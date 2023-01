La agenda de TV del sábado: River, Vélez, Rosario Central, Colón, el clásico de Manchester entre United y Citi, Inter con Lautaro Martínez, Lyon con Nicolás Tagliafico, golf y NBA

escuchar

El fin de semana deportivo comienza y se podrá seguirlo por televisión. Con amistosos de verano, varios equipos argentinos de fútbol se ponen a punto para la temporada que se avecina. En Europa, que ya retomó la normalidad, tendrán actividad varias de sus ligas principales. Y también habrá golf, básquetbol y fechas de mundiales de handball y hockey sobre césped masculinos.

La versión 2023 de River vuelve a presentarse en Estados Unidos, en esta ocasión, ante Millonarios, de Colombia, en Fort Lauderdale. Además, Vélez, Rosario Central y Colón afrontarán buenos amistosos, frente a Defensor Sporting (Uruguay), Universidad Católica (Chile) y Nacional (Uruguay).

En Europa, la atracción mayor estará en el clásico de Manchester, por la Premier League. Old Trafford será el escenario del choque entre United y City, que tendrá presencia de argentinos, con Lisandro Martínez y Alejandro Garnacho en el local y Julián Álvarez en el visitante. La Serie A, de Italia, mostrará a otro campeón mundial, Lautaro Martínez, en Inter vs. Hellas Verona. Y en la Ligue 1, de Francia, actuará Nicolás Tagliafico, como local en Lyon vs. Strasbourg. Y la liga de España entregará otro derbi, el vasco, entre Real Sociedad y Athletic Bilbao.

Lautaro Martínez, querido en Inter, tendrá acción este sábado, ante Hellas Verona por la liga italiana.

Por su parte, el Mundial de hockey prevé cuatro partidos en India, y el de handball de Polonia y Suecia ofrecerá tres encuentros. El Latin America Amateur Championship de golf amateur tendrá su penúltima rueda en Puerto Rico. Y en básquetbol habrá acción de la NBA, con Miami Heat vs. Milwaukee Bucks, y la Liga Nacional, entre Unión, de Santa Fe, y La Unión, de Formosa.

La televisación del sábado 14

FÚTBOL

Amistosos de verano

18 Defensor Sporting (U) vs. Vélez. ESPN Premium

Defensor Sporting (U) vs. Vélez. ESPN Premium 18 Universidad Católica vs. Rosario Central. TNT Sports

Universidad Católica vs. Rosario Central. TNT Sports 21.30 Colón vs. Nacional (U). ESPN Premium

Colón vs. Nacional (U). ESPN Premium 21.30 River vs. Millonarios. Gira internacional. Star+

Premier League

9.30 Manchester United vs. Manchester City. ESPN

Manchester United vs. Manchester City. ESPN 12 Brighton vs. Liverpool. Star+

Brighton vs. Liverpool. Star+ 12 Everton vs. Southampton. Star+

Everton vs. Southampton. Star+ 12 Notthingham Forest vs. Leicester City. Star+

Notthingham Forest vs. Leicester City. Star+ 12 Wolwerhampton vs. West Ham United. ESPN 3

Wolwerhampton vs. West Ham United. ESPN 3 14.30 Brentford vs. Bournemouth. Star+

Manchester City vs. Manchester United, lo más interesante de la fecha de la Premier League.

Liga de España

10 Valladolid vs. Rayo Vallecano. ESPN 2

Valladolid vs. Rayo Vallecano. ESPN 2 17 Real Sociedad vs. Bilbao. D Sports

Serie A

11 Cremonese vs. Monza. Star+

Cremonese vs. Monza. Star+ 14 Lecce vs. Milan. Star+

Lecce vs. Milan. Star+ 16.30 Inter vs. Hellas Verona. ESPN

Ligue 1

13 Lens vs. Auxerre. Star+

Lens vs. Auxerre. Star+ 15 Olympique Marseille vs. Lorient. Star+

Olympique Marseille vs. Lorient. Star+ 17 Olimpique Lyonnais vs. Strasbourg. Star+

Eredivisie

17 Ajax vs. Twente. Star+

GOLF

13 Latin America Amateur Championship. La tercera vuelta en Puerto Rico. ESPN 2

HOCKEY

El Mundial de India

4.30 Nueva Zelanda vs. Chile. Star+

Nueva Zelanda vs. Chile. Star+ 6.30 Países Bajos vs. Malasia. Star+

Países Bajos vs. Malasia. Star+ 8.30 Bélgica vs. Corea del Sur. Star+

Bélgica vs. Corea del Sur. Star+ 10.30 Alemania vs. Japón. Star+

BÁSQUETBOL

Liga Nacional

11.30 Unión (Santa Fe) vs. La Unión (Formosa). TyC Sports

NBA

15 Miami Heat vs. Milwaukee Bucks. ESPN 3

Giannis Antetokounmpo, de Milwaukee Bucks, uno de los jugadores más determinantes de la NBA.

TENIS

4.30 Adelaida Internacional 2. Roberto Bautista Agut vs. Soonwoo Kwon, la final. ESPN 3

HANDBALL

El Mundial de Polonia y Suecia

14 Brasil vs. Uruguay. DirecTV Sports

Brasil vs. Uruguay. DirecTV Sports 16.30 España vs. Chile. DirecTV Sports

España vs. Chile. DirecTV Sports 16.30 Polonia vs. Eslovenia. TyC Sports

