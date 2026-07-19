España, campeona del mundo: así fue el camino al título en la Copa del Mundo 2026

La selección de España se consagró campeona del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 al derrotar este domingo en la final a la Argentina 1 a 0 y logró el segundo título en la historia con una campaña casi sin fisuras porque terminó invicta -siete triunfos y un empate- con 14 goles a favor solo uno en contra.

La Furia Roja empezó el campeonato en el Grupo H y lideró con siete puntos. En su primer encuentro, igualó ante sorpresiva selección de Cabo Verde 0 a 0 y puso en “veremos” su condición de candidata. Sin embargo, luego goleó a Arabia Saudita 4 a 0 y dejó en claro para qué estaba. En el cierre de la primera etapa, no la pasó del todo bien con Uruguay, pero ganó 1 a 0.

Cabo Verde, con Vozinha de figura, fue el único al que España no le marcó goles y que no pudo derrotar ROBERTO SCHMIDT - AFP

Lo mejor del conjunto dirigido por Luis De la Fuente se vio en los cruces de eliminación directa. En 16avos de final, la instancia que se agregó en el nuevo formato de 48 participantes, vapuleó a Austria 3 a 0 y en octavos sacó a Portugal, otra favorita, con un 1 a 0. En cuartos, Bélgica le marcó el único tanto que sufrió en el campeonato, pero se impuso 2 a 1 y avanzó.

En semifinales, España dio una exhibición ante Francia, el máximo candidato a la corona por lo que había demostrado en la Copa del Mundo. En el estadio de Dallas, le dio una paliza táctica a su rival, lo neutralizó al máximo y lo doblegó 2 a 0 en un juego sin demasiadas situaciones de peligro en el que abrió el marcador con un penal de Mikel Oyarzábal. En el complemento, Pedro Porro quedó mano a mano con el arquero Mike Maignan tras una gran pared con Dani Olmo y estableció el resultado definitivo en un juego en el que nunca puso en peligro su triunfo.

En semifinales, España dominó a Francia, una de las grandes favoritas, y le ganó 2 a 0 Eric Gay - AP

Ese fue el triunfo que la depositó en la definición con la Argentina, rival al que otra vez superó ampliamente a partir de la tenencia de la pelota a pesar de ganarle solo 1 a 0 (Ferrán Torres) y celebró en la Copa del Mundo de Norteamérica.

El camino de España al título en el Mundial 2026

Primera etapa - Grupo H

España 0-0 Cabo Verde.

España 4-0 Arabia Saudita.

Uruguay 0-1 España.

16avos de final

España 3-0 Austria.

Octavos de final

Portugal 0-1 España.

Cuartos de final

España 2-1 Bélgica.

Semifinales

Francia 0-2 España.

Final

España 1-0 Argentina.

Para España, la final del Mundial 2026 fue apenas la segunda en su historia y tiene una efectividad del 100%. De los ocho equipos que saben lo que es levantar la Copa del Mundo, es uno de los que menos historia tiene porque disputó, incluida ésta, 17 de las 23 ediciones y solo llegó hasta las semifinales en Brasil 1950, cita en la que se ubicó cuarto. A excepción de ese torneo, el que ganó en Sudáfrica 2010 y el actual, nunca superó los cuartos de final.

Su prestigio lo construyó a partir de Argentina 1978. Desde entonces, no se ausentó de ninguna Copa del Mundo y lleva 13 incursiones seguidas. Antes, faltó en Uruguay 1930, Italia 1938, Suiza 1954, Suecia 1958, México 1970 y Alemania 1974.

Lamine Yamal ya se dio el lujo de ser campeón del mundo, aunque todavía no cumplió 20 años JUSTIN SETTERFIELD - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Todas las participaciones de España en los Mundiales

Uruguay 1930: No participó.

Italia 1934: 5° (cuartos de final).

Francia 1930: No participó.

Brasil 1950: 4° (semifinales).

Suiza 1954: No participó.

Suecia 1958: No participó.

Chile 1962: 12°.

Inglaterra 1966: 10°.

México 1970: No participó.

Alemania 1974: No participó.

Argentina 1978: 10°.

España 1982: 12°.

México 1986: 7° (cuartos de final).

Italia 1990: 10° (octavos de final).

Estados Unidos 1994: 8° (cuartos de final).

Francia 1998: 17°.

Corea-Japón 2002: 5° (cuartos de final).

Alemania 2006: 9° (octavos de final).

Sudáfrica 2010: Campeón.

Brasil 2014: 23°.

Rusia 2018: 10° (octavos de final).

Qatar 2022: 13° (octavos de final).

Estados Unidos-México-Canadá 2026: Campeón.

Ferrán Torres marcó el gol de la victoria de la selección de España sobre la Argentina en el Mundial 2026 Michael Regan - FIFA - FIFA

Así obtuvo los títulos España en Mundiales