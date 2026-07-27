Fecha 2 del Torneo Clausura 2026: árbitros, cronograma de partidos y TV

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La mayoría de los duelos se disputarán entre este martes y jueves mientras que otros tres duelos tendrán lugar la próxima semana porque hay clubes que compiten en la Copa Sudamericana
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El Torneo Clausura 2026 no se detiene y, concluida la primera fecha este domingo, esta semana comenzará la siguiente y se extenderá hasta el jueves 6 de agosto porque Boca Juniors, Lanús y Tigre deben competir en la Copa Sudamericana 2026 y sus encuentros por el certamen doméstico se programaron para la segunda semana de agosto.
- Todos los duelos del campeonato se pueden seguir en vivo por canchallena.com, sitio en el que también están disponibles las clasificaciones de cada zona y las tablas Anual, de promedios y de goleadores.
Cronograma de la fecha 2 del Torneo Clausura 2026
Martes 28 de julio
19: San Lorenzo vs. Gimnasia de Mendoza -Zona A- (ESPN Premium)
- Árbitro: Fernando Echenique.
- Árbitro asistente 1: Lucio Méndez.
- Árbitro asistente 2: Erik Grunmann.
- Cuarto árbitro: Julián Jerez.
- VAR: José Carreras.
- AVAR: Lucas Pardo.
19: Banfield vs. Sarmiento -Zona B- (TNT Sports)
- Árbitro: Andrés Gariano.
- Árbitro asistente 1: Miguel Savorani.
- Árbitro asistente 2: Marcelo Bistocco.
- Cuarto árbitro: Maximiliano Manduca.
- VAR: Álvaro Carranza.
- AVAR: Lucas Cavallero.
21.15 Argentinos Juniors vs. Estudiantes de Río Cuarto -Zona B- (ESPN Premium)
- Árbitro: Felipe Viola.
- Árbitro asistente 1: Juan Mamani.
- Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra.
- Cuarto árbitro: Jorge Broggi.
- VAR: Sebastián Habib.
- AVAR: Lucas Germanotta.
21.15: Rosario Central vs. Racing -Zona B- (TNT Sports)
- Árbitro: Hernán Mastrángelo.
- Árbitro asistente 1: Gabriel Chade.
- Árbitro asistente 2: José Castelli.
- Cuarto árbitro: Nicolás Kresta.
- VAR: Yamil Possi.
- AVAR: Carla López.
Miércoles 29 de julio
14.30: Barracas Central vs. Aldosivi -Zona B- (ESPN Premium)
- Árbitro: Sebastián Zunino.
- Árbitro asistente 1: Diego Bonfa.
- Árbitro asistente 2: Ramón Ortíz.
- Cuarto árbitro: Juan Cruz Robledo.
- VAR: Diego Ceballos.
- AVAR: Wenceslao Meneses.
17: Defensa y Justicia vs. Deportivo Riestra -Zona A- (TNT Sports)
- Árbitro: Bruno Amiconi.
- Árbitro asistente 1: Iván Aliende.
- Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida.
- Cuarto árbitro: Mariano Negrete.
- VAR: Jorge Baliño.
- AVAR: Ernesto Callegari.
19.15: Gimnasia vs. River -Zona B- (ESPN Premium)
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
- Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri.
- Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri.
- Cuarto árbitro: Gastón Iglesias.
- VAR: Germán Delfino.
- AVAR: Salomé Di Iorio.
21.30 Instituto vs. Platense -Zona A- (TNT Sports)
- Árbitro: Luis Lobo Medina.
- Árbitro asistente 1: Cristian Navarro.
- Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo.
- Cuarto árbitro: Jorge Etem.
- VAR: Silvio Trucco.
- AVAR: Mauro Ramos Errasti.
Jueves 30 de julio
19: Independiente Rivadavia vs. Huracán -Zona B- (TNT Sports)
- Árbitro: Pablo Dóvalo.
- Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina.
- Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli.
- Cuarto árbitro: Matías Billone.
- VAR: Daniel Zamora.
- AVAR: Gastón Suárez.
19: Talleres vs. Vélez -Zona A- (ESPN Premium)
- Árbitro: Nazareno Arasa.
- Árbitro asistente 1: Damián Espinoza.
- Árbitro asistente 2: Federico Cano.
- Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni.
- VAR: Juan Pablo Loustau.
- AVAR: Franco Acita.
21.15: Independiente vs. Newell’s -Zona A- (ESPN Premium)
- Árbitro: Pablo Echavarría.
- Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba.
- Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou.
- Cuarto árbitro: César Ceballo.
- VAR: Lucas Novelli.
- AVAR: Julio Fernández.
21.15: Central Córdoba vs. Atlético Tucumán -Interzonal- (TNT Sports)
- Árbitro: Andrés Merlos.
- Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez.
- Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti.
- Cuarto árbitro: Federico Benítez.
- VAR: Brian Ferreyra.
- AVAR: Iván Núñez.
Miércoles 5 de agosto
- 19: Boca vs. Estudiantes -Zona A- (TNT Sports)
- 21.15: Tigre vs. Belgrano -Zona B- (ESPN Premium)
Jueves 6 de agosto
- 19: Unión vs. Lanús -Zona A- (TNT Sports)
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