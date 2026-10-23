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FC Dallas vs. San Jose Earthquakes por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

FC Dallas recibe a San Jose Earthquakes en la jornada 32 de la MLS; todo lo que hay que saber antes del partido

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FC Dallas vs. San Jose Earthquakes por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online
FC Dallas vs. San Jose Earthquakes por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre FC Dallas y San Jose Earthquakes correspondiente a la jornada 32 de la MLS 2026 se disputará este sábado 24 de octubre a las 21.30 h en el Toyota Stadium, ubicado en Frisco, Texas.

El presente de los protagonistas

FC Dallas arriba a este compromiso tras haber igualado 2-2 en su última presentación frente a Houston Dynamo FC. Por el lado de la visita, San Jose Earthquakes llega a este encuentro luego de empatar 1-1 ante Nashville SC en la fecha anterior, buscando mejorar su consistencia en el cierre de la temporada regular.

Estadísticas y antecedentes

Ambos conjuntos llegan con dinámicas similares en sus recientes salidas al campo de juego, registrando igualdades en sus compromisos más inmediatos. El equipo local buscará aprovechar la localía en el Toyota Stadium para reencontrarse con la victoria, mientras que los Earthquakes intentarán sumar puntos clave fuera de casa.

Lo que está en juego

Con la temporada acercándose a sus instancias finales, cada unidad en disputa es fundamental para ambos equipos en su búsqueda por escalar posiciones en la tabla y mantenerse competitivos dentro de sus respectivas conferencias en la Major League Soccer.

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