escuchar

El Bayer Leverkusen logró la victoria en el minuto cinco del tiempo adicional con un gol del argentino Exequiel Palacios, este sábado en la cancha del Augsburgo (1-0), para lograr el título honorífico de ‘campeón de invierno’ de la Bundesliga. Con este triunfo en la 17ª jornada, que cierra la primera vuelta, el Leverkusen suma 45 puntos, cuatro más que el Bayern Múnich (2º), que el viernes ganó 3-0 al Hoffenheim (8º) en su Allianz Arena. El Bayern tiene un partido menos, que disputará el 24 de enero en casa contra el Union Berlín, debido a que el 2 de diciembre no se pudo jugar por las fuertes nevadas.

El ‘Werkself’ de Xabi Alonso cumplió sin el nigeriano Victor Boniface, su mejor delantero y goleador, lesionado en los aductores, operado y que no jugará hasta abril, pero disfrutó del argentino campeón del mundo con la selección argentina, que transita su mejor temporada desde que llegó al club desde River.

Tampoco pudo contar el técnico español con los otros tres jugadores convocados para la Copa de África: Edmond Tapsoba por Burkina Faso, Odion Koussounou con Costa de Marfil y Amine Adli, reclutado por Marruecos. Dominador, el Leverkusen encontró su premio en los últimos segundos gracias a Palacios, que controló con calidad con la derecha y marcó con la izquierda desde dentro del área para culminar un ataque a la desesperada de los suyos tras un centro de Álex Grimaldo. ”No dejamos de creer, tuvimos ocasiones y situaciones de gol. Se nos iba el tiempo y mantuvimos la esperanza hasta el último segundo”, señaló el director deportivo del Leverkusen, Simon Rolfes, en los micrófonos de Sky.

Exequiel Palacios inicia su loca carrera de celebración LUKAS BARTH - AFP

Con sus 45 puntos en 17 partidos, el Leverkusen firma la tercera mejor primera vuelta de la historia de la Bundesliga. Solo el Bayern Múnich, con Pep Guardiola en el banquillo entre 2013 y 2016, lo hizo mejor (47 puntos en la 2013-2014, 46 en la 20115-2016 y 45 en la 2014-2015).

El presente de Palacios es digno de mención. El ex River festejó con una carrera eufórica su tercer tanto en 16 partidos de la temporada (además de dos asistencias), luego de perderse la fecha pasada el único juego por acumulación de tarjetas amarillas. Su anterior tanto había sido en el empate 2-2 frente al campeón Bayern Munich, en septiembre del año pasado. A los 25 años, el tucumano experimenta una etapa de mayor protagonismo: es el dueño del mediocampo ideado por el entrenador vasco.

Campeón de la Copa Libertadores con River en 2018, Palacios fue comprado por el club alemán en enero de 2020 en 17 millones de euros. Le costó hacer pie, producto del natural proceso de adaptación a una liga y un país muy diferentes. En su llegada jugó apenas 7 partidos en la mitad de temporada que formó parte del plantel y en toda la 20/21 participó solo en 13 partidos. A partir de la temporada 21/22 empezó a crecer (32 partidos), alternando en distintas posiciones del mediocampo. En la temporada pasada, consolidado en la formación titular, llegó a los 34 partidos; en el medio fue parte del título mundial en Qatar, aunque con un rol complementario. Con el de hoy llegó a 108 partidos en el equipo que quiere romper la hegemonía del Bayern Munich en la Bundesliga. En River había llegado a 87.

¡LO ENCONTRARON EN EL FINAL! Exe Palacios recibió la asistencia en el medio del área y rompió el arco para darle el 1-0 ante Augsburgo en la #Bundesliga.



📺 Mirá la #Bundesliga por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/pbMsUD2LgT — SportsCenter (@SC_ESPN) January 13, 2024

Unos meses atrás, Palacios destacaba cómo había progresado, en una entrevista con el diario Marca: “Ganar el Mundial me cambió la mentalidad. Me preparó para jugar cada tres días. Ahora me acostumbré y me siento más fuerte. Otras temporadas, por culpa de las lesiones, no pude desarrollar mi mejor juego, pero me estoy cuidando mucho para rendir al máximo”.

Contando todas las competiciones, el balance del equipo de Xabi Alonso es todavía mejor. Ha superado las tres primeras rondas de la Copa de Alemania y ha ganado sus seis partidos de la Liga Europa. Un total de 23 triunfos y tres empates. Por detrás del dúo de cabeza, el Leipzig (4º y rival del Real Madrid en los octavos de Champions) se distancia del Leverkusen, al caer 1-0 en casa ante el Eintracht Franckfurt (5º). Queda a 12 puntos de la primera plaza.

Este fin de semana cada uno de los nueve partidos de la 17ª fecha comienza precedido de un minuto de silencio en memoria de la leyenda del Bayern y de la selección alemana Franz Beckenbauer, fallecido el domingo. Además, los jugadores lucen un brazalete negro. Fue especial el homenaje que recibió el viernes en el Allianz Arena: canción, camiseta especial y minuto de silencio por parte de los 75.000 hinchas que llenaron el recinto para recordar a la gran figura del Bayern.

Lo mejor del triunfo de Bayer Leverkusen

LA NACION