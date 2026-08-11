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Facundo Medina a Bayer Leverkusen: el séptimo mundialista que cambia de club, y puede haber más
El defensor deja Olympique de Marsella; se suma a una lista de transferencias que también tiene a Rulli, Molina, Otamendi, Senesi, Barco y Almada
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Tras seis años en el fútbol francés, Facundo Medina pasará a otra de las cinco grandes ligas europeas. Este lunes llegó a Alemania para someterse a la revisión médica, último paso antes de ser anunciado oficialmente como nuevo futbolista de Bayer Leverkusen.
El defensor, que con la selección argentina disputó 309 minutos en cinco partidos del reciente Mundial, fue transferido por Olympique de Marsella en una cifra aproximada a los 25 millones de euros. River, el club en el que hizo las divisiones inferiores y donde no llegó a tener mayores oportunidades en primera división, recibirá un monto estimado en 750.000 euros por el Mecanismo de Solidaridad de la FIFA, que dispone un porcentaje del valor bruto del pase entre las entidades que formaron deportivamente al futbolista durante sus etapas de desarrollo entre los 12 y 23 años. Talleres de Córdoba, donde Medina jugó entre 2018 y 2020, también percibirá una suma de alrededor de 350.000 euros.
A mediados de 2023, Talleres vendió a Medina a Lens en 3,5 millones de euros. En el equipo del norte de Francia sumó 165 presencias, con ocho goles y 10 asistencias. Hace un año, Lens lo cedió en préstamo, por dos millones de euros, a Olympique de Marsella, que acaba de comprar su ficha en 18 millones y lo negoció a Bayer Leverkusen para obtener una plusvalía que le permita aliviar su delicada situación económica y alejar el riesgo de ser castigado con un descenso de categoría por no cumplir con el Fair Play financiero. Ya se desprendió de Gerónimo Rulli, que pasó a Manchester City, y Leonardo Balerdi hizo saber su voluntad de ser transferido.
En Olympique, Medina participó en 26 encuentros y dio una asistencia. Bayer Leverkusen tiene nuevo entrenador, el español Carles Martínez, que viene de completar tres temporadas en Toulouse. Medina llega para cubrir el sector izquierdo de la defensa tras la venta de Alejandro Grimaldo al Atlético de Madrid. El club de los laboratorios medicinales también contrató al lateral izquierdo Miguel Gutiérrez, por 26 millones para Napoli.
De 27 años, Medina compartirá plantel con un contemporáneo en las inferiores de River, Exequiel Palacios, por quien Ipswich, de la Premier League, y Leipzig, dirigido por Martín Demichelis, realizaron sondeos.
La prensa alemana se hizo eco en las últimas horas de los orígenes humildes de Medina. Reproducen su infancia en Villa Fiorito, mismo barrio de Diego Maradona, y su necesidad de salir por la calles como cartonero cuando era un niño, hasta que a los 12 años tuvo contención en la pensión de River. “Había que sobrevivir en el barrio. Alquilaba un carrito y me iba a trabajar como todos. Recogía cartón, que era el trabajo familiar. Teníamos comida, pero trabajábamos duro. Salíamos a las 4 de la tarde y volvíamos a las 10 de la noche”, contó en una entrevista hace unos años.
🚨🟡🔴 Nahuel Molina has just landed in Rome, welcomed by AS Roma fans as he joins from Atletico Madrid.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2026
The right back signs until June 2030. 🇦🇷@gabspalletta 🎥 pic.twitter.com/YCqAFj1us2
Medina es el séptimo jugador del plantel mundialista en cambiar de club, ya sea en los días previos o posteriores a la competencia organizada por los Estados Unidos, México y Canadá. Otros nombres podrían sumarse en un mercado de pases que en Europa estará abierto hasta el 1° de septiembre. El repaso, entre los pases concretados y las negociaciones abiertas por otros jugadores del plantel de Lionel Scaloni, es el siguiente:
- Gerónimo Rulli: de Olympique de Marsella a Manchester City por 2,3 millones de euros. En principio llega para ser suplente, una alternativa a Gianluigi Donnarumma.
- Marcos Senesi: salió de Bournemouth con el pase en su poder y se sumó a Tottenham. El sitio Transfermarkt estableció su valor de mercado en 25 millones. De 29 años, el zaguero surgido en San Lorenzo disputó 128 encuentros (seis goles y 10 asistencias) en el club que fue la revelación de la última Premier League.
- Nicolás Otamendi: a los 39 años cerró una carrera de 16 temporadas en el fútbol europeo —intercaló un semestre en Atlético Mineiro—, entre Porto, Valencia, Manchester City y Benfica. Se sumó a River en condición de libre y llevó la cinta de capitán en las cuatro derrotas por 1-0 en el Clausura.
- Nahuel Molina: tras cuatro temporadas en Atlético de Madrid fue transferido a Roma, por 13 millones de euros, más cuatro variables por objetivos. De 28 años, firmará contrato hasta 2030. Regresa al calcio tras haber pasado por Udinese entre 2020 y 2022. Varios tifosi le dieron la bienvenida este lunes en el aeropuerto.
- Facundo Medina: de Olympique Marsella a Bayer Leverkusen, en aproximadamente 25 millones.
- Valentín Barco: más maduro y con un mayor recorrido en Europa vuelve a la Premier League, su primer destino cuando salió del fútbol argentino, de Boca a Brighton, a principios de 2024. Tras una muy buena temporada en Racing de Estrasburgo, que le valió la convocatoria para el Mundial, el Colo se suma a Chelsea, que tiene al mismo propietario que el club francés, en una operación por casi 40 millones. Atrás también queda un irrelevante paso por Sevilla.
- Thiago Almada: la contratación que conmovió al mercado de pases argentino, con el récord de 20 millones que River le paga al Atlético de Madrid. De 25 años, el media-punta formado en Vélez tiene una carrera en ascenso, aun sin haberse establecido durante un largo tiempo en algún club. Desde que en enero de 2022 salió de Liniers pasó por Atlanta United, Botafogo (campeón de la Copa Libertadores), Lyon y Atlético de Madrid.
- Nombres en danza: en las próximas semanas podrían haber más futbolistas argentinos que estuvieron en el Mundial y comenzarían la temporada en otro club. Cristian Romero seguramente emigrará de Tottenham, falta determinar el destino. En un principio se había interesado Inter de Milán, pero en las últimas horas tomó más cuerpo la posibilidad del Atlético de Madrid. La operación estaría en torno a los 50 millones. Julián Alvarez desea pasar a Barcelona, que lo tiene entre sus prioridades, pero Atlético de Madrid sigue reticente a cualquier negociación. Bayer Leverkusen consideró insuficiente la primera oferta que Ipswich presentó por Exequiel Palacios, por quien pretende alrededor de 35 millones. El ex-River también prefiere una transferencia a un club de mayor envergadura. Nicolás González volvió a Juventus tras el préstamo en Atlético de Madrid, que negocia su compra en una suma aproximada a los 20 millones. Inter y Roma también podrían entrar en las negociaciones.
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