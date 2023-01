Estudiantes cree: cómo se reforzó para ser protagonista en la triple competencia

escuchar

LA PLATA.– Los hinchas de Estudiantes están entusiasmados. La gente del ‘Pincha’ anhela que el ciclo de Ricardo Zielinski signifique para Abel Balbo lo que el proceso de ‘Mostaza’ Merlo representó para Diego Simeone: una base de tranquilidad para lograr el despegue futbolístico.

Sin embargo, lo que generó la atmósfera de optimismo no resultó el nombre del nuevo entrenador: Balbo contó con una serena aceptación. Tampoco el último amistoso: derrota por 3-2 contra Peñarol de Uruguay. Lo que ilusionó a los simpatizantes albirrojos fue la conformación del plantel. Estudiantes logró conservar la base de jugadores que utilizó en el segundo semestre de 2022 y además sumó algunos refuerzos importantes. La llegada confirmada más resonante es la vuelta del delantero Guido Carrillo, que consiguió 42 goles en su etapa anterior.

Compacto de Peñarol 3 vs. Estudiantes 2

Santiago Ascacibar, de 25 años y actualmente en la Serie A de Italia, también podría regresar al Pincha. El mediocampista central desea vivir en la Argentina por cuestiones personales y su retorno se encuentra a un paso de hacerse realidad; él mismo destrabó su salida del Cremonese. “Me visualizo volviendo a Estudiantes, segurísimo. Amo esos colores”, había dicho hace unos meses, en una nota con All Inclusive. Los tiempos se aceleraron. Lo que parecía el deseo para un futuro más lejano, está por concretarse.

Estos dos nombres, más la recuperación física de José Sosa, provocaron en el hincha una expectativa mayor con respecto a pretemporadas anteriores. El conjunto platense cuenta con grandes individualidades.

“Tenemos muchísimas expectativas porque hicimos algunas incorporaciones que nos enriquecen. Lo de Guido [Carrillo] es muy lindo. Que vuelva un chico de la casa con 31 años, y con vigencia plena, no es tan común y nos pone muy contentos”, dijo para LA NACION el presidente de Estudiantes, Martín Gorostegui. Por su parte, el secretario de fútbol profesional, Juan Martín Aiello, señaló: “Lo de Carrillo lo vengo intentando desde hace algunos mercados de pases y considero que puede brindarnos un salto de calidad enorme; los futbolistas que estuvieron en Europa siempre aportan jerarquía. Lo de Ascacibar sería la frutilla del postre”.

Guido Carrillo, una referencia de Estudiantes que vuelve a La Plata a los 31 años.

El ‘Pincha’ se armó bien. Lo que le falta, ahora, es ensamblar las piezas. Balbo tendrá la difícil misión de transformar nombres de peso en un equipo eficiente. En el último amistoso, por ejemplo, mostró un interesante funcionamiento en ataque, pero lució demasiado permeable. El director técnico ya tiene la base, a la que se agregarían Carrillo y Ascacibar. Los últimos once que eligió el DT fueron: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Luciano Lollo, Zaid Romero (refuerzo) y Emmanuel Mas; Benjamín Rollheiser, Jorge Rodríguez, José Sosa y Pablo Piatti; Mateo Pellegrino y Mauro Boselli.

“Estamos muy conformes con el trabajo de Abel y de todo su cuerpo técnico”, aseguró el presidente Gorostegui, mientras que el secretario Aiello agregó: “Que Julio Lamas esté en el equipo de trabajo de Balbo es un plus que para mí puede ser fundamental”.

El ‘Pincha’, durante el primer semestre, tendrá triple competencia: Liga Profesional, Copa Sudamericana y Copa Argentina.

“Todo lo que juegue Estudiantes lo tiene que hacer para ganar; esa tiene que ser la mentalidad”, expresó Balbo en su presentación y agregó: “Quiero un equipo protagonista, veloz y agresivo”. A pesar de que la llegada de Balbo no causó algarabía en la gente, sus primeras declaraciones cayeron bien. Gabriel Milito, por citar un caso cercano, no corrió la misma suerte y nunca logró aceptación plena; ni siquiera cuando lo acompañaron los resultados. El técnico actual no generó euforia, pero sí dispone de una calma aprobación.

Balbo llegó a Estudiantes tras una buena pero muy corta experiencia en Central Córdoba, de Santiago del Estero.

Los futbolistas también están conformes. “Balbo trajo la manera de jugar del fútbol italiano, haciendo hincapié en los posicionamientos y eso es muy positivo. Trabaja bien, es intenso y nos exige todo el tiempo”, manifestó Emmanuel Mas, hace unos días. En la misma conferencia de prensa, Mauro Boselli detalló: “El técnico nos pide que entrenemos en alto nivel porque quiere que exista competencia interna. Es un entrenador al que le gusta atacar mucho, pero que también tiene como prioridad dejar el arco en cero”.

El goleador del ‘Pincha’ en 2022 también habló sobre la llegada de Carrillo y, lejos de tomarlo como una competencia, afirmó: “Es importante que un jugador de su categoría quiera volver a Estudiantes. A mí me gusta jugar siempre con un delantero al lado y creo que con Guido nos podemos adaptar muy bien”.

Si hay algo que no le faltará al León modelo 2023 será sentido de pertenencia: Andújar, José Sosa, Pablo Piatti, Boselli, Carrillo… y casi seguro Ascacibar.

“Que tantos futbolistas de jerarquía y tan identificados con la institución quieran volver, nos genera una gran satisfacción. Yo creo que para lograr algo necesitás jugadores del club y hoy por suerte los tenemos”, manifestó el secretario Aiello.

Estudiantes empezó con todo contra Peñarol (2-0 a los seis minutos) y terminó cayendo en Montevideo (3-2). Twitter

Antes del debut, que tanta ilusión genera, disputará dos nuevos amistosos: el domingo con Atlético Tucumán y el 21 de enero frente a Independiente del Valle, de Ecuador. ¿Cuándo será la presentación oficial del equipo de Balbo? El sábado 28, por la primera fecha de la Liga Profesional, como local y contra Tigre.

A pesar del traspié ante Peñarol (antes había vencido 1-0 a Curicó, de Chile, y 2-0 al Sub 20 de Uruguay), en el ‘Pincha’ reina el optimismo. La ilusión es comprensible: Estudiantes tiene plantel reforzado, con el sentido de pertenencia como sello.