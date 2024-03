Escuchar

Tras la enardecida polémica que se generó luego del partido que jugaron Independiente contra Barracas Central, reclamo que encabezó el técnico Carlos Tévez, porque no se sancionó un penal a favor del club de Avellaneda y no se cobró una falta de roja contra un jugador “diablo”, el director nacional de arbitraje, Federico Beligoy, salió a defender al árbitro Pablo Dóvalo.

“La tarea fue buena”, dijo el dirigente, y acusó: “La gente tiene que entender que todo esto fue armado, manipulado, de manera tendenciosa y malintencionada”.

“Hay matices que nosotros analizamos, pero en esa dos jugadas particulares fueron decisiones asertivas que pueden ser opinables, por supuesto, para esta dirección el análisis que se hizo, la interpretación y el respaldo estuvieron bien”, aseguró Beligoy en diálogo con TyC.

Una de las jugadas polémicas entre Barracas e Independiente Matías Nápoli - FOTOBAIRES

“Estoy un poquito enojado con todo lo que se armó en la previa, en el durante y en el después. No fueron nada más ni nada menos que palabras tendenciosas, armadas, direccionadas, y afectaron a una tarea que fue buena”, repitió, en varias oportunidades, Beligoy en claro apoyo a la decisión que tomó su colega Dóvalo y el VAR a cargo del encuentro por una nueva fecha de la liga.

Respecto de la acción donde un jugador de Barracas tocó con la mano una pelota en el área chica, situación que fue reclamada por todo Independiente como penal, Beligoy dijo: “Creo, con total humildad, que si un chico en el fondo de su casa patea una pelota dice que esa jugada nunca puede ser penal”.

“A su vez yo, con consideraciones técnicas, te explico por qué no fue penal: porque la pelota viene rebotada hacia su propio cuerpo, porque hay una cercanía notoria entre el cabezazo del jugador de Independiente y del jugador de Barracas, porque los dos están saltando hacia el balón y pierden noción del lugar adonde se encuentra ese balón”, prosiguió Beligoy en su explicación.

El jefe de los árbitros en Argentina negó que esa jugada haya sido penal para el Rojo y reiteró: “Acá, la pelota viene con cercanía de un jugador hacia otro, que no hay ni 40 centímetros entre ellos”.

Para Beligoy, distinta hubiera sido la situación si un hecho similar hubiera ocurrido más cerca del arquero. “Acá estamos hablando de la punta del área. Obviamente, si paro un jugador en el medio del área, con una actitud de bloqueo al arco, y patean un tiro al arco, por más que no tenga intención, pero tiene los brazos abierto y está de espalda claramente es penal”, se explayó. “Ese punto quiero que la gente entienda para saber cuál es el fundamento reglamentario por el cual no es penal”, agregó.

Este miércoles se difundió uno de los dos videos de las jugadas más calientes de la noche y por las que Tévez le apuntó directamente al árbitro del encuentro. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundió el audio de una de las acciones discutidas por Independiente: el penal de Carlos Arce sobre Felipe Aguilar - no sancionado - en el final del partido, cuando el marcador ya estaba 2-2.

“Tras una disputa aérea donde atacante y defensa pugnan por el balón, este es cabeceado por el delantero, quien tenía sujetado a su rival por el cuello, pegando en primer lugar en la cabeza del defensa y posteriormente en el brazo y hombro; el cual se hallaba en una posición justificable y natural para un salto. Constituyendo así una mano no sancionable por no existir un movimiento adicional por llegar luego de rebotar en su cabeza y por cercanía de juego. Siendo todas estas consideraciones de mano no sancionable estipuladas en las reglas de juego, el árbitro con buen ángulo interpreta correctamente la acción y permite que el juego continúe“, reza el audio.

Planchazo de Rodríguez a Marcone: “Es una jugada de clara amarilla”

No fue la única polémica que hubo en el partido que finalmente terminó empatado entre Barracas e Independiente con dos tantos cada uno. Hubo un planchazo de Alexis Rodríguez sobre Iván Marcone que solo fue sancionado con tarjeta amarilla. Según Beligoy, lo que sucedió “es que hay un jugador que se tira a jugar el balón, producto de eso su pie hace impacto en la pelota y le hace saltar el pie, luego toca con la punta del botín la pierna del jugador de Independiente”.

“Hay arrepentimiento y todas consideraciones técnicas para analizar este tipo de jugadas, no solo en el campo de juego. El árbitro lo vio tal cual y se va a escuchar el video de cómo lo describe. El VAR, con sus consideraciones, que son las mismas que marca el árbitro, hizo que no lo vea como un error claro y obvio y por eso no lo llamo [a Dóvalo]. Es una jugada de clara amarilla”, dio su versión.

Escena del partido que disputan Barracas e Independiente. Matías Nápoli - FOTOBAIRES

“Todo lo que estoy diciendo está fundamentado por las reglas del juego, analizado por el árbitro de campo y relatado y observado por el árbitro de la cabina. ¿Te parece que un lunes (sic) podemos hablar de un partido por un posible penal o una posible roja? ¿O acá hay algo más que la gente tiene que entender que todo esto fue armado, preparado, manipulado, de manera tendenciosa y malintencionada, y obviamente terminó como querían que termine?”, cuestionó Beligoy, aunque sin dar nombres.

Hace tiempo que el árbitro Dóvalo es cuestionado por su tarea, sobre todo cuando es asignado en un encuentro protagonizado por Barracas Central, el club cuyo titular es Matías Tapia, el hijo de Chiqui, el presidente de la AFA. De acuerdo a las estadísticas, esa institución porteña es el equipo al que más veces Dóvalo dirigió en su carrera: en 24 oportunidades. Incluso, por mucha diferencia con el resto, porque el segundo equipo al que más veces arbitró fue Lanús (15 ocasiones).

“¿Sabes cuantos partidos dirigió Dóvalo a Barracas en la Liga Profesional de Fútbol (LPF)? 14. ¿Sabes cuánto dirigido a Independiente? 13 veces”, aseguró Beligoy.

