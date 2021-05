Fin de ciclo: Diego Dabove renunció como DT de San Lorenzo tras perder el clásico con Racing y quedarse afuera de los cuartos de final

Diego Dabove renunció como entrenador de San Lorenzo. El propio DT lo comunicó a la salida del vestuario. “Con los únicos que hablé con Beto (Acosta) y Pipi (Romagnoli), con los dirigentes presentes. Mañana (por el lunes), me voy a despedir de los jugadores. Di un paso al costado. Quiero agradecerle a Marcelo (Tinelli), la posibilidad de dirigir a un club grande y también a los jugadores, que se rompieron el alma, pero hay que ser inteligente y descomprimir la situación”. Estas fueron las primeras palabras del ex DT de Argentinos y (ahora) ex del Ciclón ya avanzada la tarde del domingo.

Había arrancado con mucha ilusión el 19 de enero y con los siguientes objetivos: la ilusión de la Copa Libertadores, más la obligación de cumplir en el torneo local y meterse al menos entre los cuatro primeros de su zona. Pero los números en rojo terminaron marcando la salida del técnico. En 21 juegos, Dabove cosechó el 46%: ocho triunfos, cinco empates, ocho caídas. En San Lorenzo ya se anotaban algunos objetivos en el debe: la aventura en la Libertadores duró muy poco, sus chances en la Copa Sudamericana estaban complicadas y ya había quedado eliminado en la Copa Argentina ante Defensa y Justicia.

Poco para rescatar ante Racing

“Hay que hacerse cargo. No salieron las cosas como pesábamos. Y había que descomprimir. Más allá de los análisis futbolísticos, estuvimos cerca de pasar a una instancia decisiva en el torneo local, de quedar a tres partidos de pelear un campeonato y no se nos dio”, continuó en el análisis Dabove. Y agregó: “Me parece que es lo mejor, la mejor decisión para San Lorenzo, que podrá buscar una mejor opción para lo que viene ”.

En cuando a la relación con el plantel, pasó algunas tormentas con los hermanos Angel y Oscar Romero, como les sucedió a los últimos entrenadores que habían pasado por San Lorenzo, pero también fue de dar muchos volantazos en esquemas y nombres, le costó imponer su idea o darle una identidad nítida de juego al equipo.

Dejó en claro de que nadie lo presionó para tomar la decisión, que fue algo pensado y evaluado por todo el cuerpo técnico solamente: “A la gente, pedirle disculpas. Trabajamos mucho pero no salió; esto el fútbol y hay que seguir mirando para adelante. La decisión es mía, hay que ser respetuoso de los momentos. Lo pensamos, no fue una decisión de arrebato, nos parece lo mejor”.

Fecha 13 liga argentina. Racing vs San Lorenzo Fotobaires

A San Lorenzo llegaron cinco nombres que pidió el DT: Yeison González, Jalil Elías, Franco Troyansky, Lucas Melano y Diego Braghieri. El primero se lesionó y ninguno de los demás logró destacarse. Dabove tuvo que convivir con un calendario apretado además. Y su análisis de la situación, hace unos días, era el siguiente: “No nos gusta vernos donde estamos. Siento bronca, lo mismo que todos los que están vinculados al club. El partido ante Racing es fundamental. En un torneo tan parejo con equipos cambiantes, el lograr meterse entre esos cuatro primeros y quedar a tres partidos de salir campeón será importante”. Apostó a una reacción en juego y resultados ante Racing, en Avellaneda, pero esto no sucedió. Y, en el acumulado de las razones, Dabove resolvió dar un paso al costado.

San Lorenzo quedará a cargo de Leandro Romagnoli, integrante de la secretaría técnica. Hasta después del receso post-Copa América, la única competencia en donde todavía guarda alguna ilusión (aunque las chances son complejas) sería en la Sudamericana, donde le restan disputar tres fechas.

Diego Omar Dabove DT de San Lorenzo de Almagro. ARCHIVO LA NACION

LA NACION