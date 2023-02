Gabriel Heinze: las fuertes declaraciones tras la eliminación de Newell’s ante Claypole y su insólita racha negativa en la Copa Argentina

escuchar

El director técnico de Newell’s, Gabriel Heinze, fue centro de las críticas de los simpatizantes del conjunto rosarino por la sorpresiva eliminación de su equipo contra Claypole en los 32avos de final de la Copa Argentina, y en sus declaraciones fue muy directo.

”Me molesta y me pone mal, pero esto puede pasar. Me duele y me duele mucho, pero tenemos que seguir trabajando. Es parte de esta profesión, (los jugadores) se tienen que levantar, ellos eligieron esta profesión, que aprendan y que les duela”, declaró el Gringo tras recibir los silbidos de los hinchas de Newell’s Old Boys de Rosario por la derrota en San Nicolás.

⚽ Un gol inolvidable ⚽



Reviví el tanto de Leonel Llodrá que le permitió a @OficialClaypole vencer a @Newells ✅#CopaArgentinaAXIONenergy 🏆🇦🇷#NuestraCopa 🙌 pic.twitter.com/C5TZ1ThoST — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) February 23, 2023

Como si fuera una maldición, se da la curiosidad de que es la quinta vez que un equipo dirigido por Heinze queda eliminado de la Copa Argentina en 32vos de final.

La primera vez que cayó fue cuando dirigía a Argentinos Juniors en 2016 (derrota por penales 4 a 3 ante Laferrere después de igualar 1 a 1). Un año más tarde, también con el conjunto de la Paternal, cayó 1 a 0 ante Instituto.

En 2018, al frente de Vélez, también quedó eliminado en el debut al caer por penales frente a Central Córdoba. La más resonante de todas se dio en 2019, cuando el Fortín sufrió la derrota más humillante de su historia: el modesto Real Pilar lo venció por 1 a 0.

Tras el paso el falso, el entrenador se enfoca en rearmar la formación que visitará el domingo a Instituto, por la quinta fecha de la Liga Profesional.

Locura por el primer triunfo en Fase Final ⚪️⚫️@OficialClaypole venció por 1-0 a @Newells en San Nicolás ✅#CopaArgentinaAXIONenergy 🏆🇦🇷#NuestraCopa 🙌 pic.twitter.com/jilgfylR0H — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) February 23, 2023

Descartado el zaguero colombiano Willer Ditta, quien fue expulsado en la victoria 2-0 sobre Banfield, Heinze pondría el domingo a los titulares que entraron anoche a los 18 minutos de complemento.

Los jugadores que no participaron del partido por Copa Argentina parecen número puesto: el arquero Lucas Hoyos, el zaguero Gustavo Velázquez, el lateral izquierdo Bruno Pittón, el volante Iván Gómez y el delantero Ramiro Sordo.

El resto del equipo sería integrado por el lateral colombiano Jherson Mosquera, los volantes Juan Sforza y Cristian Ferreira y los delanteros Jonathan Menéndez y Jorge Recalde, titulares que sí jugaron anoche.

Newell’s formaría entonces con Lucas Hoyos; Jherson Mosquera, Gustavo Velázquez, Facundo Mansilla y Bruno Pittón; Iván Gómez, Juan Sforza y Cristian Ferreira; Jonathan Menéndez, Jorge Recalde y Ramiro Sordo.

LA NACION