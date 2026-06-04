Francia vs. Costa de Marfil: el golazo de Cherki y el topetazo que casi desmaya al árbitro

Francia y Costa de Marfil juegan un partido amistoso de cara al Mundial que se aproxima. El partido es dirigido por Sebastian Gishamer, de Austria, y se disputa en el estadio Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau, de Nantes.

En el Mundial que apuesta a los delanteros, Francia quiere gritar bien fuerte. En el amistoso ante Costa de Marfil Deschamps comenzó con un esquema 4-2-3-1 en donde más allá de que Cherki, el fantasista de Manchester City, se ubicó como 10, por el centro, también es un atacante más, pisando el área con frecuencia, potenciado por las incursiones de Michael Olise por la derecha y de Marcus Thuram por la izquierda: más allá de la presencia de este último, Mbappé es el centrodelantero del equipo. Claro que por momentos van rotando porque todos tienen características para moverse por todo el frente de ataque, en de arranque salieron así. Arrancaron en el banco Désiré Doué, el balón de oro Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Maghnes Akliouche y Jean Philippe Mateta.

Pero más allá de los delanteros puros en el armado del equipo, Francia ataca con casi todos, incluso con el doble 5 compuesto por Tchouaméni y Rabiot. Genera combinaciones con los laterales y asume riesgos defensivos, por lo que Upamecano (el segundo central) debe corregir varias pérdidas de pelota de sus compañeros regresando y quitando como un líbero. Si la presión alta tras pérdida no surte efecto positivo en Francia, Upamecano es el primero que debe salir al rescate.

El golazo de Cherki

En la previa hubo un homenaje a Didier Deschamps, el entrenador que dejará el seleccionado galo después del Mundial. Incluso durante el partido el DT de 57 años saludó a la tribuna varias veces, ya que fue ovacionado por los simpatizantes en el estadio Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau. Dirije a la selección desde julio de 2012 y además de ser finalista en Qatar 2022, Francia con Deschamps levantó la Copa en Rusia 2018. Y fue subcampeón de la Eurocopa 2016. “Leyenda eterna”, “gracias Didier”, fueron algunos de los mensajes que se vieron en banderas y carteles, sobre todo con un manto gigante con la imagen de Deschamps levantando la Copa del Mundo de 2018.

La primera chance clara la tuvo el local con Mbappé, que recibió un gran pase filtrado de Olise y remató al primer palo, haciendo lucir al arquero Yahia Fofana. Y un zurdazo de Rabiot desde afuera del área se fue muy cerca del ángulo superior izquierdo. Olise definió con clase ingresando por la derecha con el pie abierto y apuntando al segundo palo, pero otra vez se impuso el arquero, sin dar rebote, luego de una jugada colectiva con Rabiot y que recibió la asistencia de Mbappé.

"LEYENDA ETERNA, GRACIAS DIDIER DESCHAMPS". A los 7 minutos de Francia vs. Costa de Marfil, todo el estadio homenajeó al DT Galo, quien dejará su cargo luego de finalizada la Copa del Mundo.



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/LAsyqvJulv — SportsCenter (@SC_ESPN) June 4, 2026

Pasaban los minutos pero Francia seguía sin anotarse en la red, más allá de la superioridad: tuvo otra chance muy clara con un desborde de Thuram por la izquierda y un centro que no pudo definir Cherki en el área chica y otra mediavuelta de Cherki tras una cesión de Mbappé que se desvió en un rival y dio en la cara externa de la red. La séptima posiblidad la tuvo Konaté, de cabeza, tras un gran centro de Mbappé. Y la octava fue con otro cabezazo, esta vez de Thuram tras una levantadita y centro pinchado de Cherki. La anteúltima la generaron con un derechazo de Cherki que salvó el arquero y... en la ¡10! chance de gol, Cherki le rompió el arco después de un enganche, una pisada y un derechazo cruzado que fue inatajable para Fofana.

Sin embargo, estos amistosos demuestran que ninguna potencia puede relajarse: una mala salida desde el fondo de Rabiot, la buena presión sobre Tchouaméni dejó a Simon Adingra cara a cara con Mike Maignan pero el arquero, en gran reacción, mandó la pelota al córner.

FUERA DE CONTEXTO. El hombrazo de Kessie al árbitro en Francia vs. Costa de Marfil... ¡¡REALMENTE INSÓLITO!!



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/AT3gcr2DeM — SportsCenter (@SC_ESPN) June 4, 2026

Sobre el final de la primera etapa, lo curioso: Franck Kessié, volante de Costa de Marfil, no lo vio y chocó con el árbitro Sebastian Gishamer, dejándolo mareado por un par de minutos. Era una acción simple porque la pelota la tenía el lateral izquierdo Ghislain Konan pero el ataque (y el juego) se vio interrumpido por esta extraña situación.

El primer tiempo finalizó con la victoria de Francia por 1-0, con el golazo de Cherki, e imponiéndose en situaciones de riesgo 10 a 2.

Afuera 5 titulares y el empate

Llegó el momento de los cambios para Deschamps, ya que el principal foco está en el Mundial. Por eso salieron Mbappé, Olise, Tchouaméni, Upamecano y Theo Hernández. Pero a los 7 minutos del segundo tiempo, Costa de Marfil encontró la igualdad con otro muy buen gol: el lateral derecho Guéla Doué apareció como centrodelantero tras una gran habilitación de Pepé y definió cruzado, lejos del alcance de Maignan.

El partido fue más parejo en la segunda etapa, con las modificaciones de un lado y del otro. La posesión ya no fue tan marcada en favor del local, que vio cómo, a los 11 minutos, Deschamps seguía haciendo cambios para rotar energías y rodaje de cara a la cita máxima: salieron Rabiot, Koundé y Konaté.

El envión final fue de Francia, que sobre el epílogo intentó retomar el dominio del encuentro. Tuvo aproximaciones pero, a diferencia de lo que había sido en la primera etapa, no las pudo transformar en situaciones de gol.

Francia integra el Grupo I en la Copa del Mundo 2026, compartiendo zona con las selecciones de Senegal, Noruega e Irak, mientras que Costa de Marfil está el Grupo E con Alemania, Ecuador y Curazao.