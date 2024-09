Estevão, la joya de 17 años que ya está vendida a Chelsea y en la que confía Dorival para rescatar a la selección de Brasil

Escuchar

A los 17 años, el delantero Estevão, de Palmeiras, encarna la renovación en el seleccionado brasileño. El mal andar del Scratch en las eliminatorias sudamericanas –nunca había pasado cuatro partidos sin ganar– adelantó los tiempos. Dorival Júnior, el entrenador, precisa resultados con urgencia y para lograrlos se encomienda a la nueva generación de figuras, que tiene en Endrick, de Real Madrid (ex de Palmeiras) y en Estevão a sus máximos exponentes. “Para mí, el fútbol es como un parque de diversiones”, dijo el jovencito que pasará a Chelsea en 2025, cuando cumpla la mayoría de edad. “Trabajo mucho psicológicamente con mis familiares, mis padres. Hablamos”, contó en una conferencia de prensa este martes.

Estevão admitió que no esperaba la primera convocatoria tan pronto, pero llega avalado por sus números en el Brasileirão: es el máximo goleador de Palmeiras (8 tantos) y el jugador que más gambeteó (31), el que más remató (47) y el que más asistió (7) en el torneo. “Estoy feliz vistiendo la camiseta de la selección, jugando con alegría. Estoy feliz de estar construyendo una gran carrera, y que esto sea sólo el comienzo”, dijo.

Brasil necesita su mejor versión: marcha sexto en la eliminatoria, con apenas 7 puntos y tres derrotas en seis partidos, una proporción inusual. Después de cuatro encuentros sin victorias del equipo, el de este viernes con Ecuador marcará el debut de Dorival en territorio local por la clasificación para el Mundial de 2026. Y el entrenador tendrá apenas ocho sobrevivientes del último partido oficial, de hace diez meses, una muestra clara de la renovación que está en marcha. Se trata de los arqueros Alisson y Bento, los zagueros Gabriel Magalhães y Marquinhos, los mediocampistas André y Bruno Guimarães y los delanteros Endrick y Rodrygo. Todos, salvo Bento y Endrick, fueron titulares en aquel último compromiso, de noviembre contra Argentina y en el estadio Maracanã.

Ser convocado por Dorival y compartir vestuarios con ídolos y futbolistas consagrados fueron grandes experiencias para Estevão, que había vestido la camiseta brasileña en el Mundial Sub 17. “Me reuní con ellos en el almuerzo y quien más nervios me dio fue Vini [Vinícius Júnior]. Por todo lo que representa, por lo que hace en Real Madrid. Para mí es el mejor del mundo actualmente. Pero no sólo con él, sino con todos. Son futbolistas a los que veo jugar Champions. Me dan mariposas en el estómago, pero espero aprender mucho”, se entusiasmó, con el candor de sus 17 años. Respecto a lo que puede brindar al seleccionado, se autodefinió: “Termino aportando goles y asistencias. Mi uno contra uno es muy fuerte y puedo contribuir creando jugadas. Estoy desarrollando mucho esto y espero mejorarlo cada día”.

Dorival Júnior, el entrenador de Brasil, afrontará su primer partido como local por la eliminatoria; confía en el chico de 17 años que ya es el mejor futbolista del Brasileirão. Julio Cortez - AP

Estevão recordó que no todo fue color de rosas a lo largo de su carrera, incluso este año, que ahora transcurre en medio de alegrías en Palmeiras. “A principios de año, cuando subí [a la primera], fue un poco difícil. La primera división y las inferiores son totalmente diferentes. Y gracias a Abel [Ferreira, el entrenador], al cuerpo técnico y a los jugadores, así como a mis familiares, que me ayudaron mucho, pude desarrollarme. Consejos diarios me ayudaron a crecer en el fútbol y llegar a donde estoy. La principal dificultad es que nunca fui el más fuerte, el más rápido ni el más musculoso, y Dios me ayudó. Termino jugando con futbolistas mayores, más fuertes y de más experiencia, que toman atajos. Creo que me he desarrollado; juego con más inteligencia y he sumado mucho”, relató Estevão, que será uno de los futbolistas por seguir este viernes, desde las 22 en el estadio Couto Pereira, de Curitiba, frente a Ecuador. Más tarde, el martes, Brasil se medirá en Asunción con Paraguay.

Estevão también se refirió a su admiración a Neymar, hoy lesionado y en Al-Hilal, de Arabia Saudita: “Para ser sincero: cada día que pasa me vuelvo más fanático de él. Jugar en Brasil no es fácil; hay mucha presión, críticas e hinchas. Admiro la forma en que él lo aborda, que es muy importante. Estoy feliz de tenerlo como inspiración. Es un chico al que crecí viendo jugar en la selección y espero algún día jugar con él”, se esperanzó. Y narró una conversación que tuvo con Dorival Júnior: “Me saludó y me dijo que fuera de a poco. Por supuesto, siempre hay expectativas. Estoy a su disposición y si él me elige, haré lo mejor que pueda y todo saldrá bien”, se complació.

