Folarin Balogun podría haber jugado para Nigeria o Inglaterra, pero es el goleador que tanto esperó EE.UU.

Folarin Balogun fue la figura de los primeros 45 minutos para Estados Unidos como anfitrión del Mundial de 2026. El delantero del Mónaco, de 24 años , anotó dos de los cuatro goles en la contundente victoria por 4-1 sobre Paraguay el viernes 12 en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Además le anularon uno y fue elegido MVP del partido.

Balogun se convirtió en el primer jugador de Estados Unidos en marcar más de un gol en un partido de un Mundial desde 1930, con el ex capitán de Inglaterra David Beckham como espectador. En aquel entonces, Bert Patenaude anotó los tres goles en el triunfo 3-0 de Estados Unidos, también sobre Paraguay, en el Parque Central de Montevideo, el primer hat-trick en la historia de los Mundiales.

No es poca cosa, ya que el conjunto de Gustavo Alfaro venía de dejar siete porterías en cero y conceder una sola derrota en los 12 partidos que había dirigido en Eliminatorias. El partido no se presentaba para nada accesible para el seleccionado local, pero no sólo le hizo cuatro goles sino que además la diferencia (por lo que se vio en los funcionamientos de uno y otro equipo, y las situaciones de riesgo generadas) pudo ser mayor.

Los goles de Balogun a Paraguay

Lo cierto es que Balogun podría haber jugado para Nigeria o Inglaterra, pero eligió ser parte de EE.UU. y parece ser el delantero goleador que tanto esperó esta selección después de Landon Donovan, histórico futbolista al que le costó reemplazar.

Folarin Balogun nació en Brooklyn, Nueva York, el 3 de julio de 2001. Hijo de Florence y Ben Balogun, ambos de origen nigeriano. Su madre, residente en Londres, viajó a Estados Unidos para pasar las vacaciones cuando ya estaba embarazada de siete meses. Su plan era regresar a Inglaterra para dar a luz. Sin embargo, la aerolínea que debía llevar a Florence de regreso a casa le negó el embarque. “Tenía la panza demasiado grande”, declaró en una entrevista con ESPN en 2023.

Balogun con el premio MVP del partido

Your votes are in – Folarin Balogun is the @MichelobUltra Superior Player of the Match! 🇺🇸



#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/vpQwKeu0ZC — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 13, 2026

Ese viaje de placer sería el origen de una paradoja que marcaría toda su vida: su hijo nació en territorio estadounidense, pero apenas dos meses después, en septiembre de 2001, la familia regresó a Londres y Balogun creció en Inglaterra, donde aprendería a jugar fútbol y forjaría su carrera.

En Londres, el nacido en suelo estadounidense se incorporó al fútbol inglés desde la cantera del Arsenal. A los 8 años ingresó a la Academia del club, y comenzó un camino que lo llevaría al primer equipo de los Gunners.

Su debut profesional llegó a los 19 años, y aunque su carrera en el Arsenal fue breve, dejó su marca. Desde ahí salió a préstamo al Middlesbrough donde jugó 18 partidos, convirtió 3 goles, y aportó 3 asistencias. Y luego pasó por el Stade Reims (préstamo 2022-23): donde disputó 39 partidos, y marcó 22 goles y 6 asistencias en una temporada explosiva que lo convirtió en uno de los goleadores más prometedores de la Ligue 1 francesa.

Folarin Balogun, en Mónaco, celebra tras anotar el tercer gol de su equipo ante el Paris Saint-Germain el 6 de marzo de 2026. Thibault Camus - AP

Así fue como el 30 de agosto de 2023, el Mónaco anunció su fichaje del Arsenal. Tiene contrato por 5 temporadas, con expiración programada al 30 de junio de 2028. Desde entonces, Balogun jugó en la Ligue 1, donde se consolidó como delantero de nivel internacional. En la temporada 2025-26, marcó 19 goles en la liga francesa, y recuperó su olfato goleador después de un largo periodo de lesiones.

Balogun tenía tres opciones para elegir en que seleccionado jugar. Nigeria, por el origen de sus padres. Inglaterra, porque vivió allí desde los dos meses de edad. O Estados Unidos, el país donde nació. Desde jóven había representado a la selección inglesa en competencias oficiales, pero en mayo de 2023 decidió cambiar. Y a pesar del interés de Inglaterra y de Nigeria, él eligió jugar para su país de nacimiento.

Folarin Balogun, en un festejo de gol para Estados Unidos. JAMIE SQUIRE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Visualicé mi debut en el Mundial anotando, pero la realidad rebasó eso”, comento Balogun. Y agregó: “Fue una noche soñada”. A pesar de las excelentes actuaciones de jugadores como la mencionada figura del partido, pero también de los niveles de ​Christian Pulisic y Weston McKennie, Mauricio Pochettino -entrenador del equipo- prefirió elogiar el esfuerzo conjunto de ⁠la plantilla y del cuerpo técnico. “Fue un esfuerzo colectivo”, afirmó, al tiempo que ‌añadió que el equipo absorbió la energía de los hinchas: “Increíbles, estuvieron increíbles. Podemos hacer cosas increíbles si los aficionados están así”.

Para Estados Unidos, Balogun fue la respuesta a una búsqueda de años de un jugador que pudiera ser goleador, algo que la selección nacional no había tenido desde la retirada de nombres como Landon Donovan y Clint Dempsey. Si depende, al menos, del inicio del Mundial de 2026, esta búsqueda parece terminada.