionales con los hinchas y también con su continuidad futbolística.

Como la venta de Barco está a una firma de concretarse, River ya retomó las negociaciones con Liverpool de Uruguay por Luciano Rodríguez, que ya había pretendido en otros mercados de pases.

