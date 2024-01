escuchar

Franz Beckenbauer murió este lunes, a los 78 años. “Falleció serenamente mientras dormía ayer, domingo, rodeado por su familia”, dice el comunicado con el que la familia anunció su deceso. El Kaiser fue una leyenda que trascendió el fútbol alemán. Se consagró campeón del mundo con su selección como jugador y luego como entrenador. También se desempeñó como dirigente. Y durante toda su carrera tuvo un gran vínculo con la Argentina. Lo hizo cuando estuvo al frente de la organización del mundial de 2006, cuando se enfrentó como director técnico y en varias ocasiones como futbolista, tanto para el seleccionado alemán, como jugador de Bayern Munich o el recordado Cosmos de Nueva York. Su respeto por Diego Maradona y por Carlos Bilardo también formaron parte de esta conexión.

El primer cruce entre Beckenbauer y la Argentina a nivel selección y como jugador. Fue el 12 de julio de 1966. Allí, Argentina y Alemania Occidental jugaron por el Mundial de Inglaterra 1966, en el segundo partido del grupo de la primera vuelta y el resultado final fue 0 a 0. En esa copa, los germanos llegaron a la final, pero cayeron ante el anfitrión por 4 a 2. En una circunstancia totalmente diferente, Argentina y Alemania Occidental volvieron a verse las caras con la presencia de Beckenbauer. Fue en Berlín, el 14 de febrero de 1973 con el triunfo albiceleste por 3 a 2, ante un combinado alemán que ya era potencia y que un año más tarde se consagraría campeón del mundo en su país.

Carlos Bilardo y de lejos, Franz Beckenbauer, durante la final del Mundial de México 1986 Peter Robinson - EMPICS - PA Images

A nivel de clubes, Beckenbauer se midió en varias oportunidades frente a equipos nacionales. Su primera visita al país fue el 19 de diciembre de 1966. Aquella noche, Racing, flamante campeón de primera división, estrenaba la iluminación en su estadio y derrotó por 3 a 2 al Bayern Munich de Beckenbauer, el arquero Sepp Maier y el goleador Gerd Müller. Luego, el 30 de diciembre de 1970, Bayern Munich visitó el país para jugar un amistoso en la Bombonera ante la selección argentina, y el equipo entonces dirigido por Juan José Pizzutti derrotó por 4 a 3 a los de Baviera. Al año siguiente, Chacarita fue otro equipo argentino que se midió ante Bayern Munich con la presencia del Kaiser. Fue en Barcelona, por la Copa Joan Gamper, con el histórico triunfo del Funebrero por 2 a 0.

Sobre el epílogo de su carrera, Beckenbauer jugó en Cosmos de Nueva York, en la flamante liga estadounidense y el equipo norteamericano hizo una gira en 1978 por la Argentina. El 3 de noviembre, en Tucumán, el equipo neoyorquino disputó un amistoso con el seleccionado argentino sub 20, y fue triunfo por 2 a 0 del equipo juvenil, que tenía en sus filas a un brillante Diego Armando Maradona, que al año siguiente fue campeón del mundial de esa categoría en Japón. Sobre Maradona durante aquellos años, el alemán expresó alguna vez: “Enseguida me di cuenta de que estábamos delante de un talento descomunal. Esa vez me dije, no estamos ante un futbolista, sino frente a un artista”.

Franz Beckenbauer junto a Madurga y Perfumo antes de un amistoso entre Bayern Munich y la selección argentina, disputado en 1970 LA NACION

La gira de Cosmos continuó en Córdoba y fue empate 1 a 1 ante Belgrano en el Chateau Carreras -el antiguo nombre del estadio mundialista Mario Kempes-, en un duelo que contó con la presentación de la cantante estadounidense Gloria Gaynor, donde cantó su gran éxito “I’ll survive”. Luego, el equipo en el que se desempeñaba Beckenbauer derrotó a Independiente Rivadavia por 2 a 1, en la ciudad de Mendoza, y por último, el 16 de noviembre de ese mismo año jugó ante Boca en Mar del Plata con triunfo del Xeneize por 4 a 2. El equipo argentino, que era dirigido por Juan Carlos “Toto” Lorenzo, venía de ser campeón del mundo ante Borussia Mönchengladbach.

En 1980, Beckenbauer volvió a jugar en contra de Maradona. Fue en el José Amalfitani, con triunfo de Cosmos por 2 a 1 sobre Argentinos Juniors, en un duelo que se disputó en marzo bajo una lluvia torrencial. El día que el ídolo argentino falleció, El Kaiser se mostró muy triste por la noticia y uno de sus mensajes fue: “Maradona fue un genio, el mejor futbolista del mundo en su generación en los años 80. Y además, un hombre generoso”.

Diego Maradona disputa la pelota con Franz Beckenbauer, el 21 de marzo de 1980, en el partido que jugaron Argentinos Juniors ante Cosmos de Nueva York, en cancha de Vélez. Archivo

Como entrenador, los momentos más recordados fueron en las finales de los Mundiales de 1986 y 1990. En México, la Argentina derrotó por 3 a 2 a la Alemania dirigida por Franz Beckenbauer. Sin embargo, cuatro años después, en Italia fue tiempo de revancha para los germanos, pero también con Carlos Salvador Bilardo. Fue 1 a 0 para los europeos que, en aquella oportunidad se quedaban con el tercer Mundial en su historia y el segundo para el Kaiser que había logrado uno como jugador en 1974.

Lo cierto es que el vínculo entre Bilardo y Beckenbauer siempre fue de respeto mutuo y el DT argentino contó alguna vez un gesto de su par alemán. Tras la final en el 86, en pleno festejo, Bilardo se sorprendió al ver que el seleccionador germano se dirigió a felicitarlo. Cuatro años más tarde, el Doctor contó que siempre tuvo presente ese gesto y, el día previo a la final, declaró en una radio que si había una derrota, por primera vez iba a dirigirse al técnico adversario en una actitud de reciprocidad. Algo que finalmente sucedió. También existió el humor por parte del entrenador argentino. En una entrevista con Mauro Viale, Bilardo fue irónico cuando le dijeron que Beckenbauer lo igualaba por tener un Mundial ganado y un subcampeonato, como él, pero Carlos retrucó: “A él le falta un título”, dijo. “¿Cuál?”, le consultaron. “El de médico”, respondió con mucha chispa.

Franz Beckenbauer junto a Nestor Kirchner, en la visita del alemán en el año 2006 como presidente del comité organizador del mundial de ese año en Alemania NATACHA PISARENKO - AP

Hubo más cruces entre el Beckenbauer entrenador y la Argentina. El 12 de septiembre de 1984, en Düsseldorf, la Albiceleste ganó 3 a 1 con un doblete de Daniel Bocha Ponce. El 16 de diciembre del 87, en Vélez se jugó un amistoso promocionado como “la revancha de México”, y nuevamente ganó la Argentina, en este caso por 1 a 0. Y el 2 de abril de 1988, en Berlín, Alemania derrotó a la Argentina por 1 a 0, en un duelo correspondiente a la Copa de las Cuatro Naciones.

El último acercamiento entre el fallecido Franz Beckenbauer y la Argentina fue cuando el alemán visitó el país como parte de la gira promocional por los países que se habían clasificado al Mundial 2006, que se realizó en el país europeo. Allí, el Kaiser estuvo junto al entonces presidente Néstor Kirchner en la Casa Rosada y hubo intercambio de camisetas- Además, quien en ese momento fuera presidente del comité organizador, también le obsequió una medalla recordatoria de la FIFA al mandatario argentino.

