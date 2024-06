Eurocopa: Francia, tras el triunfo, la sangre y las cicatrices, ¿ya tiene que pensar en cómo reemplazar a Mbappé?

Escuchar

N’Golo Kante, a quien Marcelo Gallardo dirigió recientemente en Arabia Saudita, estuvo hecho un pulpo en el medio para quedarse con un montón de pelotas. Antoine Griezmann sufrió un corte en la frente del que manaba sangre tras estamparse contra un cartel publicitario en uno de los laterales. Kylian Mbappé fue reemplazado con el tabique desviado, sangrando y con algodón en sus fosas nasales, luego de golpear su rostro contra el hombro de Danso. El arquero Mike Maignan se jugó la integridad física para ir al piso y tapar una entrada con las piernas hacia adelante de Baumgartner.

La Francia de variados recursos futbolísticos debutó en la Eurocopa con un triunfo que le demandó un alto costo físico. Para graficar un poco más el grado de dificultad que tuvo el 1-0 sobre la enjundiosa Austria, el gol fue en contra, después de un desafortunado despeje de cabeza de Wöber. Es cierto que tras un primer tiempo en el que le costó sincronizar los movimientos, en el segundo pudo ampliar la diferencia de haber estado más acertado en la definición de varios contraataques. Mbappé remató desviado cuando tenía tiempo y espacio en el mano a mano con el arquero Pentz. Griezmann no llegó a empujar en la boca del arco un centro rasante de Theo Hernández. Y Marcus Thuram tampoco pudo con Pentz en dos disparos.

Más de una vez queda la sensación de que el nivel futbolístico colectivo de Francia está por debajo de la suma del talento de sus individualidades. Esa asimetría no le impide conseguir buenos resultados. Lo hace aun en partidos en los que no deja la mejor imagen, en los que se enreda más de la cuenta. Se sabe que prefiere más la vía directa que la elaboración; suele sacar más provecho de la conjunción entre la potencia física y la capacidad técnica de varios de sus solistas que de un juego que acumule pases o asociaciones.

Con Francia no hay que distraerse, aunque parezca desorientada y dé la impresión de que se va a llevar un golpe. La laboriosa y aplicada Austria entró en ese espejismo cuando a los 35 minutos del primer tiempo se vio cerca del gol, en la que era una de las situaciones más claras de la etapa inicial. El arquero Maignan tapó la definición de Baumgartner, tras una asistencia de Sabitzer, el muy buen volante de Borussia Dortmund. Increíblemente el árbitro no cobró córner.

Lo más destacado de Francia 1 - Austria 0

Un par de jugadas después, fue Francia la que se puso en ventaja. Mbappé, que mayormente se había movido entre la izquierda y el centro del ataque, apareció circunstancialmente por la derecha, donde se sintió cómodo para desbordar a Mwene con una bicicleta y mandar un centro atrás que el zaguero central Wöber cabeceó hacia su propio arco. Gol en contra y momento para que Austria lamentara la ausencia de David Alaba, el zaguero que participó muy poco en la temporada de Real Madrid por una rotura de ligamentos en una rodilla.

Esta Francia, en nombres y estilo, es muy similar a la que fue subcampeona en el Mundial de Qatar. Entre las novedades, aparecen el arquero Maignan y el defensor Saliba para cubrir los retiros de Lloris y Varane. Volvió Kante, un especialista en la recuperación de la pelota, lo cual le permite a Rabiot soltarse y romper líneas con su poderío atlético.

Austria, que en las eliminatorias se clasificó con holgura como escolta del grupo que encabezó Bélgica, llegaba invicta en los amistosos de este año, con una victoria sobre Alemania y una goleada a Turquía. Enfrentó a Francia sin complejos de inferioridad. Presionó lejos de su área y recurrió al foul táctico para evitar los contraataques rivales. En el banco, el director técnico de más edad del torneo, Ralf Rangnick, de 65 años, de extensa trayectoria en el fútbol alemán y uno de los tantos que pasaron brevemente por Manchester United después del largo reinado de Alex Ferguson.

Fue desteñida la primera etapa de Francia. Le costó articular sus ataques veloces. Lo consiguió con un movimiento de Griezmann y un pase de Rabiot para la corrida por la izquierda de Mbappé, cuya definición fue desviada al córner por el arquero Pentz. Dembelé se embarullaba sobre la derecha, Thuram no conectaba con el resto y Mbappé estaba a la expectativa.

El cabezazo de Maximilian Wöber en contra de su arco se transformará en el gol del triunfo de Francia Hassan Ammar - AP

El segundo período fue más intenso. Austria no cejó en su empeño, pero estuvo desordenada y confusa. Francia, que no le quitó el cuerpo a la refriega, encontró huecos para despachar sus filosas réplicas. Mientras Francia no conseguía asegurar la victoria, la incertidumbre por el resultado seguía latente por el empuje de Austria, alentada desde una de las cabeceras por una hinchada que además de hacer ruido se mostró belicosa arrojando objetos a la cancha.

Fue un 1-0 que al subcampeón del mundo le dejó heridas y cicatrices. Triunfo N° 100 de Deschamps en 154 cotejos al frente de Les Bleus. Mbappé, que el día anterior se había manifestado políticamente al advertir del riesgo del crecimiento de la ultraderecha en Francia ante las inminentes elecciones legislativas, sumó su quinto partido -cuatro en 2021- en una Eurocopa sin hacer un gol. “La nariz de Mbappé no está bien, se ve muy complicada”, expresó con gesto preocupado Deschamps. El diario L’Equipe informó que fue trasladado en una ambulancia al Hospital Universitario de Düsseldorf para ser sometido a una intervención quirúrgica. La incertidumbre y preocupación exceden a Francia. Ya no se trata de imaginar si Mbappé será una de las figuras de la Eurocopa, sino si se lo volverá a ver en lo que resta de la competencia.