“Una jugada”. La frase partió de las entrañas de la AFA minutos después de la polémica en Barracas Central vs. Independiente. Fue una manera de minimizar la decisión de Pablo Dóvalo, árbitro principal del encuentro disputado en el Tomás Adolfo Ducó, de no expulsar a Alexis Domínguez tras una infracción que toda la patria futbolera juzgó como roja directa: un planchazo a Iván Marcone. Luis Lobo Medina, el responsable del VAR, acordó con su colega y no lo llamó para revisarla. Más tarde, Domínguez puso el 2-1 para el Guapo e Independiente explotó.

La unanimidad en contra del árbitro, y las suspicacias que había levantado su designación para el partido del equipo de la familia Tapia contra Independiente, le dieron la excusa perfecta a Federico Beligoy, director nacional de arbitraje, para hablar de una “operación de prensa”. “Toda la operación que se generó antes del partido autoriza a los protagonistas a decir lo que dijeron”, protestó el ex árbitro, máximo responsable del arbitraje argentino y -a la vez- secretario general de la Asociación Argentina de Árbitros (AAA). Desde ese doble rol respaldó a Dóvalo -”El Flaco”- en su decisión de iniciarle acciones legales a Carlos Tevez: “Yo haría lo mismo”, dijo en TyC Sports.

Federico Beligoy, director nacional de arbitraje, durante una conferencia en el predio de Ezeiza AFA

Beligoy, como su jefe Tapia, no está acostumbrado a la autocrítica. Ni a aceptar los errores. En la misma nota televisiva calificó a la tarea de Dóvalo como “buena” y señaló que “estuvo mal” en decirle “boludo” a Joaquín Laso, de Independiente. El ex árbitro sabe que tiene carta blanca para hacer y deshacer a su antojo. Después de todo, la AFA de Tapia y su ladero Pablo Toviggino lo armó hasta los dientes para deshacerse de Guillermo Marconi, el secretario general del Sindicato de Árbitros Deportivos de la República Argentina (SADRA), el otro gremio arbitral. Ante la beligerancia de Marconi -sobre todo en temas salariales- la AFA optó por Beligoy, al que designó como autoridad máxima del arbitraje en julio de 2018 y en reemplazo de Horacio Elizondo.

Desde ese momento, Beligoy -de dilatada trayectoria, sobre todo en el ascenso- sumó poder e influencia. Suya fue, por ejemplo, la instrumentación del VAR, y la capacitación a los árbitros para que pudieran ser asistentes tecnológicos. El sistema, sin embargo, está en el centro de las críticas por sus errores o sus decisiones sin explicación. Por más que el protocolo hable de errores “obvios y claros”, las jugadas de interpretación siguen siendo agujeros negros. Y ni siquiera la publicación de las conversaciones entre los árbitros de campo y sus asistentes -todos, cómodamente instalados en el edificio arbitral de Ezeiza- aportó la credibilidad necesaria.

El planchazo de Domínguez sobre Marcone que sólo mereció una amarilla de parte de Dóvalo Captura

“El contacto mío es con el presidente de la AFA. No hablo con (Pablo) Toviggino”, confesó Beligoy en la entrevista con TyC Sports. Traducido: Tapia es el escudo protector de Beligoy. Si bien rara vez lo defendió en público, en privado lo sostiene. Tanto, que en alguna reunión de comité ejecutivo de la AFA llevó a la máxima autoridad arbitral para bajarles los decibeles a los reclamos de los clubes. Lo sentó en la sala principal y les dijo a sus colegas: “Acá lo traje a Federico para que puedan evacuar todas sus dudas. Pregúntenle lo que quieran”. Se hizo silencio. Algo parecido ocurre en época de definición de los torneos, sobre todo los del ascenso. El presidente de la AFA está convencido del trabajo que hacen los árbitros. Con Tapia fuera de discusión tras la Copa del Mundo conseguida en Qatar 2022, sus empleados tampoco estarán en tela de juicio. Corre para Beligoy.

El problema es que en este 2024 ya van tres entrenadores que contradicen los fallos arbitrales. Que protestan en los estadios por las decisiones de los hombres de negro. Lo hicieron el uruguayo Mauricio Larriera (Newell’s), Julio Vaccari (Defensa y Justicia), primero; ahora, Carlos Tevez (Independiente). Los futbolistas, por su parte, empiezan a usar cada vez más las redes sociales para denunciar lo que consideran es algo más que un error. “Nosotros, con las manos limpias, siempre” , publicó Iván Marcone, capitán de Independiente, en una de sus historias de Instagram.

Carlos Tevez, en el partido de Barracas Central e Independiente

“Hay periodismo partidario, intencionado, direccionado, que genera lo que pasó. Y me hago cargo. Tengo totalmente claro de dónde vienen y qué es lo que quieren”, continuó Beligoy en TyC Sports. Los datos desmienten al máximo responsable del arbitraje argentino: Independiente estaba con la guardia alta porque había ido a las estadísticas de Dóvalo con Barracas Central. Por un lado, lo había dirigido siete veces en la campaña del ascenso a la Liga Profesional: cuatro triunfos (todos de visitante) y cuatro empates. En la máxima categoría (91 partidos disputados hasta acá), el Guapo mantiene la senda con El Flaco (como le dice Beligoy) de árbitro: 14 encuentros desde 2022 (uno cada cuatro fechas): siete victorias, cinco empates y apenas dos derrotas. Un 61,9% de puntos. Son números mejores que algunos de los entrenadores del equipo en las últimas temporadas. De yapa, las estadísticas de la Liga Profesional muestran que hasta la fecha 8, que terminó el fin de semana pasado, Barracas Central era el equipo más limpio de la primera división: apenas 9 tarjetas amarillas y una roja.

En un período de tiempo similar (22-24), Dóvalo dirigió a Independiente en apenas siete partidos. Si la estadística se amplía hasta 2019, los Rojos tuvieron al árbitro de la polémica en 13 ocasiones, pero con 183 partidos en total. Los números no mienten: Dóvalo es el árbitro más designado (14 veces) para dirigir a Barracas Central desde que el equipo ascendió a primera, a fines de 2021. Luego se ubican Yael Falcón Pérez y Andrés Merlos (ambos con 10) y Pablo Echavarría (8).

Pablo Dóvalo: en el ojo de la tormenta después de un arbitraje polémico que volvió a inflamar al fútbol argentino

Beligoy lo defendió por todos lados. En televisión, y en un comunicado de la AAA que comanda como secretario general. Dice sobre Tevez que sus dichos “calumnian, injurian e incitan a la violencia, menoscabando el buen nombre y honor del Sr. Dóvalo. Por tal motivo, desde la AAA conjuntamente con nuestro equipo de asesores legales iniciaremos las correspondientes acciones legales en sede penal y civil por daños y perjuicios ocasionados”. El máximo responsable del arbitraje argentino rara vez hace una autocrítica. Tiene la venia de Tapia. Se sabe todopoderoso. Lo es. Al menos, por ahora.