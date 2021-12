Gabigol, que fue verdugo de River en la Libertadores, dice que las vacaciones son “para hacerse mierda”

Para el fútbol argentino, las referencias sobre Gabriel Barbosa (Gabigol), hasta unos meses antes del final de 2019, eran la de un prometedor delantero brasileño que no había hecho pie en el fútbol europeo, tras ser vendido en 2016, con 20 años, por Santos a Inter de Milán en casi 30 millones de euros.

Tras dos años (Inter y Benfica), volvió al Peixe y después pasó a Flamengo, donde sí se transformó en una imagen potente para nuestro fútbol con los dos goles que convirtió en la final única de la Copa Libertadores que su equipo le ganó a River por 2-1, en Lima. El empate lo marcó a los 44 del segundo tiempo y el tanto del título, a los 50. Dos estocadas fulminantes. Como verdugo de River, Gabigol se transformó en máscara feliz que se pusieron muchos hinchas de Boca en el partido siguiente por el torneo local.

Gagibol festeja el segundo gol a River en la final de la Copa Libertadores que Flamengo le ganó a River en 2019 Archivo

Flamengo, en las últimas semanas, terminó segundo en el Brasileirao, detrás del campeón Atlético Mineiro (con Nacho Fernández y Matías Zaracho), y cayó 2-1 en la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras. El plantel ya fue licenciado. Y Gabigol, que nunca presumió de cumplir a rajatabla con el manual del buen profesional, respondió sin eufemismos sobre su tiempo libre en una charla en el podcast Podpah: “Las vacaciones son el momento para hacerse mierda. Mañana estaré en los medios, siempre dicen algo de mí. Pero estoy de vacaciones, soy el rey de América y todos los años soy el máximo goleador de Brasil. Bebo mi whisky, escucho mi rap. Estoy de vacaciones. En enero voy a entrenarme para ser campeón y volver a ser el máximo goleador”, dijo el delantero, que convirtió 12 tantos en el Brasileirao, siete menos que el máximo anotador (Hulk, Atlético Mineiro). y fue el goleador de la Copa Libertadores, con 11 (cuatro penales), cuatro más que Fred (Fluminense).

Gagibol, con la Copa Libertadores obtenida en 2019; este año perdió la final ante Palmeiras Archivo

Gabigol aseguró no sentirse ofendido por Felipe Melo, el provocador y aguerrido volante de Palmeiras, que tras el final de la Copa Libertadores festejó como lo hace el delantero de Flamengo: con los brazos en 90 grados y sacando bícpes. “Perdí la final de la Libertadores, Felipe Melo es mi compañero, hablé con él antes del partido. ¡Lo hizo así y está bien, hermano! No está insultando a mi padre ni a mi madre. Ya ganaré yo y me tendrá que soportar”.

Sobre su mal paso en Inter (diez partidos, un gol), acusó: “No me dejaron jugar”. De ahí a Benfica: “Fue diferente. Era un equipo súper campeón, con varios ídolos. Yo estaba bien, pero tenía la ilusión de volver a Brasil. Les dije a los dirigentes: necesito volver y recuperar confianza futbolística. Estaba seguro que como mínimo iba a ser goleador del Brasileirao”.