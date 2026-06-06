Fixture de la Argentina en el Mundial 2026

La selección argentina tiene al alcance de la mano el comienzo del camino en la Copa del Mundo de Estados Unidos-México-Canadá 2026, un certamen al que llega como campeona en ejercicio y que hará, entre tanto, que todos la quieran destronar. El Mundial inicia el próximo jueves 11 de junio, aunque la albiceleste deberá aguardar cinco días para estrenarse: será el 16, desde las 22 (horario argentino). Todos los detalles de la cita ecuménica ya se pueden consultar en canchallena.com.

El primer rival al que se enfrentará el conjunto dirigido por Lionel Scaloni y capitaneado por Lionel Messi será Argelia, un equipo africano complicado en el que la mayoría de sus futbolistas son franceses o descienden de ellos. Si bien a priori parece un encuentro que la selección argentina no tendría que sufrir, se sabe que los estrenos son complejos. De hecho, la albiceleste llegó holgada de rendimientos y resultados a Qatar 2022 y en la primera fecha cayó ante Arabia Saudita, también un rival menor, por 2 a 1, lo que la hizo preocuparse mucho.

La Argentina quiere repetir el éxtasis que vivió hace menos de cuatro años en Qatar, cuando levantó la Copa del Mundo Martin Meissner - AP

Si bien aquella travesía terminó de la mejor manera, porque Lionel Messi levantó la copa que todos desean, cualquier descuido en este torneo puede costar caro.

Tras jugar con Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City, la Argentina se medirá con Austria el lunes 22 a las 14 y, por último, ante Jordania el sábado 27 a las 23. Estos últimos encuentros serán en el AT&T Stadium de Dallas.

Fixture de la selección argentina en el Grupo J del Mundial

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Argentina vs. Argelia – Martes 16 de junio a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas.

– Martes 16 de junio a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas. Argentina vs. Austria – Lunes 22 de junio a las 14 en el AT&T Stadium de Dallas.

– Lunes 22 de junio a las 14 en el AT&T Stadium de Dallas. Jordania vs. Argentina – Sábado 27 de junio a las 23 en el AT&T Stadium de Dallas.

El rival del seleccionado albiceleste en la primera ronda de eliminación directa se determinará de acuerdo a la posición que obtenga en la etapa inicial. Este año, el Mundial es más grande, con 48 equipos, por lo que se agrega una instancia: los 16vos de final.

Entonces, si termina como líder, se enfrentará al segundo del Grupo H, mientras que en caso de ser segundo, chocará contra el primero de esa misma zona que conforman España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.

Si termina tercera y es una de las ocho mejores entre todas las zonas, se verá las caras con un líder de alguno de las zonas B, D, G, K o L. El oponente dependerá de su ubicación definitiva como tercero (se creará una tabla para determinar, en orden, los mejores) y, también, de los otros seleccionados que sean terceros de zona.

El equipo argentino hace base en Kansas, desde donde edifica una nueva ilusión mundialista JAMIE SQUIRE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La lista de la selección argentina para el Mundial 2026

Arqueros

Emiliano ‘Dibu’ Martínez - Aston Villa

Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella

Juan Musso - Atlético de Madrid

Defensores

Gonzalo Montiel - River

Nahuel Molina - Atlético de Madrid

Lisandro Martínez - Manchester United

Nicolás Otamendi - Benfica

Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella (desafectado por lesión)

Cristian ‘Cuti’ Romero - Tottenham

Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon

Facundo Medina - Olympique de Marsella

Mediocampistas

Giovani Lo Celso - Betis

Leandro Paredes - Boca

Rodrigo De Paul - Inter Miami

Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen

Enzo Fernández - Chelsea

Alexis Mac Allister - Liverpool

Valentín Barco - Racing de Estrasburgo

Delanteros