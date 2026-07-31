Fecha 3 del Torneo Clausura 2026: árbitros, cronograma de partidos y TV

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Se realizaron las designaciones de los jueces de la tercera jornada; Nicolás Ramírez dirigirá River vs. Rosario Central y Andrés Merlos hará lo propio en Newell’s vs. Boca
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La fecha 3 del Torneo Clausura 2026 se juega desde este sábado 1° de agosto hasta el lunes 3 con 15 partidos. Como es habitual, la organización del torneo dio a conocer la designación de árbitros para los encuentros correspondientes. Andrés Merlos fue el elegido para impartir justicia en el encuentro entre Newell’s y Boca, que se disputa el domingo a las 17 en el estadio Marcelo Bielsa. Nicolás Ramírez, por su parte, hará lo propio en River vs. Rosario Central el mismo día pero a las 19.15 y en el Monumental. El minuto a minuto de todos los partidos se puede seguir en canchallena.com.
En cuanto al resto de los compromisos de los equipos denominados “grandes”, Yael Falcón Pérez estará en el Cilindro de Avellaneda para Racing vs. Tigre el sábado a las 20.30. Además, Leandro Rey Hilfer arbitrará el partido entre Vélez e Independiente del lunes a las 19 en el estadio José Amalfitani, y Sebastián Zunino dirá presente en Central Córdoba vs. San Lorenzo el mismo lunes a las 21.15 en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.
Días, horarios, TV y árbitros de la fecha 3 del Torneo Clausura 2026
Sábado 1° de agosto
15.30: Gimnasia de Mendoza vs. Unión - Zona A - ESPN Premium
- Árbitro: Juan Pablo Loustau
- Árbitro asistente 1: Sebastián Ranieri
- Árbitro asistente 2: Federico García
- Cuarto árbitro: Pablo Núñez
- VAR: Germán Delfino
- AVAR: Carla López
15.30: Estudiantes de Río Cuarto vs. Banfield - Zona B - TNT Sports
- Árbitro: Jorge Baliño
- Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
- Árbitro asistente 2: Javier Mihura
- Cuarto árbitro: Nelson Bejas
- VAR: Fernando Espinoza
- AVAR: Javier Uziga
18: Belgrano vs. Argentinos Juniors - Zona B - TNT Sports
- Árbitro: Andrés Gariano
- Árbitro asistente 1: Diego Martín
- Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
- Cuarto árbitro: Adrián Franklin
- VAR: Silvio Trucco
- AVAR: Mariana De Almeida
18: Estudiantes de La Plata vs. Defensa y Justicia - Zona A - ESPN Premium
- Árbitro: Sebastián Martínez
- Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
- Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi
- Cuarto árbitro: Guido Mascheroni
- VAR: Fabrizio Llobet
- AVAR: Iván Núñez
20.30: Racing vs. Tigre - Zona B - TNT Sports
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- Árbitro asistente 1: Diego Bonfá
- Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
- Cuarto árbitro: Agustín Panizza
- VAR: José Carreras
- AVAR: Diego Verlota
Domingo 2 de agosto
14.30: Deportivo Riestra vs. Barracas Central - Interzonal - ESPN Premium
- Árbitro: Darío Herrera
- Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
- Árbitro asistente 2: Damián Espinoza
- Cuarto árbitro: Kevin Alegre
- VAR: Nicolás Lamolina
- AVAR: Gastón Suárez
14.30: Aldosivi vs. Gimnasia de La Plata - Zona B - TNT Sports
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- Árbitro asistente 1: Federico Cano
- Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
- Cuarto árbitro: Ulises Jerónimo
- VAR: Gastón Monsón Brizuela
- AVAR: Belén Bevilacqua
17: Newell’s vs. Boca - Zona A - TNT Sports
- Árbitro: Andrés Merlos
- Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
- Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
- Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
- VAR: Adrián Franklin
- AVAR: Nelson Sosa
19.15: River vs. Rosario Central - Zona B - ESPN Premium
- Árbitro: Nicolás Ramírez
- Árbitro asistente 1: Pablo González
- Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
- Cuarto árbitro: Javier Delbarba
- VAR: Fernando Echenique
- AVAR: Franco Acita
21.30: Lanús vs. Instituto - Zona A - TNT Sports
- Árbitro: Nazareno Arasa
- Árbitro asistente 1: Ernesto Callegari
- Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
- Cuarto árbitro: Mariano Negrete
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Brian Ferreyra
Lunes 3 de agosto
16.45: Sarmiento vs. Independiente Rivadavia - Zona B - ESPN Premium
- Árbitro: Pablo Echavarría
- Árbitro asistente 1: Lucio Méndez
- Árbitro asistente 2: Gisela Bosso
- Cuarto árbitro: Fabrizio Llobet
- VAR: Sebastián Habib
- AVAR: Lucas Germanota
19: Platense vs. Talleres - Zona A - TNT Sports
- Árbitro: Daniel Zamora
- Árbitro asistente 1: Hugo Páez
- Árbitro asistente 2: Sebastián Pumetti
- Cuarto árbitro: Jonathan Barrios
- VAR: Héctor Paletta
- AVAR: Diego Romero
19: Vélez vs. Independiente - Zona A - ESPN Premium
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
- Árbitro asistente 2: Gerardo Lencina
- Cuarto árbitro: Yamil Possi
- VAR: Lucas Cavallero
- AVAR: Walter Ferreyra
21.15: Central Córdoba vs. San Lorenzo - Zona A - TNT Sports
- Árbitro: Sebastián Zunino
- Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
- Árbitro asistente 2: José Castelli
- Cuarto árbitro: Franco Rioja
- VAR: Pablo Dóvalo
- AVAR: Juan Mamani
21.15: Huracán vs. Atlético Tucumán - Zona B - ESPN Premium
- Árbitro: Bruno Amiconi
- Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
- Árbitro asistente 2: Mario Bardina
- Cuarto árbitro: Ariel Cruz
- VAR: Hernán Mastrangelo
- AVAR: Daiana Milone
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