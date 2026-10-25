Flamengo vs. Atlético Mineiro, Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Flamengo y Atlético Mineiro, correspondiente a la jornada 32 del Brasileirao Serie A 2026, se disputará este lunes 26 de octubre a las 20.00 h en el Estadio do Maracanã, ubicado en la ciudad de Rio de Janeiro.

El momento de los equipos

Flamengo llega a este compromiso tras una contundente victoria por 3-0 frente a Bahia, consolidando su intención de escalar posiciones en la tabla. Por su parte, Atlético Mineiro también atraviesa un presente positivo, habiendo superado a Coritiba por 1-0 en su última presentación, lo que le permite llegar al Maracanã con la confianza en alza para enfrentar este desafío fuera de casa.

Números que anticipan el duelo

El enfrentamiento presenta una paridad competitiva dada la actualidad de ambos conjuntos. Flamengo buscará aprovechar la localía en el Maracanã, un escenario donde históricamente intenta imponer condiciones, mientras que Atlético Mineiro intentará sostener la solidez defensiva que le permitió mantener el arco en cero ante Coritiba en el último encuentro.

Lo que está en juego

Los tres puntos en disputa son fundamentales para ambos clubes en esta etapa definitoria del Brasileirao. Para Flamengo, el triunfo es vital para mantener su inercia ganadora, mientras que Atlético Mineiro necesita sumar fuera de casa para seguir escalando posiciones y consolidarse en los puestos de vanguardia de la clasificación general.