Frank Kudelka, durísimo con Martín Demichelis, DT de River, y la comparación que hizo con Marcelo Gallardo: “No lo conozco”

escuchar

Lanús cayó ante River en un partido caliente. La polémica estuvo presente en uno de los tantos que le anularon al Granate que hizo estallar de furia a su entrenador, Frank Darío Kudelka. Por sus protestas fue expulsado. Y sobre el final, la presencia algunos incidentes no ayudaron al escenario que se vivió en el estadio del sur del Gran Buenos Aires. Tras el partido, Martín Demichelis, DT del Millonario le apuntó contra su colega rival y criticó las condiciones de los vestuarios en la Fortaleza granate. Y sobre eso, Kudelka le respondió al entrenador de River. El director técnico de Lanús habló en una entrevista con ESPN, en la cual también se arrepintió de cómo actuó el último sábado, cuando vio la tarjeta roja. Además, contó qué habló con el árbitro Darío Herrera.

El DT Granate cuestionó los dichos de Martín Demichelis: “No lo conozco al entrenador de River. Ayer me he despachado con algunas declaraciones que yo no sabía. Hay que estar en el lugar, este señor está dirigiendo un Fórmula 1 y hay veces que hay que tener cuidado con lo que se dice. En ese caso hay que decir las cosas como son. Es un mecanismo de defensa cómo jugó River, defensivamente. Entonces decir que Lanús apagó los aires acondicionados a mí me duele, no estoy enojado. Es como que buscamos un paliativo para ganar un partido. El aire se cortó en todo el estadio, nosotros tampoco teníamos aire”.

Frank Kudelka le respondió a Demichelis MARCELO ENDELLI - Getty Images South America

Kudelka hizo referencias a por qué no saludó al DT Millonario y además agregó de qué manera actuó sobre el final del partido: “Siempre tengo la costumbre de saludar a los colegas después del partido. No lo saludé a Demichelis antes del partido porque no lo vi. Y después yo no estaba en la cancha porque me habían expulsado. Tal es así que cuando se producen los momentos feos ante la salida de River, yo me entero, voy hacia ese lugar y ahí el entrenador ya no estaba más, pero sí saludé a Javier Pinola, al profe y a otros jugadores. Hablé con Leo Ponzio y hasta les pedí disculpas”.

Pero el entrenador de Lanús no se quedó solo con eso y subió la apuesta al comparar al actual técnico del equipo de Núñez con Marcelo Gallardo. “Su antecesor era un señor. Todos los técnicos queríamos jugar frente a River para saludar a Marcelo Gallardo, que ganó todo y él cortaba la distancia, no esperaba que uno fuera a saludarlo, se acercaba. No se sentía que estaba en un trono al que tenían que ir a saludarlo”.

"NO LO CONOZCO AL ENTRENADOR DE RIVER", Kudelka habló de Martín Demichelis y dejó esta respuesta sobre las declaraciones del DT del Millonario en conferencia.@ESPNFutbolArg | #ESPNF90 pic.twitter.com/7lIUSdxyD3 — SportsCenter (@SC_ESPN) March 6, 2023

El DT del Grana también fue duro con el planteo táctico que dispuso el Millonario en el partido del sábado: “River fue un equipo defensivo y le dio sus réditos, hay que respetarlo. Nosotros elaboramos una estrategia pensando que nos iban a presionar alto, pero no fue así. Nos confundió. Queríamos ganarle la espalda a la presión de ellos y nos sorprendió. Los esperábamos más altos, en búsqueda constante del gol”.

Sobre cómo reaccionó tras el gol anulado a Cristian Lema, Kudelka no pudo ocultar su arrepentimiento. “Reconozco que ha sido un error no haber podido dosificar mi emoción. No está bien lo que hice, no corresponde. En relación a la jugada, tengo la tranquilidad de que no puedo opinar tanto en el momento justo porque estoy de lejos. Pero interpreto lo que sigo interpretando”.

Una vez finalizado el partido y un poco más calmado, pudo hablar con quien dirigió el partido entre Lanús y River el último sábado. “Tuve una charla con Darío Herrera, muy profunda, muy buena, comparto en que es una jugada muy fina, muy difícil de decidir. Considero que fue gol, pero no queda más que aceptarlo. No siento que nos han perjudicado, si sintiera eso es porque desconfiaría. Yo creo que a veces hay más o menos capacidad en una cuestión de decisión. Lo que más me mortificó fue la otra situación, cuando me expresé, ahí es donde no veo igualdad en la toma de decisiones. Hay veces que se cobra y hay veces que no, no tendría la legitimidad para decir que para unos sí y otros no. Pero sí cambió el partido, eso es lo que más ruido me hace”.

Darío Herrera debió retirarse escoltado por la policía Telam

Sobre el mismo tema, agregó que no estuvo de acuerdo con el fallo del árbitro: “Las explicaciones de Herrera no las comparto, pero debo aceptarlas. Tuvo mucho tiempo para tomar la decisión, le pregunté porque en las jugadas de offside el árbitro no va a ver el monitor pero él me dijo que como había muchas dudas debía hacerlo”.

LA NACION