Tres jugados, tres ganados: el gran comienzo de Estudiantes en la Copa de la Liga Profesional sumó a Lanús como víctima

LA PLATA.– Estudiantes no brilla, pero merece ganar y gana. Estudiantes no puede mantener el arco en cero y sufre hasta el final, pero defiende los triunfos y se los queda. Estudiantes no es el equipo perfecto y está lejos de serlo, pero su puntaje sí es perfecto y el cuadro platense observa a todos desde arriba en su zona de la Copa de la Liga Profesional.

El Pincha venció por 2-1 a Lanús y suma 9 puntos en tres partidos. En un encuentro con más imprecisiones que virtuosismo, Mauro Boselli (penal) y Leandro Díaz convirtieron para el local; en tanto que Matías Pérez descontó para el Granate. Gran triunfo para el elenco de Ricardo Zielinski, justo antes de su debut en la Libertadores.

Compacto de Estudiantes 2 vs. Lanús 1

El primer tiempo resultó chato. Ninguno de los dos pudo escaparle a la medianía. El campo de juego de UNO –otra vez en mal estado– fue un obstáculo, pero no el único problema. En Estudiantes aparecieron poco los encargados de asistir a los delanteros: Manuel Castro y Matías Pellegrini desbordaron poco, y Fernando Zuqui participó con intermitencias. Lanús, por su parte, exhibió un inconveniente mayor: se mostró atado y se acercó poco al arco adversario.

En los primeros 45 minutos no sucedió demasiado. Las defensas completaron mejores desempeños que los ataques y eso provocó que escasearan las situaciones de riesgo. A pesar del flojo nivel ofensivo generalizado, el Pincha se las ingenió para llegar tres veces con peligro. En la primera, Gustavo Del Prete le pegó muy mal; en la tercera, el remate de Manuel Castro salió apenas ancho.

¿Y la segunda? La segunda fue la apertura del marcador. Un gol polémico. Yonathan Cabral, con el brazo despegado, la tocó con la mano en el área y Patricio Loustau sancionó penal. Hasta ahí, nada raro. Lo que instaló la duda fue que el defensor pareció esforzarse para no tocar el balón y, pese a su intención, interfirió el recorrido de la pelota. Una jugada muy fina. Con el mismo reglamento se puede justificar o reprochar la decisión de un árbitro que no dudó. Como tampoco dudó Boselli, quien le dio con potencia para poner a Estudiantes 1-0.

Matías Pellegrini es encerrado por la línea y Brian Aguirre; detrás, Jorge Almirón, el entrenador de Lanús. Fotobaires

Más allá de esas tres ocasiones de las que dispuso el Pincha, en la etapa inicial ambos equipos dejaron la misma sensación: la evidente dificultad para lograr profundidad. En el local Jorge Rodríguez aportó criterio y buena circulación, pero faltaron jugadores que rompieran el molde. En Lanús la pareja Sand-López pareció desconectada del resto de la formación; los laterales-volantes se proyectaron poco, los del medio no gravitaron y el dúo quedó aislado.

El complemento comenzó con una tónica similar: intensidad, fricción, imprecisiones. En el cuarto de hora inicial no hubo siquiera una aproximación. Como si Mariano Andújar y Fernando Monetti fuesen dos espectadores de veinte futbolistas que corrían, chocaban y jamás se acercaban a los arcos.

Cuando no ocurría nada, un intento de centro de Castro se cerró demasiado y Monetti tuvo que mandarla al córner. De casualidad, Estudiantes casi amplía la ventaja. Unos minutos más tarde, el Pincha sí construyó un buen avance; el problema fue que el ingresado Franco Zapiola, debajo del arco, remató por arriba del travesaño.

El estadio Uno lució mejor en las tribunas pobladas que en el césped y Estudiantes responde a sus hinchas: tres triunfos en tres compromisos. Fotobaires

Lo que no hizo Zapiola lo hizo otro que también había entrado hacía algunos minutos: el Loco Díaz. Tras una falla defensiva de Lanús, el atacante realizó todo bien. La paró, se acomodó, enganchó y sacó un tiro potente que se incrustó en el ángulo. Un 2-0 exagerado, es cierto, aunque lógico si se toma en cuenta lo poco que había mostrado el Granate. Más que un premio para el Pincha, la diferencia de dos representó era un castigo para la visita.

El conjunto de Almirón parecía entregado. Casi que no mostraba señales vitales. Sin embargo, en el primer avance a fondo Lanús consiguió el descuento: tiro de esquina desde la izquierda, cabezazo de José López que la bajó y definición de Matías Pérez para el 2-1. De golpe, la visita tenía esperanza. Una ilusión que no buscó… y que tampoco supo alimentar en los instantes finales.

En el cierre Estudiantes no ofreció nuevos huecos, el Granate no volvió a inquietarlo y el tiempo se evaporó. El Pincha ganó, suma tres victorias en fila en el inicio de la Copa de la Liga y llega entonado a su debut en la Libertadores.