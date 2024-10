Fernando Gago arriesga para que Boca rompa el maleficio como visitante contra Lanús

Fernando Gago y Boca afrontan una situación decisiva de cara al enfrentamiento contra Lanús, programado para este domingo a las 19.30 en la Fortaleza, en medio de varias ausencias y con la intención de apostar por un equipo que arriesgue mucho más, en busca de algo que este año le resultó bastante esquivo lejos de la Bombonera: ganar.

La urgencia es concreta: el Xeneize tiene que empezar a encadenar triunfos para subir en la Tabla Anual (está octavo) y evitar que la única chance de meterse en la Copa Libertadores del año próximo sea ganando la Copa Argentina (jugará, en sede y fecha a definir, frente a Vélez por las semis, y en caso de avanzar ya espera Central Córdoba en el partido decisivo.

Con un problema que excede al cuerpo técnico que asumió hace apenas dos semanas: en lo que va de la temporada 2024, Boca jugó un total de 22 partidos como visitante, de los cuales apenas ganó 4, empató 8 y perdió los 10 restantes. De hecho, el último triunfo en esa condición por el torneo local fue el 19 de mayo cuando venció 4 a 2 a Central Córdoba en Santiago del Estero por la fecha 2, hace 165 días. La campaña lejos de la Bombonera es pobrísima.

El asunto es que en los días previos al encuentro frente al Granate se entrecruzan dos cuestiones. Por un lado, la idea del entrenador de apostar por un equipo titular más agresivo, que busque presionar bien alto, dominar la posesión del balón y generar la mayor cantidad de situaciones de gol posibles para llevarse la victoria.

En ese sentido, todo parece indicar que Gago dispondría el dibujo táctico 4-2-4, en donde el mediocampo lo cubran Tomás Belmonte y Ignacio Miramón, y arriba jueguen cuatro futbolistas naturalmente delanteros, aunque los dos externos tengan responsabilidades en el retroceso defensivo, como el Changuito Zeballos y el exNewell’s, Brian Aguirre. En ese sentido, los cuatro atacantes serían Exequiel Zeballos, Milton Giménez, Edinson Cavani y Aguirre.

De todas maneras, el DT no suele dar indicios durante el trabajo semanal de lo que finalmente definirá de cara al partido. Como suele repetir: “No trabajo con titulares, sino con todo el plantel. Siempre jugarán los que mejor estén”. Es por eso que quizás termine equilibrando las líneas y en lugar de Giménez ingrese Agustín Martegani o Jabes Saralegui para poblar más el medio campo.

A puro trabajo, Giménez le mete presión a Gago para ser titular

El tema es que Giménez pone cada día al DT en un lindo compromiso, ya que el delantero entendió lo que significa jugar en Boca y hace todo lo que corresponde para ser considerado a la hora de elegir a los 11 que deben arrancar un partido. Pero Gago suele jugar con solo un 9 de área y ese lugar lo ocupa el capitán Cavani, aunque no sería extraño que finalmente el exBanfield ambién figure en la planilla como titular. De aquí al domingo todo puede pasar.

La otra cuestión pasa por la cantidad de bajas que tiene el entrenador rumbo al choque trascendental con Lanús. En total son siete las ausencias, algo que le complica la tarea para conformar la lista de convocados.

En la zona defensiva, Cristian Lema tiene comprometido el ligamento externo de su tobillo izquierdo y sufrió una lesión parcial de la sindemosis tibioperonea anterior inferior, de acuerdo a lo que informó el Departamento Médico de Boca. Recién volverá a estar en condiciones de jugar en 2025. En tanto, Lucas Blondel continúa con la recuperación de su rodilla derecha, luego de romperse los ligamentos cruzados en marzo, durante un partido frente a San Lorenzo.

En el medio está la mayor sangría: Cristian Medina aun no resolvió su salida a Fenerbahce, de Turquía, y su planteo de no jugar ante Gimnasia, por la Copa Argentina, cayó muy mal en el cuerpo técnico, por la falta de timming para hacerlo. Aunque finalmente fue al banco en la cancha de Newell’s, el domingo pasado, frente a Riestra, no fue citado. Por su parte, Kevin Zenón sigue de baja por el esguince moderado en el tobillo izquierdo que tuvo en el partido frente al Lobo. A ellos se suma Pol Fernández, suspendido por haber sido expulsado ante Riestra en la Bombonera.

Los otros dos jugadores que no están a disposición son Miguel Merentiel, que sufrió una distensión grado 1 en el aductor derecho y estará al menos dos semanas inactivo, y Lucas Janson, quien se está recuperando de una lesión muscular de grado II en el isquiotibial de la pierna derecha.

En la última línea habrá modificaciones: por un lado, todo parece indicar que Marcos Rojo y Aaron Anselmino volverán a la titularidad, en reemplazo de Nicolás Figal y el lesionado Lema. Al mismo tiempo, nada garantiza que Lautaro Blanco se mantenga como titular, ya que la lucha mano a mano por ese puesto con Marcelo Saracchi es muy pareja y el uruguayo entró muy bien ante Riestra (de hecho fue el que asistió a Cavani para el 1 a 1).

Así las cosas, la formación probable de Boca para enfrentar a Lanús sería: Leandro Brey; Luis Advíncula, Aaron Anselmino, Marcos Rojo y Lautaro Blanco o Marcelo Saracchi; Tomás Belmonte, Ignacio Miramón, Agustín Martegani o Jabes Saralegui (si es 4-3-3) o Milton Giménez (si el equipo arranca con un 4-2-4); Brian Aguirre, Edinson Cavani y Exequiel Zeballos.

Pablo Lisotto Por