Flamengo vs. Corinthians por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Flamengo y Corinthians, correspondiente a la jornada 27 del Brasileirao Serie A 2026, se disputará este domingo 13 de septiembre a las 17.30 h en el Estadio do Maracanã, ubicado en la ciudad de Rio de Janeiro.

El momento de los equipos

El conjunto local, Flamengo, llega a este compromiso tras haber logrado una victoria por 1-0 frente a Remo en su anterior presentación. Por el lado del visitante, Corinthians buscará reponerse tras haber sufrido una derrota por 2-1 ante Chapecoense en la fecha pasada.

Estadísticas del torneo

Ambos equipos atraviesan realidades opuestas en la previa de este cruce. Flamengo intentará aprovechar su condición de local en el Maracanã para mantener la inercia ganadora, mientras que Corinthians intentará cortar su racha negativa fuera de casa para escalar posiciones en la tabla del Brasileirao.

Lo que está en juego

Los puntos en disputa resultan fundamentales para las aspiraciones de ambos clubes. Mientras que Flamengo busca consolidarse en la parte alta de la clasificación, Corinthians necesita sumar de a tres para revertir su reciente traspié y mejorar su situación en la tabla de posiciones de la competencia.