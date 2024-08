Estudiantes vs. Boca Juniors, por la Liga Profesional 2024: día, horario, TV y cómo ver online

Escuchar

Este lunes, desde las 21, Estudiantes de La Plata y Boca Juniors se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 12 de la Liga Profesional 2024. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Darío Herrera, se disputa en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Pincha se ubica cerca de la mitad de la tabla de posiciones del certamen local, en el puesto 12, con 15 puntos conseguidos en 11 partidos disputados (cuatro triunfos, tres igualdades y cuatro caídas). En la última jornada perdió 2 a 0 con Atlético Tucumán por los goles de Mateo Coronel y Marcelo Estigarribia. Viene de ser campeón de la Copa Argentina 2023 y la Copa de la Liga 2024, pero bajó considerablemente el nivel y, en consecuencia, no solo quedó eliminado de la Copa Argentina 2024 en 16vos de final (derrota 2 a 1 vs. Central Córdoba), sino que también se despidió de la competencia internacional tras quedar último en el grupo C de la Copa Libertadores.

Estudiantes de La Plata necesita levantar cabeza y recuperar el nivel de los últimos meses ALEJANDRO PAGNI - AFP

El xeneize, por su parte, viene de quedar eliminado en los octavos de final de la Copa Sudamericana a manos de Cruzeiro. La serie terminó igualada 2 a 2 (Boca ganó 1 a 0 en la Argentina y el equipo de Belo Horizonte hizo lo propio por 2 a 1 en Brasil y avanzó de ronda por penales). En la LPF aparece octavo con 17 unidades, producto de cuatro victorias, cinco empates y dos derrotas. En la fecha pasada venció 3 a 2 a San Lorenzo con goles de Milton Giménez, Marcelo Saracchi y Miguel Merentiel (Andrés Vombergar e Iván Leguizamón anotaron los tantos del Ciclón).

Estudiantes (LP) vs. Boca Juniors: todo lo que hay que saber

Fecha 12 de la Liga Profesional 2024.

Día : Lunes 26 de agosto.

: Lunes 26 de agosto. Hora : 21.

: 21. Estadio : UNO Jorge Luis Hirschi.

: UNO Jorge Luis Hirschi. Árbitro: Darío Herrera.

Estudiantes (LP) vs. Boca Juniors: cómo ver online

El encuentro se disputa este lunes en La Plata y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa, además de tener contratado el “pack fútbol”). Por otro lado, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Estudiantes de La Plata corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este lunes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.30 contra los 3.35 que se repagan por un hipotético triunfo de Boca Juniors. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.05.

Boca Juniors no es favorito al triunfo en el duelo ante Estudiantes, pero buscará sumar de a tres Thomas Santos - AP

LA NACION