Boca y Atlético Mineiro protagonizan este sábado la final de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro definitorio se juega en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, a partir de las 17 (horario argentino), con arbitraje del uruguayo Andrés Matonte. ESPN y DSports transmiten el compromiso por televisión, mientras que también se puede ver en vivo por streaming en el plan premium de Disney+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El equipo dirigido por Rodolfo ‘Vasco’ Arruabarrena se consolidó como uno de los dos mejores tras superar un camino complejo. Luego de su participación en la etapa de grupos de la Copa Libertadores, derivó en la Sudamericana por quedar tercero en su zona. Desde entonces eliminó a O’Higgins en los playoffs, a Recoleta en octavos de final, a San Pablo en cuartos y a Vasco da Gama en semifinales. En la serie de semifinales contra el Gigante da Colina, Boca perdió la ida en la Bombonera, pero remontó en el estadio Maracaná y avanzó de ronda con un 3 a 1 en el global.

Boca se hizo fuerte en el Maracaná, eliminó a Vasco da Gama y sueña con el título PABLO PORCIUNCULA - AFP

El Galo, por su parte, recorrió un trayecto diferente ya que comenzó en la Sudamericana directamente en la primera ronda, en la que avanzó como líder del Grupo B, para luego eliminar sucesivamente a Bragantino, Santos y Montevideo City Torque. En las semifinales, el elenco comandado tácticamente por el argentino Eduardo Domínguez ganó 3 a 0 en la ida como local y perdió 2 a 0 en la vuelta como visitante.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue en 2021, en el marco de los octavos de final de la Copa Libertadores. Entonces, empataron 0 a 0 en el resultado global y Atlético Mineiro se impuso por 3 a 1 en los penales, en una serie polémica que quedó marcada por los reclamos de Boca por dos goles anulados, uno en cada partido. En el historial entre ambos, el combinado de la Ribera ganó tres encuentros, el conjunto brasileño se impuso en uno y los cuatro restantes terminaron igualados.

En la última serie entre ambos, por los octavos de final de la Libertadores 2021, Atlético Mineiro eliminó a Boca Pool - Getty Images South America

La Argentina busca ratificar su dominio en el segundo torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes, en el que acumula 11 títulos, una cifra que duplica la cantidad conseguida por las instituciones de Brasil.

Boca vs. Atlético Mineiro: todo lo que hay que saber

Final de la Copa Sudamericana 2026.

Día : Sábado 21 de noviembre.

: Sábado 21 de noviembre. Hora : 19.30 (horario argentino).

: 19.30 (horario argentino). Estadio : Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

: Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. Árbitro : Andrés Matonte (Uruguay).

: Andrés Matonte (Uruguay). TV : ESPN y DSports.

: ESPN y DSports. Streaming : Disney+ Premium.

: Disney+ Premium. Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con la Copa Sudamericana 2026, en la final de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.26 contra los 3.60 que se repagan por un hipotético triunfo de Atlético Mineiro. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.16.