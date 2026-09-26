Estudiantes encontró el gol en su primer ataque ante Rosario Central, pero Ángel Di María respondió con un golazo de tiro libre

Estudiantes de La Plata y Rosario Central dirimen en el estadio Madre de Ciudades al ganador de la Supercopa Internacional. El encuentro comenzará a las 16 y tendrá el arbitraje de Darío Herrera; Jorge Baliño estará en el VAR. Transmiten DSports y Disney+ Premium. El Pincha accedió al encuentro luego de alzarse con el trofeo de Campeones a fines de 2025 tras derrotar a Platense (campeón del Apertura 2025). El Canalla, por su parte, consiguió su lugar luego de terminar primero en la tabla anual del año pasado.

En el primer avance, Estudiantes encontró el primer gol, y lo hizo a través del futbolista de sus tantos más importantes: Alexis Nicolás Castro. Tobio Burgos fue hasta el fondo, tiró el centro al segundo palo y por allí apareció Carrillo. Pero el capitán, generoso, no definió: asistió a Castro con su pie derecho y el mediocampista definió. La hinchada rosarina respondió con un: “Movete, Canalla, moveteeee”.

¡¡EL PINCHA ARRANCÓ CON TODO!!



Avance letal de Estudiantes para el 1-0 de Alexis Castro sobre Rosario Central.



El León, arriba en la Supercopa Internacional. pic.twitter.com/1s5SGz2zZ3 — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) September 26, 2026

Unos minutos después, el drama: el mediocampista uruguayo Gabriel Neves cayó mal y sintió el golpe sobre su muñeca izquierda. Inmediatamente pidió el cambio, sentido. Salió de la cancha y recibió asistencia médica. Luego, la ambulancia ingresó al campo de juego para llevarse al mediocampista del Pincha a una clínica para posteriores estudios. Lo reemplazó Jalil Elías.

¡DURA LESIÓN DE GABRIEL NEVES!



El mediocampista de Estudiantes cayó mal y se accidentó el brazo izquierdo.



Fue retirado en ambulancia y Jalil Elías ingresó por él. pic.twitter.com/I4a5y7iXiP — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) September 26, 2026

Los problemas físicos para Estudiantes continuaron: a poco de haber ingresado, Elías intentó retroceder rápido y bloquear a Gaspar Duarte. Tuvo tanta mala suerte que se le trabó la pierna izquierda. Recibió la amarilla, y debió irse del campo de juego por la lesión. Lo reemplazó Fabricio Pérez.

¡OTRA BAJA EN ESTUDIANTES!



Jalil Elías, quien debió reemplazar a Gabriel Neves, sufrió un golpe y no pudo continuar.



Fue reemplazado por Fabricio Pérez. #SupercopaInternacionalEnDSPORTS pic.twitter.com/vjsUAGiEXS — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) September 26, 2026

Y la sumatoria de adversidades para Estudiantes tuvo su pico con un tiro libre en la puerta del área magistralmente ejecutado por Ángel Di María. Fideo midió el palo de Fernando Muslera y hacia allí fue la pelota. El uruguayo no puedo evitar el misil tierra-aire del capitán canalla. ¡Go-la-zo! de Rosario Central para poner el 1-1 en el marcador.

¡¡QUÉ GOLAZO, FIDEO!!



SOBERBIO tiro libre de Ángel Di María para empatar el partido.



Ahora, el Pincha y el Canalla igualan 1-1 por la #SupercopaInternacionalEnDSPORTS pic.twitter.com/CmAkA4qANO — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) September 26, 2026

El partido tiene las siguientes formaciones: Estudiantes salió a la cancha con este equipo: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez y Tomás Palacios; Gabriel Neves y Lucas Piovi; Baltasar Rodríguez, Alexis Castro y Joaquín Tobio Bugros; Guido Carrillo.

Rosario Central, por su parte, presentó esta alineación inicial: Axel Werner; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández; Franco Ibarra y Federico Navarro; Gaspar Duarte, Ángel Di María y Giovanni Cantizano; Enzo Copetti.

El partido de esta tarde está teñido por el famoso “espaldazo” del Pincha al Canalla en 2025: luego de que el comité ejecutivo de la AFA le diera una copa al conjunto rosarino por haber sido el mejor equipo de la temporada, los platenses protestaron al partido siguiente. En Arroyito y contra Central.

Este viernes se vivió un clima de tensión en la conferencia de prensa conjunta entre Leandro González Pirez, referente de Estudiantes, e Ignacio Ovando, defensor central del Canalla. Ante la consulta periodística, el primero en hablar fue el exRiver.

👀 “NUNCA FUE EN CONTRA DE CENTRAL” Leandro González Pirez, Estudiantes.



👀 “PARA NOSOTROS FUE UNA FALTA DE RESPETO Y LO VAMOS A ENFRENTAR CON ESO EN MENTE” Ignacio Ovando, Rosario Central.



🔥 ¡Los protagonistas de la Supercopa Internacional recordaron el PASILLO DE ESPALDAS… pic.twitter.com/vB49d8k4q4 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 25, 2026

“Lo expliqué varias veces. Lo hablamos en su momento con los jugadores de Central, el día del partido. Lo hablamos con Fatura (Broun), con Fideo (Di María). Les avisamos lo que iba a pasar (en referencia a que se iban a dar vuelta mientras el equipo rival ingresaba en el terreno y pasaba entre la formación del Pincha). Lo aclaramos un millón de veces que nunca fue en contra de Central. Por el contrario, resaltamos mucho la temporada que habían tenido, solamente no estábamos de acuerdo con esa decisión que se había tomado. Para nosotros es algo que ya quedó en el pasado, ya hubo otro campeón en el medio. Entonces me parece que rememorar de nuevo eso y empezar a buscar una cizaña donde no lo hay no me parece correcto. Solamente esa es mi aclaración. No tenemos nada en contra de Rosario Central. Nuestra decisión era en base a... un poquito más arriba de lo que pasó”, se defendió González Pirez.

Ignacio Ovando, central de 19 años pero con mucha personalidad -cosa que ya demuestra en la cancha-, contrarrestó: “Para nosotros como bien dijo Marcos (Ruben) antes de salir para acá fue una falta de respeto. Lo tomamos así, nos dolió un montón sobre todo para los que además somos hinchas de Rosario Central, como es Marquitos. También sabemos que este es otro partido. Lo que pasó, ya pasó. Pero bueno, como te decía recién, tuvo una falta de respeto para con nosotros que nos dolió muchísimo. Y mañana los vamos a enfrentar con eso en mente”.