Fabián Berlanga contó cómo intervino Claudio Tapia para que un juvenil firmara su contrato en Vélez

La aparición de Simón Escobar en la lista de Lionel Scaloni para la gira de la selección argentina rumbo al Mundial volvió a poner el foco sobre uno de los mayores proyectos surgidos de las inferiores de Vélez. En ese contexto, Fabián Berlanga reveló una historia desconocida detrás de la firma del primer contrato profesional del lateral izquierdo de 16 años y atribuyó a Claudio Tapia una intervención decisiva para evitar que el futbolista se marchara libre del club.

“¿Sabés quién me lo hizo firmar? El Chiqui Tapia lo hizo firmar”, afirmó Berlanga durante una entrevista con Vélez a Fondo. El presidente de Vélez relató que la situación se produjo cuando Escobar todavía integraba los seleccionados juveniles de la Argentina y estaba próximo a disputar el Mundial Sub 17.

Según el dirigente, Tapia reunió al plantel juvenil y les dirigió un mensaje sobre la importancia de firmar los primeros contratos con las instituciones que los formaron. Sin embargo, Berlanga sostuvo que el titular de la AFA tuvo además una conversación puntual con Escobar. “Le dijo: ‘A vos en particular ahora, si no firmás, agarrá el bolso y andate, no vas al Mundial’”, aseguró.

Simón Escobar junto a Lionel Messi entrenando en la selección argentina en Kansas City, previo al Mundial

La frase, reconstruida por el presidente de Vélez, expone el peso que tuvo la gestión realizada desde la cúpula del fútbol argentino en un momento delicado para el club de Liniers, que buscaba retener a una de sus mayores promesas. Escobar finalmente firmó su vínculo profesional hasta fines de 2027, y meses después comenzó a consolidarse como una de las grandes apuestas de la cantera velezana.

Berlanga profundizó sobre aquel episodio y señaló que Tapia también les habló al resto de los futbolistas. “Les dijo: ‘Yo entiendo, quieren un poco más, pero el primer contrato hay que firmarlo porque ustedes están acá gracias a los clubes’”, recordó.

El dirigente sostuvo incluso que sin esa intervención el acuerdo difícilmente se hubiera concretado. “Y lo hizo firmar él; si no, no lo firmaban. No sé si por el chico, si era por el padre, por la madre, por que el perro lo aconsejó o por el representante”, expresó.

La situación adquiere todavía mayor relevancia a partir de la actualidad de Escobar. Con apenas un partido en la primera división de Vélez, el defensor fue incluido por Scaloni en la delegación que participa de la gira previa al Mundial, una decisión que ratifica la consideración que existe sobre su potencial dentro de la estructura de la selección argentina.

Simón Escobar jugando el Mundial Sub 17 de 2025 Mohamed Farag - FIFA - FIFA

Berlanga también reveló las dificultades que enfrentan los clubes para proteger a los juveniles frente al interés de equipos del exterior. Explicó que la cláusula de rescisión de Escobar ronda los 12 millones de dólares y remarcó que cada vez resulta más complejo conseguir contratos extensos con futbolistas de tan corta edad.

“Todo el mundo, todos los intermediarios te preguntan por él. Después, cuando nosotros les damos el número, por ahí dejan de preguntar”, comentó sobre el interés que ya despierta el lateral izquierdo.

Durante la misma entrevista, el presidente de Vélez abordó otro de los temas que generan preocupación en el club: la caída en la asistencia de público al estadio José Amalfitani. En una extensa reflexión sobre la economía de la institución, sostuvo que la mayoría de los partidos se disputan con resultados deficitarios y apuntó a la escasa venta de abonos.

“Es un problema que no lo puedo solucionar, no le puedo poner un revólver a la cabeza a un hincha para que venga a la cancha o pague un abono”, afirmó. Antes había enumerado algunas de las explicaciones que suele escuchar para justificar la ausencia de espectadores. “Hace frío, hace calor, llueve”, ironizó.

Estadio José Amalfitani, Club Atlético Vélez Sarsfield Sobrevolando Patagonia - Shutterstock

Más allá de esa crítica, Berlanga vinculó la cuestión con la realidad económica del fútbol argentino y aseguró que Vélez multiplicó sus ingresos comerciales en los últimos años. También defendió las decisiones tomadas por la conducción del club para sostener el equilibrio financiero.

Sin embargo, ninguna de sus declaraciones tuvo el impacto de la revelación sobre Escobar. Justo cuando el juvenil comienza a dar sus primeros pasos en la máxima categoría y recibe el respaldo de Scaloni, el presidente de Vélez expuso un episodio que muestra hasta qué punto la disputa por las grandes promesas del fútbol argentino se libra mucho antes del debut profesional.