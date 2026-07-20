Atrás el Mundial 2026, la atención se vuelve a posar sobre el fútbol argentino y los hinchas esperan con ansias el regreso del club de sus amores a la competencia. Entre ellos, Boca Juniors, tras un primer semestre para el olvido, quiere cerrar el año con una alegría y uno de los campeonatos que afrontará, ya con Rodolfo Arruabarrena de entrenador, es el Torneo Clausura 2026.

Al igual que en el Apertura, el xeneize conforma la zona A y debutará ante Deportivo Riestra como visitante. Además, enfrentará a los otros cuatro equipos denominados “grandes” porque aunque comparte el grupo solo con Independiente y San Lorenzo, tendrá un interzonal con Racing y el clásico ante River, esta vez en la Bombonera.

Boca jugará el Superclásico ante River en la Bombonera en este campeonato Manuel Cortina

Si se ubica entre los mejores ocho de la tabla de posiciones de su zona, Boca se clasificará a los octavos de final, la primera instancia de los playoffs de eliminación directa. En caso de lograrlo, será importante también la ubicación en la que termine porque ello le posibilitará ser local en la Bombonera siempre que vaya a avanzando y como máximo hasta las semifinales porque la definición será en un escenario neutral.

Fixture de Boca en el Torneo Clausura

Vs. Deportivo Riestra (V) - Domingo 26 de julio a las 19.30.

Vs. Newell’s (V) - Domingo 2 de agosto a las 17.

Vs. Estudiantes de La Plata (L) - Miércoles 5 de agosto a las 19.

Vs. Vélez Sarsfield (L).

Vs. Platense (V).

Vs. Racing (V).

Vs. Lanús (L).

Vs. Gimnasia de Mendoza (V).

Vs. Central Córdoba de Santiago del Estero (L).

Vs. San Lorenzo (V).

Vs. Unión de Santa Fe (L).

Vs. Instituto de Córdoba (V).

Vs. Talleres de Córdoba (L).

Vs. Independiente (V).

Vs. River Plate (L).

Vs. Defensa y Justicia (V).

El fixture de Boca en el Torneo Clausura 2026 que inicia este fin de semana

En el Torneo Clausura Boca no solo tiene la obligación de ser protagonista y pelear por el título, sino también que necesita sumar puntos para la Tabla Anual porque en caso de no ganar ningún certamen este año tendrá que clasificarse a la Copa Libertadores 2027 a través de esa clasificación.

Actualmente, tras el Torneo Apertura, se ubica tercero con 30 puntos gracias a ocho victorias, seis empates y dos caídas en la primera etapa del certamen que se realizó en el primer semestre. El líder es Independiente Rivadavia de Mendoza con 34 mientras que Estudiantes de La Plata acumula 31. Debajo suyo están River Plate y Argentinos Juniors con 29 unidades cada uno.

En paralelo al Clausura, Boca compite en las copas Argentina y Sudamericana. En la primera derrotó la semana pasada a Sarmiento de Junín 2 a 0 en Rosario y avanzó a 16avos de final, donde chocará con Vélez en fecha a confirmar.

En el campeonato internacional, en tanto, decantó desde la Libertadores -fue tercero en su grupo- y en el repechaje enfrentará a O’Higgins de Chile. La ida será el jueves 23 de julio en la Bombonera y, la revancha, una semana después en Rancagua. De avanzar a octavos, se medirá con Recoleta de Paraguay.