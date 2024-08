Fermín López siguió un partido de Barcelona por un sitio pirata y puede ser sancionado

Escuchar

Barcelona comenzó su participación en la liga de España con una victoria en su visita a Valencia, el sábado. Su reacción para dar vuelta el marcador y ganar por 2-1 quedó acompañada por una polémica que se generó por una publicación en las redes sociales por parte de uno de sus jóvenes mediocampistas.

El equipo culé venció con un doblete de Robert Lewandowski en el debut oficial del entrenador Hansi Flick. Pero se generó un gran revuelo por el apoyo de Fermín López a sus compañeros vía Instagram. El mediocampista español se reincorporó recién este martes al club luego de coronarse campeón de la Eurocopa Alemania 2024 y de los Juegos Olímpicos París 2024, en este último caso, como parte del plantel sub 23, a los 21 años.

Según se pudo ver durante horas en su cuenta en esa red social, López desató la controversia al publicar una imagen en la que se puede advertir que seguía el encuentro desde un sitio no oficial. Un sitio pirata, en términos coloquiales. Lo hizo justo un día después de que Javier Tebas, el presidente de LaLiga, celebrara un triunfo contra “el fraude audiovisual” con un mensaje fuerte, luego de que dos personas fueran sentenciadas por un ilícito igual en la Premier League: “Van cayendo. Acabaremos con estos ladrones”.

Tras levantar el trofeo en suelo germano como parte de la selección absoluta y colgarse la medalla dorada en los Juegos, López disfrutaba de sus últimos días de vacaciones antes de regresar a los entrenamientos de Barça. No estuvo en el estadio. Y publicó una captura de sus compañeros atacando en el primer tiempo, acompañada por la frase “vamos equipo”. Quedó expuesto que no estaba siguiéndolo mediante el portal oficial. Más tarde, al percatarse de eso, o ser advertido, borró la historia. Pero ya se había viralizado todo.

Tras ello, López publicó una foto en la misma cuenta, con la que confirma su noviazgo con una modelo, Berta Gallardo. No obstante, ya estaba el foco en el otro tema, y algunos compañeros lo expusieron más con comentarios. “Estás a tiempo de borrar”, escribió el portugués João Félix, hasta entonces su compañero, antes de que viajara a Chelsea. Y otro, Lamine Yamal, también campeón de la Eurocopa, agregó: “Le hackearon el celular. Si no, no entiendo nada”.

"Vamos equipo!", fue el mensaje de Fermín López en su historia de Instagram, mientras seguía un partido de Barcelona por una página ilegal; al poco tiempo borró el posteo, pero ya era tarde: estaba viralizado. _ferminlopez

La lucha de Tebas contra ese delito había conseguido una primera victoria contra la piratería con un fallo del Juzgado Mercantil número 8 de Barcelona. El presidente de LaLiga consiguió extender la responsabilidad no solamente a las empresas distribuidoras que reparten contenidos deportivos sin autorización, sino también a los usuarios que los consumen. Y en ese sentido, muchos se preguntaban qué sanción podía caberle al muchacho de Barça.

“El tema es sencillo. El juzgado ha ordenado que todas las empresas de telecomunicaciones del país están obligadas a proporcionar a LaLiga los datos de los clientes que se conecten a una serie de direcciones IP que serán suministradas por su equipo antipiratería”, manifestó Tebas en junio pasado.

Javier Tebas, el presidente de LaLiga, lucha contra el comercio pirata de las imágenes del torneo español y logró que no solamente se pudiera condenar a los distribuidores, sino también a los consumiradores. CSD - CSD

En ese contexto, las posibles penas no están confirmadas, pero se estima que la multa al futbolista puede llegar ser de hasta 500 euros. No hubo un pronunciamiento sobre el volante de Barcelona, pero algunos medios españoles aseguran que fue destinatario de un gran reproche de la dirigencia blaugrana y puede recibir apenas una advertencia de las autoridades de LaLiga.

