El motor de la selección argentina en los Juegos Suramericanos: Santiago Espíndola marca y hace jugar

ROSARIO.– Cuando terminó el partido se tiró al suelo boca arriba y miro el cielo en una mezcla de agotamiento, felicidad, desahogo y agradecimiento. Santiago Espíndola, una de las joyas de las inferiores de River, no sólo fue el mejor de Argentina como motor del mediocampo sino que disimuló la ineficacia de los delanteros al anotar el gol del triunfo a un minuto del final. Por tercer partido consecutivo, la Sub 19 de Diego Placente anotó en el epílogo para acceder al partido por la medalla dorada en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Oriundo de Rojas, con 18 años Espíndola es una de las joyas del River Camp Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Con un gran despliegue en un medio campo que dispuso sólo dos jugadores, quite, distribución y llegada al arco rival, Espíndola fue la gran figura en la victoria 1-0 ante Perú. Marcó el único gol en el minuto 89, tomando el rebote tras un lateral ofensivo y rematando desde afuera del área contra un palo, lejos del alcance del arquero rival. La Argentina jugó su mejor partido en el certamen, pero los delanteros (especialmente Joaquín Domínguez Ávila) fallaron incontables oportunidades de cara al gol. Este viernes, a las 15, irán por la medalla dorada ante Paraguay, que venció 1-0 a Chile.

“Estoy muy contento de cómo se dio el triunfo a lo último”, dijo Espíndola en diálogo con la prensa en los estrechos pasillos de la cancha de Newell’s. “Es una alegría enorme. Primero el hecho de vestir la camiseta argentina ya es un orgullo, y encima hacer el gol para pasar a la final es una locura, me pone muy contento.”

El gol de Espíndola

Oriundo de la localidad de Rojas, en la provincia de Buenos Aires, donde jugaba de enganche en el Club Argentino, llegó a River a los 13 años reclutado por los captadores de talentos del club de Núñez. Con el apoyo de su familia se mudó a Buenos Aires. Fue reubicado como volante central hoy es el 5 de la Reserva. Diego Placente no tardó en poner el ojo en él y en 2024 lo convocó a la Sub 15 para el Sudamericano de Bolivia. Luego jugó el Mundial Sub 17 de Qatar 2025 y, con 18 años, llegó a la Sub 20.

Dinámica, marca, distribución... y hasta gol. Las cualidades de Santiago Espíndola, figura del sub-20 de Placente Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Ante Perú le tocó multiplicarse en un medio campo que sólo compartió con Facundo Carrizo, ya que Placente dispuso una formación 5-2-3, con dos laterales adelantados (Thiago Pérez y Matías Salas) y Subiabre (muy desequilibrante), Domínguez Ávila y Tulián en el ataque. La fórmula dio resultado, ya que la Argentina fue mucho más vertical que en los partidos anteriores y en ningún momento abusó de la posesión intrascendente. Fue claro dominador y si no definió el partido antes no fue por la falta de puntería de los atacantes, especialmente del centrodelantero de Estudiantes, que venía siendo una de las figuras pero falló varios mano a mano.

La salida de Carrizo a los 20 del segundo tiempo, que le dejó lugar a otro delantero (Uriel Ojeda) lo dejó solo en el medio y la Argentina perdió profundidad. La gente se empezó a impacientar. “Jugadores, la c.. de su madre; a ver si ponen huevos, que no juegan con nadie”, cantaron las tribunas del estadio de Newell’s, que no estuvieron tan pobladas como en partidos anteriores pero se hicieron sentir.

“Escuchamos que la gente también apretada un poco, pero bueno, el partido se dio así”, reconoció Espíndola. “Es muy lindo tener siempre la gente a favor. Te da esa fuerza para salir y pelear.”

Tres goles en los últimos minutos de los últimos tres partidos metieron a la Argentina en la final de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Por tercer partido consecutivo, el gol llegó sobre el final. Domínguez Ávila anotó para la victoria 1-0 ante Uruguay a falta de 15 y Ramiro Tulián había marcado en el minuto 94 para conseguir el empate 1-1 ante Venezuela y el pase a semifinales. “Argentina es esto. En Argentina se sufre”, reconoció Espíndola, haciendo un paralelismo con lo que ocurrió en el último Mundial. “Sabíamos que iba a ser un partido largo, que ellos iban a estar atrás y que teníamos que estar tranquilos. Era tratar de jugarles, cansarlos y atacarlos cuando se pudiera. Se nos está dando a lo último, pero estamos contentos y ahora vamos a la final.”

¿Fue el mejor partido de la selección en el certamen? “Todos los partidos son distintos. Nosotros practicamos cómo se van a dar”, respondió Espíndola. “Lo practicamos así, también. Sabíamos que iba a ser un partido largo y por suerte se dio a lo último así que estamos muy contentos.”

Lo mejor de Argentina vs. Perú

En un certamen con partidos día por medio, Placente dispuso una rotación constante. Sin embargo, desde que ingresó a los 59 minutos del primer partido (la única derrota, 2-1 ante Paraguay), Espíndola fue titular siempre. Con cuatro partidos disputados en siete días lleva 290 minutos de acción. “Esto es partido a partido”, advirtió el incansable volante. “Hay mucho cansancio, se juega cada dos días, y toque a quien le toque jugar tratamos de estar tranquilos y de estar ahí. Me está tocando jugar y siempre trato de dar el máximo.”

"El hecho de vestir la camiseta argentina ya es un orgullo, y encima hacer el gol para pasar a la final es una locura" Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Algunos lo comparan con Enzo Pérez, aunque tiene características más parecidas al ‘Lobo’ Cristian Ledesma. Mientras, Espíndola se hace un nombre propio con la celeste y blanca y sueña con la dorada.