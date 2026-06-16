Francia vs. Senegal, por el Mundial 2026: los dos goles de Mbappé y la gran polémica por un ¿penal?

Kylian Mbappé anotó dos goles y lideró a Francia hacia una victoria más trabajada de lo que indica el resultado final: fue 3 a 1 ante Senegal, en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, una de las sedes principales del Mundial 2026 y escenario elegido para la final del torneo. Lo cierto es que el equipo de Didier Deschamps arrancó dormido pero reaccionó a tiempo y terminó dando un paso importante como candidato al título: siempre es bueno comenzar ganando en la Copa del Mundo.

Mbappé marcó el 1-0 para los dirigidos por Didier Deschamps y destrabó un partido que se le había presentado incómodo desde el inicio contra Senegal por el Grupo I del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El capitán francés anotó el gol a los 20 minutos de la segunda etapa: hasta ese momento había tenido una actuación discreta, donde incluso estuvo errático y perdió varias pelotas en el primer tiempo, pero Mbappé volvió a demostrar por qué es uno de los futbolistas más determinantes del mundo: necesitó una oportunidad para inclinar la balanza y anotar su gol número 13 en una Copa del Mundo. Minutos más tardes metió otro golazo para aumentar a 14. Un jugador hecho para los Mundiales.

Kylian Mbappé abrió el partido para Francia y anotó el 1-0 CHARLY TRIBALLEAU - AFP

Mbappé volvió a ejercer ese papel que lo distingue en las grandes citas y abrió la llave en un partido que se presentaba adverso: recibió una habilitación de Olisé y remató cruzado para darle tranquilidad a Francia.

Con este doblete, Mbappé quedó a solo dos goles del récord histórico de Miroslav Klose (16), máximo artillero en la historia del torneo.

El 1-0 de Francia

¡OLISE-MBAPPÉ: GOL DE FRANCIA ASEGURADO!



Michael asistió con un pase perfecto a Kylian que no perdonó y convirtió el 1-0 para que Francia se ponga en ventaja ante Senegal. pic.twitter.com/gtfXzHzhZA — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026

El rival intentaba mantenerse en partido pero a los 79 minutos ingresó Bradley Barcola y encontró el golpe que, hasta el descuento de Senegal, parecía definitivo. El extremo del PSG atacó el espacio a la espalda de la defensa, se filtró entre los centrales senegaleses y leyó a la perfección la salida de Edouard Mendy. Con una definición sutil, levantó la pelota por encima del arquero y firmó el 2-0. Fue un estreno soñado en una Copa del Mundo para el joven francés, que necesitó una sola intervención para sentenciar el resultado.

El 2-0 de Francia

¡GOLAZO DE FRANCIA QUE EXTIENDE LA VENTAJA!



Después de una gran conducción, Rabiot habilitó a Barcolá, que metió una diagonal y pinchó la pelota ante Mendy para el 2-0 frente a Senegal. pic.twitter.com/gbeGKy5uBJ — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026

El descuento de Senegal

¡GOLAZO DE SENEGAL PARA DESCONTAR! ⚽🇸🇳



Mbaye hizo la personal y le rompió el arco a Maignan para el 2-1 ante Francia. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/0jvJCMFh2w — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026

El golazo de Mbappé

¡PERO QUÉ PEDAZO DE GOL, KYLIAN!



Segundos después del descuento de Senegal, Mbappé recibió un pase de Olise lejos del área, pero se animó, pateó y le rompió el arco a Mendy para el 3-1. pic.twitter.com/nkHcQ6nwGY — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026

La polémica con el penal

¡TODO FRANCIA PIDIÓ PENAL! 🚨



Tras la revisión en el VAR, Faghani señaló tiro de esquina: ¿hubo infracción de Mané sobre Mbappé? #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/i8Hu9jZlSU — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026

Cuando Francia no encontraba caminos para romper el orden defensivo de Senegal, una acción de Mbappé también encendió el partido. El delantero del Real Madrid tomó la pelota por la derecha, ganó en velocidad y se metió en el área con una de esas aceleraciones que suelen terminar en situaciones de peligro. En plena carrera, Mbappé cayó al suelo tras un cruce con Sadio Mané. El atacante francés reclamó de inmediato la infracción. Desde el banco galo también llegaron los gestos de protesta, convencidos de que existía contacto suficiente para sancionar la falta.

Alireza Faghani, árbitro del partido, fue convocado por el VAR para revisar la jugada (desde la oficina de videoarbitraje entendieron que había sido infracción), pero tras observar las imágenes ratificó su decisión y no sancionó penal para Francia, lo que generó un mayor enojo de Mbappé y Deschamps.

La jugada que pudo cambiar todo

El palo evitó el gol de Senegal y también despertó viejos recuerdos en Francia: durante unos segundos reapareció el fantasma del Mundial 2002 JEWEL SAMAD - AFP

Senegal estuvo muy cerca de abrir el partido. Una acción rápida y directa terminó con un remate de Nicolas Jackson que se estrelló en el palo y dejó al equipo africano a centímetros del 1-0.

Todo se originó tras una pérdida de Mbappé en ataque, que derivó en una transición inmediata para Senegal. La pelota le quedó a Jackson, que encaró a toda velocidad, ganó metros en conducción con pelota y se lanzó en un mano a mano con Dayot Upamecano.

El delantero senegalés resolvió la acción con un remate cruzado que superó a Mike Maignan, pero terminó impactando en el palo, en una lo que fue la situación más clara de Senegal.

Senegal no buscó refugiarse en su campo e incomodó a Francia con presión alta y ataques verticales. En el primer minuto de partido ya había generado peligro a través de un córner y dejó en claro que no adoptaría un planteo conservador. Con juego asociado y triangulaciones, el conjunto africano incomodó a una Francia que no logró sentirse cómoda durante varios tramos del partido.