Franco Colapinto está enloquecido con Lionel Messi: “Que no se retire más, tiene que jugar el del 2030 también”

Aquel encuentro en Miami, el domingo 3 de mayo, fue muy especial para Franco Colapinto. Se estaba por disputar el Gran Premio de Fórmula 1 cuando el crack argentino irrumpió, en familia, en la zona de los pits. Hubo sonrisas, una breve charla, fotos. El piloto argentino es fanático del fútbol, de sangre xeneize y profundo admirador del capitán de la selección argentina.

Además, llegaba recargado de la exhibición que había dado en las calles de Buenos Aires ante una multitud y la presencia de Messi fue un impulso adicional ese día. Colapinto ya había cosechado un punto en Shanghai y en Miami terminó en la séptima posición, sumando otras seis unidades.

Messi y Antonela con sus hijos Ciro, Mateo y Thiago junto a Colapinto y su novia, Maia Reficco, en Miami GettyImages

En realidad, se habían conocido unos días antes cuando Colapinto concurrió a ver un entrenamiento de Inter Miami y estuvo con Messi y con Rodrigo De Paul. Ese encuentro marcó la primera vez que los ídolos argentinos coincidían en persona, luego de intercambiar elogios en diversas entrevistas.

Pero ese encuentro en Miami era más significativo para Colapinto porque estaba en su hábitat. Faltaban todavía 40 días para el comienzo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y Messi se recuperaba de una molestia física. En ese entonces, todo eran ilusiones en derredor de la selección campeona del mundo para poder repetir el título alcanzado en Qatar. Colapinto, incluso, ya había participado en algunos comerciales relacionados con el Mundial 2026 que verían la luz en las semanas previas a la máxima competencia futbolística. Y en medio del calendario de la F1, está viviendo intensamente el certamen, sobre luego luego de las dos victorias que obtuvo el equipo dirigido por Lionel Scaloni, frente a Argelia (3-0) y ante Austria (2-0), clasificándose para los playoffs. Con todos goles de Messi, en un arranque fulgurante.

Messi y De Paul recibieron a Colapinto en el predio del Inter Miami (Foto: @ypfoficial)

Este fin de semana se desarrollará el Gran Premio de Austria, en el Red Bull Ring, a unos 50 kilómetros de Graz. Colapinto, que ya tiene 16 puntos en el certamen con un Alpine oscilante, habló sobre el equipo argentino y, especialmente, de lo que está haciendo Lionel Messi a los 39 años.

En una charla con ESPN, Colapinto abundó en elogios para Leo. “Increíble lo de Leo, un capo, lo amo. Es una cosa de locos. Que no se retire más. Tiene que jugar el del 2030 también”.

Lionel Messi festeja el segundo gol contra Austria: para Colapinto, ya es el mejor del Mundial Jessica Tobias - FR172197 AP

Cuando se le recordó aquel encuentro en Miami, y se le sugirió que fue como si a ambos, en ese instante, los hubiese tocado una varita mágica, Colapinto sonrió y aclaró: “Bueno, a él no hacía falta que lo toque ninguna varita me parece. Pero a mi sí creó que un poco me ayudó”.

Los elogios a Leo

Franco Colapinto sobre Lionel Messi y la Selección Argentina 🇦🇷



“Lo de Leo es increíble. Es un capo, lo amo. Que no se retire más”



“Me encanta lo comprometidos que estan con la camiseta” pic.twitter.com/Gy21KLksdR — FC43 (@dailycolapinto) June 25, 2026

Acto seguido, dejó una reflexión sobre cómo ve al equipo, futbolística y humanamente. “Estoy muy contento de que lo estén haciendo muy bien en el Mundial. Y verlos tan juntos, a todo el equipo, a toda la selección, es muy especial. Verlos jugar de nuevo como muy conectados, como que todo va fluyendo, entre ellos se llevan muy bien. No es algo que pase en todas las selecciones y es algo muy importante y creo que los hace alcanzar mejores resultados y los hace jugar mejor. Me encanta lo comprometidos que están con la camiseta”.

En otro contacto con los medios, Colapinto no dudó cuando le preguntaron ¿quién creés que va a ser el mejor jugador de la Copa del Mundo?. ”Messi". Del mismo modo, al consultársele si veía a algún jugador que estuviese cerca en el nivel de Leo, fue tanmbién contundente: “No, no hay ninguno cerca, ya es el mejor. No tiene competencia. ¡Pobres los demás!“.