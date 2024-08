Williams Alarcón, Federico Fattori y Rodrigo Echeverría, el corazón del medio campo del Huracán: un equipo combativo y veloz

Escuchar

Huracán se reinventó como un equipo combativo y veloz, que tiene su corazón en el tridente del medio campo y después la explosión en sus delanteros. Pero los futbolistas que se transformaron en claves dentro de la estructura de Frank Kudelka son Williams Alarcón, Federico Fattori y Rodrigo Echeverría. El primero -con 23 años- y el tercero -con 29- son chilenos, el segundo -con 32 años- tuvo un recorrido por el ascenso pero también aporta visión táctica y recuperación de la pelota. Pero se entienden a la perfección para repartirse los carriles centrales de uno de los equipos que viene de darle un dolor de cabeza al River de Marcelo Gallardo, en el Monumental, y que quiere pelear arriba en la Liga Profesional 2024.

Este domingo volvió a ganar: fue 1-0 sobre Belgrano y se afianzó como el líder del campeonato. Sufrió sobre todo porque el Globo terminó con diez por la expulsión de Benítez. Y porque un gol nunca es diferencia hasta que el partido finaliza. Pero Huracán va puntero e invicto, con 6 triunfos y 5 empates. El equipo no pierde desde el 17 de marzo, cuando cayó ante Barracas Central por 1-0.

El equipo titular de Huracán que salió a jugar ante Belgrano de Córdoba; Echeverría (el segundo de arriba, desde la izquierda); Alarcón (arriba, el primero de la derecha) y Fattori (24). Juan Manuel Báez - FOTOBAIRES

En el gol de Alarcón, que definió con un zurdazo cruzado desde afuera del área a los 36 minutos del primer tiempo tras un gran pivoteo de Wanchope Ábila de taco, nació de una recuperación de uno de sus “socios”, Rodrigo Echeverría. Eso tiene el Globo de Kudelka, quite tras una presión colectiva y aceleración para llegar lo más rápido posible al arco rival.

Pero son muchas las situaciones que el equipo genera de esa manera. Presionando en bloque y llegando con mucha gente al área rival. El propio Alarcón pudo convertir otro tanto con un remate que se fue cerca del travesaño. En el clásico ante San Lorenzo Alarcón había hecho un golazo de tiro libre, en el Nuevo Gasómetro. Fattori y Echeverría acompañan y no se complican a la hora de entregarle una pelota al compañero. Sus mayores virtudes está en lo sencillo para resolver un pase.

Williams Alarcón parece tener destino europeo. Con 23 años y 1m82 de estatura, maneja los dos perfiles y le gusta recostarse sobre la izquierda para quedar perfilado con la derecha y así asistir para las diagonales de sus compañeros. Viene de reunirse entresemana con Ricardo Gareca, actual entrenador de la selección trasandina, porque se menciona que volverá a ser convocado de cara a la próxima fecha por las Eliminatorias Europeas. Méritos está haciendo.

Williams Alarcón festeja con Wanchope Abila (9) y Echeverría (20) Juan Manuel Báez - FOTOBAIRES

Se inició en las inferiores de Colo Colo, luego pasó por Unión La Calera, de Chile; en 2023 estuvo en UD Ibiza, la segunda categoría de España, y antes de llegar al Globo volvió a La Calera. Hace un mes estuvo en el radar de Benfica, de Portugal, que suele ser un club intermedio antes de la escalada a otro equipo más poderoso del Viejo Continente. Con respecto a su paso por Ibiza declaró hace unos meses en DSports: “Sentía que estaba preparado para ir a Europa, pero me faltaban algunas cosas. Por eso me sirvió pasar por la segunda de España. Es un objetivo volver, que me llegue otra chance y que llegue mejor preparado. Y también uno siempre sueña en jugar en clubes grandes como Boca o River. Tuve que dar un paso atrás para dar otro para adelante. Jugar en una liga tan competitiva como la Argentina para seguir mejorando y soñar con volver a Europa”. Y agregó: “El fútbol argentino es mucho más intenso que el chileno. Me gusta y estoy evolucionando en el juego, que era lo que quería”.

