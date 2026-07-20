España volvió a conquistar el mundo con una nueva generación que ya tiene su lugar en la historia

España volvió a ser campeona del mundo y lo hizo con la autoridad de los grandes equipos. El triunfo por 1 a 0 sobre la Argentina en el MetLife Stadium, gracias al gol de Ferran Torres en el alargue, le permitió sumar la segunda estrella de su historia, dieciséis años después de la conseguida en Sudáfrica 2010. Pero el título fue mucho más que una victoria en una final: terminó de confirmar un proyecto que ya dominaba Europa y que ahora también gobierna el fútbol mundial.

La consagración fue la síntesis perfecta de un ciclo que encontró en Luis de la Fuente al conductor ideal. España llegó a Estados Unidos como uno de los candidatos y se marchó con la Copa después de un torneo casi perfecto. Apenas recibió un gol en ocho partidos, nunca estuvo en desventaja en el marcador y extendió su invicto a 38 encuentros, la racha más larga registrada por una selección nacional, por encima de las 37 presentaciones que había alcanzado Italia entre 2018 y 2021 y también de las 36 de la Argentina de Lionel Scaloni.

Pau Cubarsí se quedó con el mejor jugador joven del Mundial, Rodri con el mejor jugador y Unai Simón el mejor arquero CARL RECINE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Como ocurrió con la selección argentina en Qatar 2022, el campeón se quedó con todos los premios individuales que entrega la FIFA, con la única excepción de la Bota de Oro, que terminó en manos de Mbappé gracias a sus diez goles. Pau Cubarsí, el central de La Masia de solo 19 años, fue elegido como el mejor jugador joven del Mundial; el arquero de Athletic Bilbao, Unai Simón, recibió el Guante de Oro tras haber recibido apenas un tanto en toda la competencia; y Rodri, la experiencia en el medio, fue distinguido como el mejor futbolista del certamen.

La imagen del mediocampista de 30 años, yendo a recibir su premio ante el grito de los hinchas españoles coreando “Rodri, Rodri”, resumió el liderazgo que ejerció durante toda la competencia. El capitán español, ganador del Balón de Oro 2024, volvió a dominar el centro del campo y fue el eje de una selección que hizo del control de la pelota su principal argumento, teniendo el 65% contra la Argentina. Durante el torneo completó más pases que cualquier otro futbolista en una misma edición mundialista, con una precisión superior al 93%, mientras que también lideró las estadísticas de pases acertados en el último tercio del campo.

Rodri levanta la Copa del Mundo en Nueva Jersey Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

A su alrededor creció una generación que parece tener asegurado el futuro de la selección española. Lamine Yamal, Cubarsí, Álex Baena, Pedro Porro, Pedri, Ferran Torres y otros futbolistas de una plantilla, cuyo promedio de edad es de 26 años, consolidaron un equipo que combina juventud con una madurez competitiva poco habitual.

Ferran, justamente, terminó convirtiéndose en el héroe inesperado de la final. Después de un Mundial en el que el gol se le había negado, apareció en el segundo tiempo suplementario para empujar la pelota con un zapatazo y marcar el tanto que decidió el título. “Lo del gol es lo de menos. Ahora lo único que quiero es coger esa copa y estrujarla lo máximo posible. Nos lo merecíamos y lo hemos dado todo”, aseguró Ferran todavía sobre el campo de juego.

Ferran Torres, del Barcelona, levanta la Copa del Mundo BUDA MENDES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Detrás de esa estructura apareció nuevamente la figura de su entrenador, de 65 años, que convirtió un proceso de selecciones juveniles en un proyecto ganador también en la mayor. Antes de levantar la Copa del Mundo, había conquistado la Eurocopa Sub 19 en 2015, los Juegos Mediterráneos en 2018, la Eurocopa Sub 21 en 2019, la medalla plateada en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la Nations League 2023 y la Eurocopa 2024. También condujo al equipo hasta la final de la Nations de 2025. Ahora sumó el título que completaba la colección.

“Mucho orgullo por esta generación de futbolistas, que ha ido creciendo con esta idea y siendo fiel a ella”, expresó el entrenador apenas finalizado el encuentro. Luego agregó: “El partido se debería haber ganado bastante antes, pero las grandes intervenciones del Dibu lo impidieron. Es un campeonato del mundo. Hay que sufrir y hemos demostrado que estamos preparados para todo”.

La comparación con la campeona en Sudáfrica resulta inevitable. Como aquel equipo, esta España volvió a construir su éxito desde el dominio de la pelota, la paciencia para atacar y una fortaleza defensiva casi inexpugnable. La comparación surgió incluso en boca del propio De la Fuente. “Parece una historia que ya hemos vivido. He recordado esa secuencia”, dijo al evocar el recordado gol de Andrés Iniesta en la final frente a Países Bajos. Esta vez fue Ferran.

El gol de Ferran Torres a la selección argentina que definió la Copa del Mundo Michael Regan - FIFA - FIFA

España se convirtió en el único país que disputó al menos dos finales de la Copa del Mundo y ganó todas las que jugó. Además, pasó a ser el vigente campeón del mundo tanto en el fútbol masculino como en el femenino, un logro sin precedentes que refleja la solidez de un modelo que atraviesa todas las categorías de la selección.

Del otro lado, el propio Scaloni reconoció el valor de la conquista: “Han sido mejores hoy”. La frase sintetizó lo que mostró la final y terminó de ponerle el sello a una selección que recuperó el trono del fútbol mundial con una identidad consolidada, una generación repleta de talento y un proyecto que todavía parece tener mucho camino por recorrer.