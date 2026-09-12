Estudiantes le ganó al Platense de Palermo en el descuento y con dos goles de sus N° “9″

Siempre que Martín Palermo regresa a la cancha de Estudiantes se tratará de un partido especial. El Titán, que ahora estuvo presente en Uno como DT de Platense, dejó una huella en la entidad pincha, en donde convirtió 36 goles en 103 partidos entre 1992 y 1997. En la previa se saludó afectuosamente con el Cacique Medina y hasta lo bromeó por un mal paso cuando caminaba: “¿Estás lesionado?“; ”No, no”, le respondió el DT uruguayo que luego lo felicitó por ser los dos únicos equipos argentinos en la instancia de los cuartos de final de la Copa Libertadores: “Estamos los dos”. Y quienes lo terminaron amargando fueron dos “9″. Primero Adolfo Gaich para el 1-0 y luego Guido Carrillo, cuando el partido finalizaba, para generar el desahogo en todo Estudiantes, que con el triunfo por 2-1 se acercó a la zona de los playoffs en la Zona A y sumó unidades también para estar entre los primeros cinco en la Tabla Anual.

“Necesitábamos ganar, nos venía costando en el torneo. No es fácil estar peleando en todos los frentes. Son partidos duros, terminamos bastante cansados pero tenemos grandes jugadores y plantel para pelear. Tenemos que creerlo, nada más”, dijo Guido Carrillo en declaraciones a ESPN Premium no bien finalizó el encuentro.

La charla previa al partido entre el Cacique Medina y Palermo Ignacio Amiconi - FOTOBAIRES

El contexto del partido por la 9° fecha del torneo Clausura estaba condicionado para ambos por sus compromisos internacionales de entresemana por la Copa Libertadores. Por eso los dos jugaron con mayoría de suplentes. El Pincha jugará el miércoles la revancha por los cuartos de final con Corinthians, luego del empate 1-1 en La Plata, mientras que el Calamar la tiene más complicada, ya que el martes deberá revertir en Vicente López una diferencia de 0-2 sufrida en Brasil.

Por eso en el local aparecieron como titulares el arquero Iacovich, Valente Pierani como segundo central, Neves y Jalil Elías como doble 5; Fabricio Pérez, José Sosa y Edwuin Cetré como los tres ofensivos en el esquema 4-2-3-1 y Gaich como principal referencia de ataque. Eric Meza apareció como lateral derecho para ganar ritmo de juego ya que podría jugar en Brasil por la izquierda ante la suspensión de Benedetti. Más allá de eso, Estudiantes sufre muchísimo la baja por lesión de Tiago Palacios.

El gol de Carrillo en el descuento

En el visitante aparecieron Iván Gómez, Franco Zapiola (enganche surgido de Estudiantes que había perdido algo de lugar desde la llegada de Palermo) y Lencina.

Adolfo Gaich consiguió el 1-0 tras conectar un centro desde la derecha de Cetré. El wing colombiano partió habilitado tras un pase largo de Neves a la espalda de Cuesta y después hubo flojas respuestas defensivas de la dupla central entre Mendía y Cuesta (cuando vino el centro) y del arquero Cozzani, que logró tocar la pelota impactada en el anticipo por Gaich pero no la pudo desviar. El excentrodelantero de San Lorenzo convirtió su cuarto gol con la camiseta de Estudiantes.

Pero Platense empató rápido, cinco minutos después, con una gram definición cruzada de Guido Mainero luego de un centro de Togni desde la izquierda y la peinada de Amarfil en el punto penal. Y el propio Mainero casi convierte el segundo sobre el final del primer tiempo con un cabezazo luego de un centro del lateral Silva desde la izquierda.

AMARILLA PARA SOSA: picante cara a cara del Principito y el árbitro Macheroni en UNO.



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El árbitro Maximiliano Macheroni le mostró correctamente la tarjeta amarilla a Iván Gómez por una patada por falta de cálculo a Jalil Elías. A los 28 minutos fue amonestado Fernando Machado, principal colaborador del Cacique Medina, por protestar; y lo expulsó a los 24 de la segunda etapa. A los 5 minutos del segundo tiempo el juez tuvo un cruce con Sosa y lo amonestó, lo que generó una molestia del Principito, que le decía que podía hablarle porque él era el capitán del equipo: minutos después, el Cacique Medina lo reemplazó por Tobio Burgos, por temor a que lo expulsen. También vio la amarilla González Pirez por una entrada fuerte y lejos sobre Lencina.

Lo mejor del partido

A los 19 minutos del segundo tiempo el arquero Cozzani apareció enorme para taparle un mano a mano a Joaquín Tobio Burgos. Parecía que no podría haber una situación más clara que esa para que gane Estudiantes, pero... Guido Carrillo tenía la última palabra, en el primer minuto adicionado: tras un pelotazo largo hacia el lateral derecho, Meza le bajó la pelota de cabeza y el 9 convirtió un golazo con un remate potente al primer palo.

El partido fue parejo, pero Estudiantes había sido el que más se había aproximado a la victoria. Viajará a Brasil con la confianza y el impulso que dan los goles. Y si son de sus N° 9, mucho mejor.