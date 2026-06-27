Formación de Argentina vs. Jordania: este es el posible equipo titular para el tercer partido del Mundial 2026

La selección argentina y Jordania se enfrentan este sábado en el AT&T Stadium de Dallas, Estados Unidos, a partir de las 23 (horario argentino), en un partido correspondiente a la fecha 3 del Grupo J del Mundial 2026. En la previa del encuentro, el DT albiceleste, Lionel Scaloni, habló en conferencia de prensa y aunque no confirmó el equipo titular, aseguró que Lionel Messi será suplente.

El campeón del mundo en ejercicio ya se aseguró el primer lugar de su zona y, en consecuencia, el boleto a los 16vos de final. Ganó los dos partidos que disputó hasta el momento y quiere cerrar la primera ronda con puntaje ideal. En el debut goleó a Argelia por 3 a 0 con un hat-trick de Messi y luego, en la segunda jornada, venció a Austria por 2 a 0 con un doblete de ‘Leo’. Con esos cinco tantos, el capitán albiceleste se convirtió en el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo con 18, y lidera la tabla de artilleros actual.

Lionel Scaloni, DT de la selección argentina, confirmó que Lionel Messi será suplente ante Jordania Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

En ese contexto, la idea del cuerpo técnico es darle descanso a los que disputaron los dos primeros partidos y rodaje a aquellos que no sumaron minutos o jugaron poco. De los habituales titulares, el único que formaría parte del once inicial es Emiliano ‘Dibu’ Martínez, el dueño indiscutido del arco albiceleste desde hace varios años. “A mí me parece perfecto que quiera jugar, seguramente así será, porque nos viene bien que siga en ritmo de competición. No se habló del tema del dedo, creo que está bien”, comentó Scaloni en la conferencia de prensa previa al partido de este fin de semana.

En la defensa, las certezas son que Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico serán titulares. El central ocupará el lugar de Cristian ‘Cuti’ Romero, que se retiró con una molestia en la rodilla derecha en el partido frente a Austria y apunta a llegar a 16vos de final. El histórico lateral izquierdo del ciclo Scaloni, por su parte, reemplazará a Facundo Medina, de gran actuación en los primeros dos encuentros, tras recuperarse de una molestia muscular. El lateral derecho sería Gonzalo Montiel y el segundo central sería Marcos Senesi, que reemplazó a Leonardo Balerdi en la lista de convocados inicial, por lesión.

Nicolás Tagliafico afronta su tercera Copa del Mundo y sería titular frente a Jordania Aníbal Greco - La Nación

En la mitad de la cancha, el doble 5 estaría conformado por Leandro Paredes y Exequiel Palacios. Por los costados jugarían Giuliano Simeone por derecha y Giovani Lo Celso por izquierda. La principal duda está en la zona ofensiva, ya que no está claro si Lautaro Martínez y Julián Álvarez compartirán la dupla de atacantes, o bien si Nico Paz se ubicará por detrás de Julián. “Si los demás corren, Lautaro y Julián podrían jugar juntos, puede ser... Yo dije siempre que el equilibrio no se puede romper. Han jugado juntos en pocos partidos. Hemos sacado conclusiones. No digo un no rotundo”, explicó el entrenador.

Posible formación de Argentina vs. Jordania