Facundo Medina a Bayer Leverkusen: el séptimo mundialista que cambia de club, y puede haber más

Tras seis años en el fútbol francés, Facundo Medina pasará a otra de las cinco grandes ligas europeas. Este lunes llegó a Alemania para someterse a la revisión médica, último paso antes de ser anunciado oficialmente como nuevo futbolista de Bayer Leverkusen.

El defensor, que con la selección argentina disputó 309 minutos en cinco partidos del reciente Mundial, fue transferido por Olympique de Marsella en una cifra aproximada a los 25 millones de euros. River, el club en el que hizo las divisiones inferiores y donde no llegó a tener mayores oportunidades en primera división, recibirá un monto estimado en 750.000 euros por el Mecanismo de Solidaridad de la FIFA, que dispone un porcentaje del valor bruto del pase entre las entidades que formaron deportivamente al futbolista durante sus etapas de desarrollo entre los 12 y 23 años. Talleres de Córdoba, donde Medina jugó entre 2018 y 2020, también percibirá una suma de alrededor de 350.000 euros.

Facundo Medina, en Alemania para hacerse la revisión médica previa a ser presentado en Bayer Leverkusen Captura video

A mediados de 2023, Talleres vendió a Medina a Lens en 3,5 millones de euros. En el equipo del norte de Francia sumó 165 presencias, con ocho goles y 10 asistencias. Hace un año, Lens lo cedió en préstamo, por dos millones de euros, a Olympique de Marsella, que acaba de comprar su ficha en 18 millones y lo negoció a Bayer Leverkusen para obtener una plusvalía que le permita aliviar su delicada situación económica y alejar el riesgo de ser castigado con un descenso de categoría por no cumplir con el Fair Play financiero. Ya se desprendió de Gerónimo Rulli, que pasó a Manchester City, y Leonardo Balerdi hizo saber su voluntad de ser transferido.

En Olympique, Medina participó en 26 encuentros y dio una asistencia. Bayer Leverkusen tiene nuevo entrenador, el español Carles Martínez, que viene de completar tres temporadas en Toulouse. Medina llega para cubrir el sector izquierdo de la defensa tras la venta de Alejandro Grimaldo al Atlético de Madrid. El club de los laboratorios medicinales también contrató al lateral izquierdo Miguel Gutiérrez, por 26 millones para Napoli.

Medina jugó una temporada en Olympique Marsella, adonde llegó procedente de Lens STEPHANE DE SAKUTIN - AFP

De 27 años, Medina compartirá plantel con un contemporáneo en las inferiores de River, Exequiel Palacios, por quien Ipswich, de la Premier League, y Leipzig, dirigido por Martín Demichelis, realizaron sondeos.

La prensa alemana se hizo eco en las últimas horas de los orígenes humildes de Medina. Reproducen su infancia en Villa Fiorito, mismo barrio de Diego Maradona, y su necesidad de salir por la calles como cartonero cuando era un niño, hasta que a los 12 años tuvo contención en la pensión de River. “Había que sobrevivir en el barrio. Alquilaba un carrito y me iba a trabajar como todos. Recogía cartón, que era el trabajo familiar. Teníamos comida, pero trabajábamos duro. Salíamos a las 4 de la tarde y volvíamos a las 10 de la noche”, contó en una entrevista hace unos años.

🚨🟡🔴 Nahuel Molina has just landed in Rome, welcomed by AS Roma fans as he joins from Atletico Madrid.



The right back signs until June 2030. 🇦🇷@gabspalletta 🎥 pic.twitter.com/YCqAFj1us2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2026

Medina es el séptimo jugador del plantel mundialista en cambiar de club, ya sea en los días previos o posteriores a la competencia organizada por los Estados Unidos, México y Canadá. Otros nombres podrían sumarse en un mercado de pases que en Europa estará abierto hasta el 1° de septiembre. El repaso, entre los pases concretados y las negociaciones abiertas por otros jugadores del plantel de Lionel Scaloni, es el siguiente: