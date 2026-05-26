Fluminense - Deportivo La Guaira: horario, TV y formaciones del partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores

Fluminense y Deportivo La Guaira se enfrentan este miércoles desde las 21.30h (hora de Argentina) en el estadio Estadio do Maracanã, en uno de los partidos del grupo C de la Copa Libertadores 2026. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Fluminense viene de ganar ante Bolívar por 2-1 mientras que Deportivo La Guaira llega de perder ante Independiente Rivadavia por 4-2.

Todo lo que hay que saber

Fluminense vs. Deportivo La Guaira

Hora: 21.30h

Partido correspondiente a la fecha 6 de la Copa Libertadores 2026

¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

El resultado en vivo

Así están Fluminense y Deportivo La Guaira en la tabla de posiciones

El grupo C de la presente edición del torneo se conforma de los equipos: Independiente Rivadavia, Bolívar, Fluminense, Deportivo La Guaira.