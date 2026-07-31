Fecha 3 del Torneo Clausura 2026: árbitros, cronograma de partidos y TV

La fecha 3 del Torneo Clausura 2026 se juega desde este sábado 1° de agosto hasta el lunes 3 con 15 partidos. Como es habitual, la organización del torneo dio a conocer la designación de árbitros para los encuentros correspondientes. Andrés Merlos fue el elegido para impartir justicia en el encuentro entre Newell’s y Boca, que se disputa el domingo a las 17 en el estadio Marcelo Bielsa. Nicolás Ramírez, por su parte, hará lo propio en River vs. Rosario Central el mismo día pero a las 19.15 y en el Monumental. El minuto a minuto de todos los partidos se puede seguir en canchallena.com.

En cuanto al resto de los compromisos de los equipos denominados “grandes”, Yael Falcón Pérez estará en el Cilindro de Avellaneda para Racing vs. Tigre el sábado a las 20.30. Además, Leandro Rey Hilfer arbitrará el partido entre Vélez e Independiente del lunes a las 19 en el estadio José Amalfitani, y Sebastián Zunino dirá presente en Central Córdoba vs. San Lorenzo el mismo lunes a las 21.15 en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Andrés Merlos viajará a Rosario, Santa Fe, para dirigir el partido entre Newell's y Boca Manuel Cortina

Días, horarios, TV y árbitros de la fecha 3 del Torneo Clausura 2026

Sábado 1° de agosto

15.30: Gimnasia de Mendoza vs. Unión - Zona A - ESPN Premium

Árbitro: Juan Pablo Loustau

Árbitro asistente 1: Sebastián Ranieri

Árbitro asistente 2: Federico García

Cuarto árbitro: Pablo Núñez

VAR: Germán Delfino

AVAR: Carla López

15.30: Estudiantes de Río Cuarto vs. Banfield - Zona B - TNT Sports

Árbitro: Jorge Baliño

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Javier Mihura

Cuarto árbitro: Nelson Bejas

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Javier Uziga

18: Belgrano vs. Argentinos Juniors - Zona B - TNT Sports

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Diego Martín

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Adrián Franklin

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Mariana De Almeida

18: Estudiantes de La Plata vs. Defensa y Justicia - Zona A - ESPN Premium

Árbitro: Sebastián Martínez

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Guido Mascheroni

VAR: Fabrizio Llobet

AVAR: Iván Núñez

20.30: Racing vs. Tigre - Zona B - TNT Sports

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Diego Bonfá

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Agustín Panizza

VAR: José Carreras

AVAR: Diego Verlota

Domingo 2 de agosto

14.30: Deportivo Riestra vs. Barracas Central - Interzonal - ESPN Premium

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Damián Espinoza

Cuarto árbitro: Kevin Alegre

VAR: Nicolás Lamolina

AVAR: Gastón Suárez

14.30: Aldosivi vs. Gimnasia de La Plata - Zona B - TNT Sports

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Federico Cano

Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: Ulises Jerónimo

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Belén Bevilacqua

17: Newell’s vs. Boca - Zona A - TNT Sports

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Nelson Sosa

19.15: River vs. Rosario Central - Zona B - ESPN Premium

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Javier Delbarba

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Franco Acita

21.30: Lanús vs. Instituto - Zona A - TNT Sports

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Ernesto Callegari

Árbitro asistente 2: Erik Grunmann

Cuarto árbitro: Mariano Negrete

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Brian Ferreyra

Lunes 3 de agosto

16.45: Sarmiento vs. Independiente Rivadavia - Zona B - ESPN Premium

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Lucio Méndez

Árbitro asistente 2: Gisela Bosso

Cuarto árbitro: Fabrizio Llobet

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Lucas Germanota

19: Platense vs. Talleres - Zona A - TNT Sports

Árbitro: Daniel Zamora

Árbitro asistente 1: Hugo Páez

Árbitro asistente 2: Sebastián Pumetti

Cuarto árbitro: Jonathan Barrios

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Diego Romero

19: Vélez vs. Independiente - Zona A - ESPN Premium

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Gerardo Lencina

Cuarto árbitro: Yamil Possi

VAR: Lucas Cavallero

AVAR: Walter Ferreyra

21.15: Central Córdoba vs. San Lorenzo - Zona A - TNT Sports

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: José Castelli

Cuarto árbitro: Franco Rioja

VAR: Pablo Dóvalo

AVAR: Juan Mamani

21.15: Huracán vs. Atlético Tucumán - Zona B - ESPN Premium