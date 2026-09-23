Próximos amistosos de la selección argentina: días, horarios, sedes y rivales

La selección argentina concentra en el predio que la Asociación del Fútbol (AFA) tiene en Ezeiza de cara a los amistosos que disputará en el marco de la primera fecha del año año luego del Mundial 2026 programada por la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), la cual tiene un tinte especial porque se despedirá Lionel Messi.

La albiceleste jugará tres partidos como local. El miércoles 30 de septiembre recibirá a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y, después, se mudará al estadio Monumental para ser anfitrión de Burkina Faso el sábado 3 de octubre y de Benín el martes 6.

Lionel Messi se despedirá de la selección argentina en el amistoso vs. Benín ROBERTO SCHMIDT - AFP

Ninguno de los encuentros tiene, de momento, oficializado el horario. No obstante, se estipula que serán de noche.

Cronograma de amitosos de la selección argentina

Miércoles 30 de septiembre

Argentina vs. Bolivia - En el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba en horario a definir.

Sábado 3 de octubre

Argentina vs. Burkina Faso - En el estadio Monumental en horario a definir.

Martes 6 de octubre

Argentina vs. Benín - En el estadio Monumental en horario a definir.

El cronograma de amistosos de la selección argentina Canchallena

El último encuentro, frente a Benín, es el más esperado de todos porque Lionel Messi le pondrá punto final a su historia con el combinado nacional. El astro anunció su retiro poco después del subcampeonato en la Copa del Mundo y será homenajeado ante su público.

De la lista de convocados, no solo Messi se incorporará para el último partido. Lo mismo harán Nicolás Otamendi, Cristian De Paul y Giovani Lo Celso. En el caso del defensor, es de público conocimiento que también será sus despedida de la selección argentina mientras que los mediocampistas no manifestaron oficialmente su no continuidad, pero se rumorea con que también vestirán la camiseta albiceleste por última vez.

En las últimas horas Scaloni desafectó a dos jugadores por lesión y no estarán en ninguno de los amistosos: Juan Foyth (Villarreal) y Thiago Almada (River).

Lionel Scaloni negocia con la AFA su continuidad como entrenador de la selección argentina Prensa AFA

Lista de convocados a la selección argentina vs. Bolivia, Burkina Faso y Benín

Arqueros

Emiliano Martínez (Chelsea)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Gerónimo Rulli (Manchester City)

Santiago Beltrán (River)*

Defensores

Agustín Giay (Palmeiras)

Leonardo Balerdi (Roma)

Cristian Romero (Atlético de Madrid)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Facundo Medina (Bayer Leverkusen)

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

Román Vega (Zenit)

Valentín Gómez (Real Betis)

Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata)

Nicolás Otamendi (River)*

Mediocampistas

Enzo Fernández (Manchester City)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Valentín Barco (Chelsea)

Giovani Lo Celso (Real Betis)

Exequiel Palacios (Ipswich Town)

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Nico Paz (Como)

Franco Mastantuono (Fiorentina)

Matías Soulé (Roma)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Nicolás González (Juventus)

Gianluca Prestianni (Benfica)

Ezequiel ‘Equi’ Fernández (Bayer Leverkusen)

Santiago Simón (Deportivo Toluca)

Tobías Andrada (River)

Leonel Flores (Boca)

Delanteros

José Manuel López (Palmeiras)

Santiago Castro (Roma)

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Lautaro Martínez (Inter)

Lionel Messi (Inter Miami)

De los tres rivales, el único con el que la Argentina tiene antecedentes es el conjunto boliviano, con el que comparte la Confederación Sudamericana e Fútbol (Conmebol) y, en consiguiente, un sinfín de torneos. Solo en la era de Scaloni, lo enfrentó cinco veces y le ganó siempre: 2-1 en La Paz por las eliminatorias rumbo a Qatar 2022; 4-1 en Cuiabá por la Copa América 2021; 3-0 en Buenos Aires por las mismas eliminatorias; 3-0 nuevamente en la altura, ya camino al Mundial 2026, y 6-0 en la revancha en 2024.

Será la primera actuación del equipo nacional después del segundo puesto en la Copa del Mundo. También, fue la penúltima citación de Scaloni antes de que venza el contrato. No obstante, es muy probable que el DT renueve su vínculo por al menos dos años más, según trascendió extraoficialmente, y, de concretarse, encabezará la era post-Messi.