Rodrigo Echeverría estuvo en la mira de Boca. Diego Martínez, entrenador xeneize que justamente llegó a la Ribera desde el Globo, se lo nombró a Juan Román Riquelme. Fue uno de sus primeros pedidos como refuerzo, pero ya la situación -de por sí- había quedado tensa entre los dirigentes del Globo por la salida forzada del DT, que emigró a Brandsen 805 cuando todavía tenía contrato en Parque Patricios.

Rodrigo Echeverría, un volante tenaz para el Globo Juan Manuel Báez - FOTOBAIRES

Hasta le dio consejos a Gary Medel cuando llegó como refuerzo a la Ribera: “Con Gary siempre hemos tenido una muy buena relación, nos escribimos por Instagram, es un 7 como persona, y cuando llegó a Boca lo felicité, creo que era un gran paso para su carrera ya exitosa”, sostuvo en declaraciones a TyC Sports. Y agregó: “Le dije que llegaba con un entrenador que trabajaba muy bien, que le gustaba mucho salir jugando y tiene un equipo compuesto por muy buenas personas por sobre todas las cosas. Que le deseaba todo el éxito del mundo”.

Huracán informó hace poco más de un mes que el club había ejercido la opción de compra y adquirió el 80% de los derechos económicos de Echeverría por la suma de 500.000 dólares. El volante chileno firmó un contrato hasta el 31 de diciembre de 2026.

Federico Fattori, uno de los volantes centrales del Huracán líder de la Liga Profesional 2024 Prensa Huracán

Federico Fattori, que este domingo fue ovacionado por los hinchas de Huracán, había hecho pie en el Globo, pero una lesión le puso puntos suspensivos a su carrera. En noviembre de 2023 fue operado tras una lesión capsuloligamentaria del tobillo derecho, asociado a fractura de peroné proximal. El jugador la padeció ante Arsenal, en un partido que Huracán ganó por 1 a 0 y le aseguró al Globo la permanencia en la primera división del fútbol argentino. “Volvía de una lesión y cuando mejor me estaba sintiendo, de vuelta otra lesión ante Arsenal, la del peroné. Desde lo mental es desgastante”, reconoció.

“Huracán es un equipo intenso que tiene claro lo que tiene y lo que quiere. Obviamente que todos los adversarios no te juegan de la misma manera, pero nosotros nos hacemos fuertes desde la intensidad, pero después... es como nos dice Darío (Kudelka) a nosotros: ‘No hay mejor táctica que un buen grupo’. Y eso es lo que se ve reflejado dentro del campo de juego. Al jugador que le toca ingresar siempre está predispuesto y demuestra que está a la altura del desafío, ya sea desde el arranque o pocos minutos. El que no juega es el primero en apoyar”, explicó Fattori en declaraciones a Radio Rivadavia hace un par de semanas, en la previa del partido con River, y agregó: “Se trabaja muy bien en la semana. Estoy muy agradecido de estar en Huracán, me gusta vivir el presente. Ahora volví a tener continuidad, pero me falta todavía agarrar mejor ritmo”.

Fattori elogió el trabajo de Echeverría y Alarcón: “Son dos fieras. Tener dos compañeros como ellos a uno le da gusto, por calidad humana y después por el profesionalismo y las condiciones que tienen. Lo vienen demostrando en un nivel muy parejo”.

Ante Belgrano fue la confirmación de un estilo. El Huracán de Kudelka juega siempre 4-3-3 , pero aprieta los dientes cuando debe defender por un resultado escaso o la expulsión de un futbolista. Es un equipo que juega al límite y tiene su corazón en la línea de volantes con el “triple 5″, pero nadie deja de luchar para seguir ganando.