España y un triunfo que exalta lo colectivo en medio del autobombo individual al Balón de Oro

España suele imponerse con el monopolio de la pelota. La muestra más cercana y triunfal fue la del Mundial, en una final en la que redujo a la Argentina a su mínima expresión. De regreso de la coronación en el MetLife de Nueva Jersey, España debutó en la Nations League con una victoria que demostró su capacidad para adaptarse a otro tipo de desarrollos, más dinámicos y cambiantes.

En Wembley, le ganó 3-2 a Inglaterra, tras estar 1-0 al minuto de juego, quedar 2-1 abajo a los 40 del primer tiempo y desfilar por una peligrosa cornisa con el penal que Harry Kane remató al travesaño a los 9 minutos del segundo período, lo que hubiera supuesto el 3-1 para el conjunto de Thomas Tuchel. Pero su colega Luis de la Fuente provocó un nuevo vuelco en el marcador al mandar a la cancha a dos titulares frecuentes en el Mundial: Alex Baena y Mikel Oyarzabal. El primero consiguió el 2-2 con un certero derechazo desde la media luna y 14 minutos más tarde dio la asistencia para el sutil toque de Oyarzabal por encima de la salida del arquero Trafford.

Bellingham cubre la pelota ante Rodri Bradley Collyer - PA Wire DPA

Campeón de la Eurocopa y el Mundial, España prolongó su impresionante invicto a 40 partidos (33 triunfos y siete empates). Mantiene la base que doblegó a la Argentina y no dio síntomas de aburguesamiento ante una Inglaterra que llegaba en una situación extraña. Por un lado, su tercer puesto en el Mundial fue la mejor ubicación desde el título que conquistó como local en 1966, pero la eliminación contra la Argentina en las semifinales desató una ola de cuestionamientos que tuvo como primer destinatario a Tuchel -ya tenía contrato firmado hasta la Eurocopa 2028- y siguió hacia varios referentes.

Por debajo de la Eurocopa en importancia, tradición y prestigio, la Nations League ofició de escenario para las aspiraciones individuales de varios protagonistas del partido, que a su vez son candidatos al Balón de Oro y lo reclaman para sí ante los medios. Lo hizo Lamine Yamal en una entrevista con Jorge Valdano: “Me lo merezco por lo que he ganado”. Kane también cree que es su momento: “Llegar a 73 goles [en la temporada], la segunda cifra más alta de la historia, habla por sí sola”. Y Rodri, que ya fue Balón de Oro en 2024, se ilusiona: “¿Alguien cree que no quiero volver a ganarlo?”. Y fuera de este partido, Kylian Mbappé y varios campeones de la Champions League con Paris Saint Germain también exaltaron sus méritos para llevarse el máximo trofeo individual. El único que no se autopromociona es Lionel Messi, una de las grandes figuras del Mundial y con ocho balones de Oro en sus vitrinas.

Ruiz persigue a Kane, que hizo un gol y desperdició un penal Ian Walton - AP

A veces un equipo mantiene una determinada dinámica o virtud durante una competencia y al tiempo se evaporan esas señas de identidad. Algo de eso le pasó a España, que, en su reaparición tras ser campeón del mundo habiendo recibido solo un gol en siete partidos, tuvo grietas defensivas por las que Inglaterra le filtró dos tantos en tres minutos y 12 segundos. De poder estar arriba en el marcador por más diferencia si no fuera por dos definiciones imprecisas de Ferrán Torres, una de Olmo y otra de Yamal, España se encontró con que Inglaterra daba vuelta la historia con una facilidad imprevista.

Si es por concesiones defensivas, Inglaterra no tardó nada en regalar la primera. Apenas había pasado el primer minuto de juego cuando el zaguero Marc Guéhi giró con la pelota hacia su arco, sin advertir que estaba Yamal para el quite, encarar libre hacia Trafford y definir de zurda. Yamal, que en el Mundial solo anotó un gol (a Arabia Saudita), prolongaba en la Nations League su estupendo comienzo de temporada en Barcelona (ocho goles y seis asistencias en ocho presencias). No se habían cumplido dos minutos del estreno de su título mundial y España ya estaba en ventaja en Wembley.

Quizá haya sido por ese gol tempranero, pero lo cierto es que el desarrollo tuvo un tono relajado, sin la tensión con la que ambos transitaron el Mundial. Más en consonancia con el 6-4 de Inglaterra a Francia por el tercer puesto, ese partido que los semifinalistas perdidosos encaran entre la dispersión y un atrevimiento despreocupado.

Inglaterra no tuvo al lesionado Rice y un impedimento físico dejó afuera a Cole Palmer, cuya marginación en la lista del Mundial le valieron muchas críticas a Thomas Tuchel. La selección británica se presentó con su principal sociedad ofensiva, Bellingham-Kane, a quienes se une una pieza cada vez más influyente, Anthony Gordon, que en su primera temporada en Barcelona ya da muestras de su progresión en el gran escenario internacional.

Gordon define y marca el primer gol de Inglaterra Bradley Collyer - PA

Por la izquierda, Gordon se encargó de tenerlo a maltraer a Pubill, que a último momento sustituyó a Eric García, con una molestia física en el calentamiento previo. En la primera media hora, España dominaba y creaba situaciones, sobre todo con el desequilibrio individual de Yamal. Se sentía segura y cometió distracciones no habituales, como en una pelota que Nico Williams perdió en las inmediaciones del área local, desde donde se disparó un contraataque de Bellingham a Gordon, que en medio de una defensa abierta puso el 1-1. Un cabezazo de Kane, que se desvió en Cucurella, le dio a Inglaterra una rápida e impensada ventaja.

Inglaterra empezó mejor en la segunda etapa, pudo resolver el pleito con el penal que falló Kane, pero cuando España la pasaba mal, los ingresos de Baena y Oyarzabal la revitalizaron. En una desenfrenada carrera individual por el Balón de Oro, España sigue demostrando que lo esencial está en lo colectivo.