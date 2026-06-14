Francia vs. Senegal, por el Mundial 2026: día, horario, TV y cómo ver online

El Grupo I del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 comenzará el próximo martes con el partido entre Francia y Senegal. El encuentro correspondiente a la primera fecha está programado para las 16 (hora argentina) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y se transmitirá en vivo por televisión únicamente a través de DSports, canal que se puede sintonizar online en DGO y Flow (Canal 109); y en la plataforma digital Paramount+. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto.

En la previa al encuentro que arbitrará el iraní nacionalizado australiano Alireza Faghani, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el conjunto europeo con una cuota máxima de 1.50 contra 7.31 que cotiza su derrota, es decir una victoria de los africanos. El empate llega a 4.46.

El encuentro tiene una cuestión política histórica porque Senegal fue colonia francesa hasta 1960 y algunos de los jugadores de Les Bleus tienen raíces senegalesas como, por ejemplo, Ousmane Dembélé, el delantero de PSG que es una de las figuras del equipo europeo y fue campeón en Rusia 2018 y subcampeón en Qatar 2022.

Francia es uno de los máximos favoritos al título con un plantel plagado de estrellas que deslumbra a partir de las opciones ofensivas que tiene. El entrenador Didier Deschamps, artífice de la época dorada de su selección, tiene, además de Dembélé, a Kylian Mbappé, Desiré Doue, Michael Olise, Bradley Barcola y Rayan Cherki.

Kylian Mbappé es la gran estrella de una selección de Francia plagada de variantes ofensivas MICHAEL OWENS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En las eliminatorias de Europa terminó invicta y lideró el Grupo D, lo que le dio la clasificación a la cita ecuménica para tomarse revancha de lo que le ocurrió hace tres años y medio en Doha, cuando cayó en la final ante la Argentina. En 2026 jugó cuatro amistosos con tres triunfos sobre Brasil 2 a 1, Colombia 3 a 1 e Irlanda del Norte 3 a 1 más una derrota frente a Costa de Marfil 2 a 1, en un encuentro que encendió alarmas porque fue a 10 días del debut mundialista.

Los africanos, liderados futbolísticamente por Sadio Mané, son habituales animadores de las citas ecuménicas y llegaron a Norteamérica con la ilusión de al menos igualar los octavos de final que hicieron en Qatar 2022. Y llegan con la “sangre en el ojo”, después de que la Confederación Africana de Fútbol (CAF) los despojó el título de la Copa de África a principios de este año, tras la polémica final con Marruecos en la que ganó por penales después de haber abandonado el campo de juego en disconformidad con un fallo arbitral y, poco después, regresado por insistencia de Mané a sus compañeros.

Senegal ganó en la cancha la Copa de África, pero le despojaron el título "en los escritorios" Youssef Loulidi - AP

Los senegaleses ingresaron a la cita ecuménica a través de las eliminatorias de su continente y en los cuatro amistosos de preparación obtuvieron resultados dispares: vencieron a Perú 2 a 0 y Gambia 3 a 1, perdieron con Estados Unidos 3 a 0 e igualaron ante Arabia Saudita 0 a 0.

Ambos países se enfrentaron una sola vez en la historia y fue en el encuentro inaugural del Mundial Corea-Japón 2002, al que Francia llegó como defensora del título y Senegal la sorprendió 1 a 0. De hecho, el golpe fue tan duro que los europeos ni siquiera superaron la primera etapa y se despidieron de la Copa del Mundo muy temprano.

El otro partido del Grupo I del Mundial 2026 lo jugarán Noruega e Irak, también el martes 16 de junio pero a las 19 (hora argentina) en el estadio de Boston.