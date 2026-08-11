Facundo Medina fue presentado en Bayer Leverkusen, que lo compró en 25 millones de euros

El defensor argentino Facundo Medina fue presentado en Bayer Leverkusen, su nuevo club. Formado en River y con pasado en Talleres de Córdoba, recaló en Alemania luego de que los de la Bundesliga pagaran 25 millones de euros -23 fijos y otros dos por objetivos- por su pase al Olympique de Marsella de Francia. Lateral izquierdo o incluso defensor central, el futbolista de 27 años usará el número 2 y firmó un contrato hasta 2031.

“Bayer04 ha fichado al jugador de la selección argentina Facundo Medina. El defensor firmó un contrato hasta 2031. ¡Bienvenido a la ciudad de los colores, Facu!”, lo recibió la cuenta oficial del club en la red social X, antes conocida como Twitter. En el perfil de la entidad en YouTube, un video de algo más de tres minutos da cuenta de sus primeras horas en Leverkusen. Y las palabras iniciales como jugador del club de las aspirinas.

La firma de Facundo Medina, nuevo futbolista del Bayer Leverkusen de Alemania

“Estoy contento de estar acá, en un club tan grande, tan ordenado. Estoy muy impresionado por la gente, son muy gentiles. Que el grupo también, me dieron una gran impresión. Tengo ganas de sumarme al grupo”, dice el argentino, que tendrá como compañeros a Exequiel Palacios y Ezequiel “Equi” Fernández. El primero de ellos, sin embargo, podría emigrar en este mismo mercado de pases: lo quieren en la Premier League.

Medina agregó: “Charlé con Pala [por Exequiel Palacios, compañero en la selección], con el cuerpo técnico. Me dieron la confianza y me contaron el proyecto de lo que el club quiere. Es un proyecto claro y seguro, y agregarle los condimentos de ir por más. Creo que no estoy errado en venir acá”, se entusiasmó.

#Bayer04 hat den argentinischen Nationalspieler Facundo Medina verpflichtet. Der Verteidiger unterzeichnete einen Vertrag 2031. 🤝



Willkommen in der Farbenstadt, Facu! 👋 pic.twitter.com/pVTgR7Lpsg — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) August 11, 2026

“Se la vamos a poner difícil al técnico. Desde mi lugar, me voy a entrenar al 100%, tanto para el equipo como para el grupo en general. Yo soy muy del grupo, y me gustaría que me toque o no me toque, siempre voy a motiva desde el lugar que me toque. Eso es lo que me caracteriza. A los hinchas les digo que se queden tranquilos que voy a dejar todo en cada pelota, en cada minuto que me toque. Soy una persona muy positiva. Hasta que el partido no se termine voy a dar lo mejor de mí”, continuó Medina, sentado en una de las plateas del Bay Arena, el estadio del Leverkusen.

El defensor, que con la selección argentina disputó 309 minutos en cinco partidos del reciente Mundial, fue transferido por Olympique de Marsella en una cifra aproximada a los 25 millones de euros (23 fijos y dos variables). River, el club en el que hizo las divisiones inferiores y donde no llegó a tener mayores oportunidades en primera división, recibirá un monto estimado en 750.000 euros por el Mecanismo de Solidaridad de la FIFA, que dispone un porcentaje del valor bruto del pase entre las entidades que formaron deportivamente al futbolista durante sus etapas de desarrollo entre los 12 y 23 años. Talleres de Córdoba, donde Medina jugó entre 2018 y 2020, también percibirá una suma de alrededor de 350.000 euros.

En Olympique, Medina participó en 26 encuentros y dio una asistencia. Bayer Leverkusen tiene nuevo entrenador, el español Carles Martínez, que viene de completar tres temporadas en Toulouse. Medina llega para cubrir el sector izquierdo de la defensa tras la venta de Alejandro Grimaldo al Atlético de Madrid. El club de los laboratorios medicinales también contrató al lateral izquierdo Miguel Gutiérrez, por 26 millones para Napoli.

La prensa alemana se hizo eco en las últimas horas de los orígenes humildes de Medina. Reproducen su infancia en Villa Fiorito, mismo barrio de Diego Maradona, y su necesidad de salir por la calles como cartonero cuando era un niño, hasta que a los 12 años tuvo contención en la pensión de River. “Había que sobrevivir en el barrio. Alquilaba un carrito y me iba a trabajar como todos. Recogía cartón, que era el trabajo familiar. Teníamos comida, pero trabajábamos duro. Salíamos a las 4 de la tarde y volvíamos a las 10 de la noche”, contó en una entrevista hace unos años.